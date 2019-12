Les meilleurs smartphones à moins de 500 euros (2019)

Les smartphones vendus entre 400 et 500 euros sont tous très qualitatifs. Ils présentent tous de belles prestations et un design de qualité. Sur un segment où les superlatifs se multiplient, quels sont les modèles qui se distinguent ? Voici nos préférés.

Les smartphones vendus entre 400 et 500 euros sont coincés entre deux segments de marché : le milieu de gamme, où le rapport qualité-prix est primordial, et le segment premium, où les modèles sont très proches des configurations des terminaux haut de gamme vendus parfois 200 ou 300 euros plus chers. Dans ce petit intervalle, où s’exprime ici aussi toute l’ambition des marques chinoises comme Honor et Xiaomi, se trouvent des smartphones à la fois beaux, puissants et offrant de nombreux services à valeur ajoutée.

Dans ce segment se mêlent donc des smartphones très différents. Certains offriront la même prise en main qu’un flagship haut de gamme, comme le Mi 9 présent dans ce guide, ou le Honor 20 Pro. D’autres miseront sur l’élégance de leur châssis avec des tiroirs motorisés pour héberger une webcam un peu trop encombrante. C’est le cas de l’étonnant Galaxy A80 de Samsung ou du tout aussi surprenant Reno 2 d’Oppo.

Ce segment est assez hétéroclite pour y accueillir des téléphones uniques en leur genre, comme le Fairphone 3. Ce téléphone modulaire est le plus facile à réparer. Même l’utilisateur final peut acheter des pièces de rechange sur le site officiel et démonter aisément le téléphone pour remplacer un élément défectueux. Dommage que cette aisance se paie aussi sur la facture, car, comparé aux autres, le Fairphone 3 est nettement moins attractif. Mais nous souhaitions lui rendre ici hommage.

Comme toujours, dans nos guides d’achat, nous mettons le plus possible en avant les smartphones sortis dans l’année, afin que le consommateur bénéficie de la plus longue période de maintenance pour les mises à jour. C’est le cas ici : tous les modèles sont sortis en 2019. Nous avons également à cœur de privilégier l’expérience utilisateur et le rapport qualité-prix, plutôt que la fiche technique seule, même si le prix des smartphones est relativement proche d’un modèle à l’autre.

Honor 20 Pro

« Excellent rapport qualité-prix »

Le Honor 20 Pro est normalement commercialisé 599 euros. Mais la pression est telle en cette fin d’année 2019 sur les marques Honor et Huawei que le Honor 20 Pro a vu son prix baisser drastiquement pour passer sous la barre des 500 euros. Et ainsi entrer dans ce guide. Et c’est une excellente nouvelle, car ce smartphone est une belle réussite.

Intelligemment, Honor a choisi d’intégrer le Kirin 980, un chipset haut de gamme d’une génération précédente. Moins puissant que le Snapdragon 855 et le Kirin 990, il offre tout de même de belles performances pour jouer, regarder des films et réaliser de beaux clichés. Classé neuvième smartphone le plus performant en photo selon DxO Mark, le Honor 20 Pro est équipé d’un quadruple capteur photo 48+8+16+2 mégapixels, avec stabilisateur optique, autofocus laser, zoom optique 3x et caméra dédiée macro. À l’avant est présente dans un trou une webcam de 20 mégapixels.

Le reste de la fiche technique comprend 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne (sans extension), un écran IPS de 6,26 pouces, un lecteur d’empreinte placé sur une tranche, une batterie de 4000 mAh avec charge rapide et une connectivité complète, le tout dans un châssis premium en verre et en métal.

Xiaomi Mi 9

« Une vraie plate-forme haut de gamme »

Dans la grande tradition de Xiaomi, le Mi 9 est un flagship très économique. Écrasant totalement la concurrence en termes de plate-forme technique, le Mi 9 profite d’un Snapdragon 855, le chipset haut de gamme qui anime une grande majorité des modèles vendus au-dessus des 700 euros.

