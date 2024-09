Les meilleurs smartphones abordables : Google Pixel 8a, Nothing phone 2, iphone 13, Xiaomi Redmi note 12 Pro Plus et Samsung Galaxy A55

Le design des smartphones est un élément crucial pour de nombreux utilisateurs, car il détermine non seulement l’esthétique de l’appareil, mais aussi sa prise en main et son confort d’utilisation. Chacun des smartphones sélectionnés présente des approches différentes en matière de design et de disposition des capteurs photo.

Ainsi, le Galaxy A55 de Samsung adopte un style très épuré avec un dos en verre. Ses capteurs photo semblent posés directement sur la coque arrière, sans fioritures, ce qui lui donne un look minimaliste et élégant. Les boutons de mise en veille et de volume sur le côté sont légèrement bombés, ce qui offre une sensation agréable au toucher. Ce modèle est disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune), et dispose de profils arrondis.

Le Redmi Note 12 Pro Plus de Xiaomi, quant à lui, se distingue par une organisation de ses capteurs sur une plaque en haut à gauche du dos de l’appareil. Cela donne un aspect plus structuré et moderne, avec des profils arrondis également. Ce modèle est disponible en noir, blanc et bleu.

L’iPhone 13 d’Apple maintient la tradition de la marque avec ses capteurs disposés dans un carré en haut à gauche du dos, une signature visuelle reconnaissable. Le cadre est en aluminium, et il est disponible en plusieurs coloris : rose, blanc, vert, bleu, rouge et noir. Son design est plus compact avec des bords plats, ce qui facilite sa prise en main.

Le Nothing Phone 2 propose une approche unique avec un dos semi-transparent et des capteurs alignés verticalement, ce qui permet de voir une partie de l’intérieur de l’appareil. Ce design distinctif attire les utilisateurs à la recherche d’originalité. Les bords du Nothing Phone 2 sont également plats, offrant une esthétique moderne. Il est proposé en noir ou blanc.

Enfin, le Pixel 8a de Google présente un design où les capteurs photo sont intégrés dans une barre horizontale qui traverse toute la largeur du dos de l’appareil. Cette disposition permet une prise en main stable tout en offrant une protection supplémentaire aux capteurs. Les profils sont légèrement arrondis et le téléphone est disponible en bleu, vert, noir ou blanc.

Les dimensions et le poids des smartphones influencent leur portabilité et leur confort d’utilisation. Parmi les modèles que nous comparons, l’iPhone 13 est le plus compact, mesurant 146,7 mm de hauteur, 71,5 mm de largeur et 7,85 mm d’épaisseur pour un poids de 174 grammes, ce qui en fait également le smartphone le plus léger du lot. Le Pixel 8a de Google est légèrement plus grand avec une hauteur de 152,1 mm, une largeur de 72,7 mm et une épaisseur de 8,9 mm, pour un poids de 188 grammes. Il est donc assez facile à manipuler d’une seule main.

Le Nothing Phone 2 et le Redmi Note 12 Pro Plus ont des dimensions similaires : le Nothing Phone 2 mesure 162,1 mm de hauteur, 76,4 mm de largeur et 8,6 mm d’épaisseur pour un poids de 201 grammes, tandis que le Redmi Note 12 Pro Plus fait 162,9 mm de hauteur, 76 mm de largeur et 8,98 mm d’épaisseur avec un poids de 210 grammes.

Ces deux appareils sont un peu plus lourds, mais leur taille d’écran plus grande peut plaire aux amateurs de multimédia. Le Galaxy A55 de Samsung est le plus grand et le plus lourd de la sélection, mesurant 161,1 mm en hauteur, 77,4 mm en largeur et 8,2 mm en épaisseur, avec un poids de 213 grammes. Malgré son poids plus élevé, il reste maniable grâce à ses profils arrondis.

L’autonomie est un critère clé pour de nombreux utilisateurs. Le Galaxy A55 de Samsung et le Redmi Note 12 Pro Plus de Xiaomi se distinguent par leur grande capacité de batterie de 5000 mAh. Cependant, le Redmi Note 12 Pro Plus prend l’avantage grâce à sa capacité de charge rapide impressionnante de 120 watts, qui permet une recharge complète en très peu de temps. Le Galaxy A55, avec une charge rapide de 25 watts, est plus lent à recharger.

Le Nothing Phone 2, avec une batterie de 4700 mAh et une puissance de charge de 45 watts, se situe entre les deux en termes d’autonomie et de temps de recharge. De plus, il supporte la recharge sans fil à 15 watts, ce qui est un avantage supplémentaire pour certains utilisateurs. L’iPhone 13 possède une batterie plus petite de 3227 mAh, mais il se distingue par sa capacité à être rechargé sans fil et de manière inversée, bien que la puissance de charge filaire ne soit pas spécifiée.

Enfin, le Pixel 8a dispose d’une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 20 watts. Il prend également en charge la recharge sans fil jusqu’à 18 watts, ce qui en fait une option pratique pour ceux qui préfèrent éviter les câbles.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, le Nothing Phone 2 se distingue avec son processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et jusqu’à 12 Go de RAM, ce qui en fait le smartphone le plus puissant de notre sélection. Il est suivi par le Pixel 8a, équipé du processeur Tensor G3 de Google et de 8 Go de RAM. Le Redmi Note 12 Pro Plus, avec son MediaTek Dimensity 1080 et 8 Go de RAM, arrive ensuite.

Le Galaxy A55, avec un processeur Samsung Exynos 1480 et 8 Go de RAM, se place après le Redmi Note 12 Pro Plus en termes de puissance brute. L’iPhone 13, bien que doté du performant processeur Apple A15, est limité par ses 4 Go de RAM, ce qui le rend moins performant pour les tâches lourdes.

Les écrans de ces smartphones sont tous de type AMOLED, offrant des couleurs vives et des noirs profonds. Le Nothing Phone 2 offre la meilleure expérience visuelle avec son écran de 6,7 pouces, un pic de luminosité de 1600 cd/m², et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Pixel 8a suit avec une diagonale de 6,1 pouces et un pic de luminosité de 1400 cd/m², mais il reste limité par une fréquence de rafraîchissement plus standard de 120 Hz.

Les autres modèles, comme le Galaxy A55 et le Redmi Note 12 Pro Plus, possèdent également des écrans AMOLED de qualité avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais leur luminosité maximale est légèrement inférieure. L’iPhone 13, avec son écran de 6,1 pouces et une fréquence de rafraîchissement de seulement 60 Hz, se place en dernier.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En termes de photographie, le Redmi Note 12 Pro Plus impressionne avec son capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement. Le Nothing Phone 2 et le Galaxy A55 suivent avec leurs capteurs de 50 mégapixels, tandis que l’iPhone 13 et le Pixel 8a offrent des capteurs de plus faible résolution mais avec une très bonne optimisation logicielle.

Tous les modèles supportent la 5G et disposent du Wi-Fi 6. Toutefois, seul le Pixel 8a dispose du Wi-Fi 6E. Le Redmi Note 12 Pro Plus est le seul à posséder une prise jack et un émetteur infrarouge. En matière d’étanchéité, l’iPhone 13 est le mieux certifié avec un IP68. Les autres smartphones se contentent d’une certification IP53 ou IP67.