Les meilleurs smartphones avec 8 Go de RAM de 2021

En 2021, plusieurs smartphones proposent une impressionnante capacité de mémoire vive, 8 Go. Mais lequel est le meilleur ? Pour vous, nous avons sélectionné quelques modèles remarquables et dont voici les caractéristiques croisées afin de vous aider à faire votre choix entre le Xiaomi Mi 11, le Samsung Galaxy S21, le OnePlus Nord, le Google Pixel 5 et le Oppo Find X2 Lite.

Commençons par le côté esthétique de cette sélection pas évidente à départager dans ce domaine. Seul le Google Pixel 5 propose un design très sobre, uniquement disponible en noir. Les autres profitent d’un châssis plus gratifiant dont le Galaxy S21 qui met en avant ses capteurs photo. Le Pixel 5 présente l’avantage d’être le plus compact avec des dimensions moindres que les autres et un poids de seulement 151 grammes contre 196 grammes pour le plus lourd de notre sélection, le Xiaomi Mi 11.

Une question de poids ?

S’il est le plus « encombrant » parmi les modèles disposant de 8 Go de RAM que nous avons sélectionnés, le Mi 11 dispose pourtant de la plus grande puissance. En effet, il profite du nouveau Soc Qualcomm Snapdragon 888 avec 128 ou 256 Go de mémoire vive. Le Samsung Galaxy S21 est équipé d’une puce Samsung Exynos 2100 tout à fait véloce. Ensuite, les Pixel 5, OnePlus Nord et Oppo Find X2 Lite se partagent le même processeur de milieu de gamme, un Snapdragon 765G. Celui-ci possède la particularité d’être compatible 5G, comme les deux autres cités précédemment. Tous ont le Wi-Fi, mais les Mi 11 et S21 profitent de la version 6E, plus rapide et couvrant une plus grande zone. Tous sont NFC et Bluetooth.

Des écrans de haut vol

Tous les écrans des smartphones de notre sélection sont de type AMOLED. Le Xiaomi Mi 11 propose le plus grand écran de notre sélection avec 6,81 pouces compatible HDR10+ 120 Hz et incurvé des 4 côtés. Pour le S21 de Samsung, c’est aussi une dalle HDR10+ 120 Hz, mais un écran plat qui mesure 6,1 pouces en diagonale.

L’écran du OnePlus Nord mesure 6,44 pouces contre 6,4 pouces pour le Oppo Find X2 Lite, mais le Nord profite d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, comme le Pixel 5 sur une diagonale de 6 pouces, lui aussi sur une alors que le Oppo ne rafraîchit qu’à 60 Hz sur 6,4 pouces.

C’est le Xiaomi Mi 11 qui embarque la plus grande capacité de batterie avec 4600 mAh pouvant se charger avec une puissance de 55 Watts, sans fil à 50 Watts et proposer aussi la charge inversée. C’est aussi le cas du second, le Pixel 5 et sa batterie de 4500 mAh qui se charge seulement à 18 Watts en filaire, mais aussi par induction ainsi qu’inversée. La batterie du OnePlus Nord a une capacité de 4115 mAh contre 4025 mAh pour le Oppo Find X2 Lite et 4000 mAh pour le Samsung Galaxy S21 qui, lui aussi, peut se charger sans fil et offrir la charge inversée.

Le plus grand nombre de capteur ne signifie pas forcément les plus belles photos…

Enfin, pour les configurations photo, c’est le Xiaomi Mi 11 qui dispose de la partie optique la plus complète avec un module principal de 108 mégapixels accompagné d’un capteur grand-angle de 13 mégapixels et un autre de 5 mégapixels. Il peut filmer avec une définition 8K à 30 images par seconde.

Ensuite, le OnePlus Nord dispose aussi de 4 capteurs : 48+8+5+2 mégapixels, presque comme le Oppo Find X2 Lite : 48+8+2+2 mégapixels. Le Samsung Galaxy S21 embarque un capteur principal de 64 mégapixels associé à deux capteurs de 12 mégapixels. Enfin, le Pixel 5 propose un capteur de 16 mégapixels et un autre de 12 mégapixels.

Pour se prendre en selfie, c’est le OnePlus Nord qui semble le mieux équipé avec deux capteurs de 32 et 8 mégapixels là où le Oppo Find X2 Lite propose un seul capteur, mais de 32 mégapixels tout de même. Le Mi 11 est doté d’un module à selfie de 20 mégapixels. C’est un 10 mégapixels qui est installé derrière le poinçon de l’écran du Galaxy S21 de Samsung et le Pixel 5 se contente de 8 mégapixels.

Le Google Pixel 5 est certifié étanche, comme le Samsung Galaxy S21. Les autres sont, au mieux, protégés contre les éclaboussures. Tous profitent d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran ou au dos.