Pour passer sous la barre des 450 euros, le Mi 9 a dû faire une concession : il y a moins de RAM et de stockage que certains concurrents : 6 Go et 64 Go, respectivement. En outre, le stockage n’est pas extensible. Notez cependant qu’une autre version existe avec deux fois plus de stockage. Comptez 20 euros supplémentaires.

Le reste de la fiche technique comprend un écran Super AMOLED Full HD+ de 6,39 pouces avec encoche pour la webcam et lecteur d’empreinte digitale intégré, un triple capteur photo 48+12+16 mégapixels avec zoom optique 2x, une webcam de 20 mégapixels et une batterie de 3300 mAh avec charge rapide 27 watts. Le Mi 9 est également compatible charge sans fil. Le châssis du mobile est en verre et en aluminium.

Oppo Reno 2

« Un design aisément reconnaissable »

Début 2019, Oppo officialisait l’arrivée du Reno en France. Un mobile avec un design distinctif puisque sa webcam est placée dans un tiroir mécanique en forme d’aileron de requin. Quelques mois plus tard, la marque chinoise remplaçait déjà son Reno avec le Reno 2. Elle en profitait pour améliorer l’équipement photographique, la batterie et le processeur tout en conservant le design si particulier, autant sur les matériaux (verre et métal) que sur le tiroir motorisé.

Le Reno 2 est équipé d’un écran AMOLED de 6,5 pouces sans encoche ni trou, d’un Snapdragon 730G de Qualcomm, de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage interne, d’un quadruple capteur photo 48+13+8+2 mégapixels avec zoom optique 2x et stabilisateur optique pour le capteur principal, d’une webcam de 16 mégapixels avec flash, d’une batterie de 4000 mAh avec charge rapide et d’un lecteur d’empreinte digitale intégré à la dalle tactile.

Samsung Galaxy A80

« Le meilleur pour les autoportraits »

En 2019, la gamme Galaxy A de Samsung a montré une ambition que personne ne lui connaissait jusqu’à présent. Plus agressive au niveau tarifaire, plus ambitieuse au niveau de l’expérience et plus moderne au niveau technologique, cette vaste famille inclut des modèles qui méritent le détour, même face à une concurrence si exacerbée.

Le Galaxy A80 est un excellent exemple : il est le premier smartphone de Samsung sans trou, sans bordure et sans encoche. Il est aussi le premier modèle de Samsung avec un bloc photo rotatif qui devient webcam en glissant une partie du châssis vers le haut. Ce bloc est constitué de deux capteurs 48+8 mégapixels et d’une caméra temps de vol.

Le reste de la fiche technique du Galaxy A80 comprend un écran Super AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces avec lecteur d’empreinte intégré, un Snapdragon 730 de Qualcomm, 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage (sans extension), une batterie de 3700 mAh avec charge rapide 25 watts et un châssis en verre minéral.

Motorola One Zoom

« Deux capteurs photo stabilisés »

Pour compléter ce guide, nous avions le choix entre le One Zoom de Motorola et le Xperia 10 Plus de Sony. Les deux sont vendus quasiment au même prix, à quelques euros près. Nous avons choisi le premier des deux pour trois raisons. D’abord, parce que la plate-forme du One Zoom est plus nerveuse : un Snapdragon 675 avec 4 Go de mémoire et 128 Go de stockage (extensible avec une carte mémoire).

La deuxième raison est la capacité de la batterie. Le One Zoom est équipé d’une batterie de 4000 mAh avec charge rapide 15 watts. Le One Zoom fait donc partie des meilleurs smartphones de ce guide en termes d’autonomie. La dernière raison est liée à la photo : le One Zoom est équipé de quatre capteurs, dont deux sont stabilisés. Le rapport du zoom optique (qui donne son nom au téléphone) est de 3 fois. Le capteur grand-angle est un modèle 16 mégapixels. La webcam est un modèle 25 mégapixels.

Le reste de la fiche technique comprend un écran Super AMOLED de 6,39 pouces avec une encoche pour la webcam et un lecteur d’empreinte digitale et une connectivité complète. Le châssis du One Zoom est en verre minéral sur les faces et en aluminium sur les tranches.