Les meilleurs smartphones à moins de 500 € en 2021

Vous avez décidé de renouveler votre smartphone, mais votre budget est limité à 500 € ? Nous avons sélectionné pour vous plusieurs modèles parmi lesquels le Xiaomi Mi 11 Lite 5G, le Google Pixel 4a 5G, l’iPhone SE 2020, le Samsung Galaxy A52 5G et le Xiaomi Mi 10T. Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire le choix le plus éclairé possible pour savoir lequel est le meilleur pour vous.

Si vous cherchez un smartphone qui puisse se glisser très facilement dans votre poche et très peu encombrant, l’iPhone SE 2020 est le plus compact de notre sélection pesant seulement 148 grammes et 138,8 mm de hauteur. Le plus lourd parmi les mobiles du jour est le Xiaomi Mi 10T avec 216 grammes sur la balance suivi par le Samsung Galaxy A52 5G avec 189 grammes puis par le Google Pixel 4a 5G avec 168 grammes et le Xiaomi Mi 11 Lite 5G avec 159 grammes. C’est ce dernier le plus fin mesurant seulement 6,81 mm contre 7,3 mm pour l’iPhone SE 2020.

Petit châssis donc petit écran

Qui dit téléphone portable compact, dit également un petit écran ce qui est le cas de l’iPhone SE 2020 qui s’affiche sur 4,7 pouces avec une définition de 750x1334 pixels.

A l’opposé, le plus grand écran de notre sélection est celui du Xiaomi Mi 10T avec 6,67 pouces LCD compatible HDR10 et proposant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme le Samsung Galaxy A52 5G qui s’affiche sur une dalle AMOLED sur 6,5 pouces, sans support HDR10. L’écran du Google Pixel 4a 5G mesure 6,24 pouces sur une base AMOLED à 60 Hz.

Mais le plus remarquable de notre sélection est l’écran du Xiaomi Mi 11 Lite 5G compatible 10 bits, soit capable d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs, supportant le HDR10+ sur une dalle AMOLED avec une fréquence de 90 Hz.

Des smartphones 5G et certains étanches

Tous les mobiles de notre sélection du jour sauf l’iPhone SE 2020 sont compatibles avec la 5G. Le Mi 11 Lite 5G et le Mi 10T, ainsi que l’iPhone SE 2020 propose du Wi-Fi 6 contre du 5 pour les autres, moins rapide. Ils intègrent tous un lecteur d’empreinte digitale qui est installé soit sous l’écran, au dos ou sur le bouton d’alimentation. Les Samsung Galaxy A52 5G et iPhone SE 2020 présente la particularité d’être certifié IP67 donc capable de résister à l’immersion sous l’eau ainsi qu’à la poussière. Le Mi 10T et le Mi 11 Lite 5G possèdent un port infrarouge qui permet de les transformer en une télécommande universelle.

Des puissances différentes pour les gérer

Pour la partie purement technique, l’iPhone SE 2020 s’appuie sur une puce Apple A13 Bionic avec 4 Go de RAM. Le Mi 10T profite du processeur Qualcomm Snapdragon 865, le plus puissant de l’année dernière pour les mobiles sous Android avec 6 ou 8 Go de mémoire vive, puis vient le Mi 11 Lite 5G avec son Snapdragon 780G avec 8 Go de RAM suivi par le Google Pixel 4a 5G avec son Snapdragon 765G et 6 Go de RAM puis le Samsung Galaxy A52 5G avec un Snapdragon 750G avec aussi 6 Go de mémoire vive.

La batterie la plus endurante est celle du Xiaomi Mi 10T avec 5000 mAh supportant la charge 33 Watts. Ensuite, il y a le Samsung Galaxy A52 5G avec une capacité de 4500 mAh avec une charge maximale à 25 Watts puis le Xiaomi Mi 11 Lite 5G pouvant supporter une charge à 33 Watts. Le Google Pixel 4a 5G est doté d’une batterie d’une capacité de 3800 mAh alors que celle de l’iPhone SE 2020 fait 3150 mAh.

De un à quatre capteurs photos au dos

Enfin, pour la partie photo, l’iPhone SE 2020 ne peut compter que sur son unique capteur de 12 mégapixels au dos et sur sa caméra frontale de 7 mégapixels. Le Google Pixel 4a 5G est équipé de deux capteurs. Le principal embarque 16 mégapixels et le secondaire 12. C’est un capteur 8 mégapixels qui est installé derrière le poinçon dans l’écran.

Le Xiaomi Mi 10T profite d’une caméra principale de 64 mégapixels, comme le Mi 11 Lite 5G, mais le Mi 10T dispose aussi d’un capteur 13 mégapixels et d’un 5 mégapixels pour les photos macro tandis que le Mi 11 Lite 5G a un objectif de 8 mégapixels pour le grand-angle et le même 5 mégapixels. Tous les deux sont équipés d’un capteur de 20 mégapixels pour se prendre en selfie.

Le Samsung Galaxy A52 5G est le plus « fourni » puisqu’il s’appuie sur 4 capteurs 64+12+5+5 mégapixels au dos et un objectif de 32 mégapixels à l’avant.