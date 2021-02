Les meilleurs smartphones à moins de 150 € en 2021

Vous désirez un nouveau téléphone portable, mais votre budget est limité à 150 € ? Nous avons sélectionné pour vous plusieurs modèles qui correspondent à cela et qui sont tout à fait valables de vous permettre de rester connecté avec le monde. Parmi eux : le Samsung Galaxy A10, le Xiaomi Redmi 9, le Oppo A15, le OnePlus Nord N100 et le Honor 9 Lite.

Le côté esthétique est un peu l’affaire de chacun. Ici, les modèles que nous avons sélectionnés proposent des designs assez intéressants à base d’une coque en plastique polie et parfois déclinée en plusieurs coloris. C’est le Honor 9 Lite qui est le plus léger avec 149 grammes. Le Xiaomi Redmi 9 est l’appareil le plus lourd de la sélection avec ses 198 grammes sur la balance. Cela est dû en partie à la capacité de sa batterie qui est la plus importante ici avec 5020 mAh ce qui lui permet de tenir deux jours avec une seule charge. Ensuite, il y a le OnePlus Nord N100 avec 5000 mAh, le Oppo A15 avec 4230 mAh puis le Samsung Galaxy A10 avec 3400 mAh et enfin le Honor 9 Lite avec seulement 3000 mAh.

Des configurations photo bien inégales

Pour la partie photo, c’est le Samsung Galaxy A10 le moins bien équipé avec seulement un seul capteur au dos de 13 mégapixels. Il peut filmer en Full HD à 30 images par seconde. Le Honor 9 Lite propose deux capteurs de 12 et 2 mégapixels alors que les Oppo A15 et OnePlus Nord N100 proposent les mêmes configurations 13+2+2 mégapixels. Enfin, c’est le Xiaomi Redmi 9 qui est le plus équipé avec 4 capteurs au dos dont un module principal de 13 mégapixels, un autre de 8 mégapixels pour le grand-angle et deux autres capteurs de 5 et 2 mégapixels pour les photos macro et le calcul de la profondeur de champ. Notez que le Honor 9 Lite propose deux caméras frontales de 13 et 2 mégapixels. Pour les autres, il faut compter sur le capteur de 8 mégapixels sur les Redmi 9, Nord N100 et Oppo A13 alors que le Samsung Galaxy A10 embarque un module de 5 mégapixels.

Avec 2, 3 ou 4 Go de RAM

Concernant les performances, ils ont tous des puces différentes qu’il est difficile de comparer les unes aux autres. Pour le côté mémoire vive, les OnePlus Nord N100 et Xiaomi Redmi 9 embarquent 4 Go alors que les autres sont à 3 Go et même seulement 2 Go pour le Samsung Galaxy A10. Tous proposent au moins 32 Go de mémoire de stockage extensibles et certains sont aussi disponibles avec 64 Go d’espace comme le Nord N100 ou le Redmi 9. Ils sont tous Wi-Fi et NFC. Ils sont compatibles 4G.

Priorité à la rapidité de défilement

Enfin, les écrans sont tous des LCD classiques. Le OnePlus Nord N100 propose la surface d’affichage la plus intéressante selon nous notamment grâce à sa fréquence de rafraîchissement de 90 Hz permettant des défilements fluides. Il mesure 6,52 pouces et affiche une définition de 720x1600 pixels, comme le Oppo A15, mais qui plafonne à 60 Hz. L’écran du Redmi 9 mesure 6,53 pouces avec une définition de 1080x2340 pixels alors que le Galaxy A10 propose une surface d’affichage de 6,2 pouces sur 720x1520 pixels. C’est l’écran du Honor 9 Lite qui est le plus petit avec 5,65 pouces, mais une définition importante de 1080x2160 pixels pour une très bonne lisibilité.

A lire aussi :