Les meilleurs smartphones chinois très haut de gamme du mois de juillet

Le design des smartphones sélectionnés pour ce comparatif reflète clairement leur positionnement haut de gamme. Le OnePlus 12 se distingue par son châssis en aluminium avec un dos en verre, disponible en vert ou noir. Les capteurs photo, intégrés dans un cercle situé dans le coin supérieur gauche, confèrent à ce modèle une esthétique élégante et moderne. Les profils de ce smartphone sont plats, accentuant son allure sophistiquée.

Le Xiaomi 14 Ultra propose également un design raffiné avec un dos texturé et des capteurs photo organisés dans un large cercle aux bords très classes au dos de l'appareil. Disponible en noir ou blanc, ce modèle présente un écran incurvé sur les quatre côtés, ajoutant une touche de modernité et de fluidité visuelle. Les profils du Xiaomi 14 Ultra sont arrondis, facilitant la prise en main. Quant au Honor Magic6 Pro, il se démarque par son large cercle centré au dos, intégrant les capteurs photo, entouré de bordures dorées pour la finition similicuir verte, s'inspirant des codes de l'horlogerie. Disponible en noir avec une finition en verre ou en vert avec une texture similicuir, il propose un look raffiné et luxueux. Les profils de ce modèle sont également incurvés, offrant une prise en main confortable et une esthétique harmonieuse.

Les dimensions et le poids des smartphones varient légèrement. Ainsi, le OnePlus 12 mesure 164,3 mm de hauteur, 73,8 mm de largeur et 8,2 mm d'épaisseur, pour un poids de 220 grammes. Sa taille généreuse et son poids modéré en font un appareil équilibré, bien que légèrement volumineux pour une utilisation à une main. Le Xiaomi 14 Ultra, avec ses dimensions de 161,4 mm de hauteur, 75,3 mm de largeur et 9,2 mm d'épaisseur, pèse également 220 grammes. Bien que plus épais que le OnePlus 12, il reste compact et facile à manipuler grâce à ses bords arrondis et son poids bien réparti. Le Honor Magic6 Pro, quant à lui, est légèrement plus grand et plus lourd avec une hauteur de 162,5 mm, une largeur de 75,8 mm et une épaisseur de 8,9 mm, pour un poids de 229 grammes. Ces dimensions et ce poids supérieur peuvent affecter la portabilité, mais offrent une sensation de robustesse et de qualité supérieure.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les performances des smartphones sont cruciales pour une utilisation fluide et réactive. Tous les modèles sont équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, garantissant des performances de pointe. Le OnePlus 12 propose des options de mémoire vive de 12 Go ou 16 Go et des capacités de stockage de 128 Go ou 256 Go, sans possibilité d'extension via carte microSD. Cette combinaison offre une expérience utilisateur fluide et rapide. Le Xiaomi 14 Ultra est équipé de 16 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage, sans possibilité d'extension. Cette configuration assure des performances excellentes et une grande capacité de stockage interne. Le Honor Magic6 Pro offre 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage, également sans extension par carte microSD. Cette configuration est idéale pour les utilisateurs intensifs nécessitant de la puissance et de l'espace de stockage.

En ce qui concerne les écrans, le OnePlus 12 dispose d'un écran AMOLED de 6,82 pouces avec une définition de 1440x3216 pixels, une luminosité maximale de 1600 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran offre une expérience visuelle immersive et de haute qualité.

Le Xiaomi 14 Ultra propose un écran AMOLED de 6,73 pouces avec une définition de 1440x3200 pixels, une luminosité maximale de 3000 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Son écran incurvé sur les quatre côtés et sa luminosité exceptionnelle le placent en tête pour les amateurs de qualité visuelle. Le Honor Magic6 Pro est doté d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition de 1280x2800 pixels, une luminosité maximale de 1600 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Son écran incurvé et sa technologie Ultra-Bounce Anti-Drop offrent une expérience visuelle agréable et sécurisée pouvant résister à des chutes et aux rayures, plus que les deux autres.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les configurations photographiques des smartphones haut de gamme sont déterminantes pour les amateurs de photographie. Le OnePlus 12 est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, d'un ultra grand-angle de 48 mégapixels et d'un téléobjectif de 64 mégapixels avec zoom optique 3x. Le capteur à selfie de 32 mégapixels complète cette configuration, offrant une qualité photo excellente. Le Xiaomi 14 Ultra propose un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur 1 pouce et une ouverture variable, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et deux téléobjectifs de 50 mégapixels chacun, offrant des zooms optiques de 3,2x et 5x. Le capteur à selfie de 32 mégapixels et les optimisations Leica garantissent des photos de très haute qualité. Le Honor Magic6 Pro est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, d'un ultra grand-angle et macro de 50 mégapixels, et d'un téléobjectif de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x et stabilisation optique et numérique. Le capteur à selfie de 50 mégapixels assure des selfies détaillés et de haute qualité. Il est l’un des meilleurs photophones au monde, dépassant ses deux concurrents du jour.

En termes de connectivité, tous les modèles supportent la 5G et la technologie NFC. Le OnePlus 12 et le Honor Magic6 Pro sont compatibles avec le Wi-Fi 7, tandis que le Xiaomi 14 Ultra supporte le Wi-Fi 6E avec possibilité de mise à jour vers la version 7. Tous les appareils disposent de Bluetooth 5.3 ou supérieur, mais aucun n'a de prise jack. Le OnePlus 12 et le Xiaomi 14 Ultra disposent d'émetteurs infrarouge. Le lecteur d'empreinte digitale est situé sous l'écran pour les trois modèles, assurant une sécurité et une commodité accrues.

La capacité des batteries des smartphones haut de gamme est cruciale pour garantir une autonomie prolongée. Le Honor Magic6 Pro se distingue avec une batterie de 5600 mAh, promettant une endurance remarquable. Il supporte une charge rapide de 80 watts, une charge sans fil de 60 watts et la charge inversée, ce qui le rend très polyvalent. Le OnePlus 12 est équipé d'une batterie de 5400 mAh, légèrement inférieure à celle du Honor Magic6 Pro, mais toujours substantielle. Il supporte une charge rapide de 100 watts, une charge sans fil de 50 watts et une charge inversée de 10 watts, assurant ainsi une recharge rapide et efficace. Enfin, le Xiaomi 14 Ultra possède une batterie de 5300 mAh, également robuste, avec une charge rapide de 90 watts, une charge sans fil de 80 watts et une charge inversée de 10 watts. Bien que sa capacité de batterie soit légèrement inférieure, ses vitesses de charge sans fil le placent parmi les meilleurs de sa catégorie.