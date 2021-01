Les meilleurs smartphones à moins de 200 € pour ce début d’année 2021

Vous avez décidé de vous faire plaisir ou de simplement remplacer un mobile vieillissant avec l’un des derniers modèles ? Vous avez un budget limité à 200 € et vous ne savez pas quel appareil choisir entre le Samsung Galaxy A21s, le Oppo A72, le Xiaomi Redmi Note 9 ou le realme 7i ? Voici quelques éléments remarquables pour vous aider dans votre choix.

Débutons ces comparaisons avec le côté design. Les 4 appareils sélectionnés proposent des formes similaires avec des bords bien arrondis et globalement une bonne prise en main. Certains profitent de beaux châssis avec de belles couleurs comme le Oppo A72, voire les realme 7i ou Xiaomi Redmi Note 9, par exemple. C’est le Samsung le plus classique dirons-nous. C’est le realme 7i, le plus lourd suivi du Redmi Note 9 puis du Samsung et Oppo qui font le même poids : 192 grammes. Les proportions sont similaires.

Même taille d’écran pour tous, seule la définition change

Pour l’écran, tous les 4 disposent d’une surface d’affichage mesurant 6,5 pouces en diagonale sur une dalle LCD classique. Le Oppo A72 dispose d’un poinçon dans le coin supérieur gauche, comme le Redmi Note 9 et le Samsung Galaxy A21s où le realme 7i propose une encoche pour le capteur photo frontal. C’est le Oppo A72 qui offre la meilleure définition et donc la plus grande lisibilité avec 1080x2400 pixels. Le Redmi Note 9 dispose d’une définition de 1080x2340 pixels et les deux autres de 720x1600 pixels.

Ils sont tous compatibles 4G et Wi-Fi 5. Il y a un lecteur d’empreinte derrière l’appareil pour identifier le propriétaire.

Des puces distinctes et une batterie de 6000 mAh pour le realme 7i

Le Redmi Note 9 et le realme 7i sont dotés de la même puce, un Mediatek Helio G85 alors que le Oppo A72 s’appuie sur un Snapdragon 665 de Qualcomm et Samsung utilise son processeur maison Exynos 850. Ils disposent de 4 Go de mémoire vive et de 128 Go d’espace de stockage pour le Oppo A72, 64 Go pour le realme 7i, au choix 64 ou 128 pour le Redmi Note 9 et seulement 32 Go pour le Samsung, heureusement compatible avec une carte mémoire micro SD pour étendre cette capacité.



C’est le realme 7i qui propose la batterie la plus importante avec 6000 mAh contre 5000 mAh pour le Galaxy A21s et le Oppo A72, 5020 mAh pour le Redmi Note 9. Ce sera donc le plus endurant des quatre appareils sélectionnés.

Des configurations photo équivalentes, sauf pour le capteur frontal

Enfin pour la partie photo, on peut compter sur une configuration quadruple capteurs pour le Oppo A72 (48+8+2+2 mégapixels) comme le Samsung Galaxy A21s (48+8+2+2 mégapixels aussi) et le Xiaomi Redmi note 9 (48+8+2+2 mégapixels encore) là où le realme 7i s’appuie sur trois capteurs de 48, 8 et 2 mégapixels. Les caractéristiques techniques du capteur frontal font la différence puisque le realme 7i dispose d’un module de 8 mégapixels alors qu’il est de 13 mégapixels chez Xiaomi et Samsung. Le Oppo A72 embarque le plus de pixels avec 16 millions en façade. Notez que ce dernier est certifié Hi-Res si vous aimez la qualité audio. Autre particularité, mais cette fois pour le Xiaomi Redmi Note 9 avec son port infrarouge qui le transforme en une télécommande universelle pour piloter des équipements audio et vidéo.