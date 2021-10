Les meilleurs Smartphones compacts : iPhone 13 mini, Samsung Galaxy Z Flip3, Google Pixel 5, Google Pixel 4a 5G et iPhone SE 2020

Vous en avez assez des grandes pelles à tarte qui déforment vos poches de pantalon ? Optez pour un smartphone compact. Mais choisir entre l’iPhone 13 mini, le Samsung Galaxy Z Flip3, le Google Pixel 4a 5G, le Google Pixel 5 et l’iPhone SE 2020 n’est pas évident. Voici quelques éléments comparés pour vous aider à faire votre choix.

Logiquement, commençons par comparer les dimensions de chacun des appareils. Sans contestation possible, c’est le Samsung Galaxy Z Flip3 qui est le plus petit puisqu’il présente la particularité de se replier totalement sur lui-même et de déployer un écran de 6,7 pouces totalement ouvert. Fermé, il mesure seulement 87,3 mm de haut pour 73,6 mm de large et une épaisseur de 17,3 mm. Lorsqu’il est ouvert, sa finesse est de 7,2 mm au maximum ce qui en fait aussi le plus fin de notre comparatif du jour. En effet, l’iPhone SE 2020 fait 7,3 mm d’épaisseur suivi par l'iPhone 13 mini et ses 7,65 mm de profil. Ensuite, le Pixel 5 propose une finesse de 8 mm et comptez sur une mesure de 8,2 mm pour le Google Pixel 4a 5G.

Le plus compact mais aussi le plus lourd

Malgré sa compacité, le Samsung Galaxy Z Flip3 est le plus lourd de notre comparatif avec 183 grammes sur la balance. Il est assez loin devant le Pixel 4a 5G qui fait 168 grammes suivi par le Pixel 5 à 151 grammes puis par l’iPhone SE 2020 avec 148 grammes et enfin l’iPhone 13 mini est le plus léger avec 141 grammes sur la balance. Après le Samsung, le plus récent mobile d’Apple est le moins haut et le moins large. Tous (sauf le Pixel 4a 5G) sont certifiés IP68 ce qui signifie qu’ils sont capables de résister à une immersion totale sous l’eau à plusieurs mètres de profondeur, sans subir de dommage. Ils sont également résistants à la poussière. Ils sont tous compatibles 5G, sauf l’iPhone SE 2020. Toutefois, ce dernier propose le Wi-Fi 6, comme l’iPhone 13 mini et le Galaxy Z Flip3. Pour les autres, il faut se contenter du Wi-Fi 5, moins performant en débit et en portée.

Qui a le plus grand écran ?

Malgré sa compacité, c’est le Samsung Galaxy Z Flip3 qui dispose de l’écran le plus grand puisqu’une fois qu’il est totalement ouvert, il mesure 6,7 pouces contre 6,24 pouces pour le Pixel 4a 5G, 6 pouces pour le Pixel 5, 5,4 pouces pour l’iPhone 13 mini et seulement 4,7 pouces pour l’iPhone SE 2020 avec sa dalle IPS alors que tous les autres profitent d’un écran AMOLED. Le plus remarquable est celui du Samsung non seulement parce qu’il est pliable, mais parce qu’en plus il a une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ce qui n’est pas le cas des autres. Seul le Pixel 5 s’en tire avec les honneurs et une fréquence de 90 Hz.

En termes de performances, les deux mobiles Google sont des appareils de milieu de gamme avec des puces Qualcomm Snapdragon 765G largement devancées par l’Apple A13 Bionic installée dans l’iPhone SE 2020 elle-même battue par le processeur Qualcomm Snapdragon 888 intégré au sein du Samsung Galaxy Z Flip3. Mais la puce la plus puissante est à ce jour l’Apple A15 Bionic que l’on trouve dans l’iPhone 13 mini.

Des configurations photos similaires mais un traitement d’image différent

Concernant les capacités photo, sur le papier, les configurations sont assez similaires. Les Google Pixel 4a 5G et 5 proposent les mêmes capteurs de 16 et 12 mégapixels. Le Galaxy Z Flip3 a deux capteurs de 12 mégapixels ce qui est aussi le cas de l’iPhone 13 mini, mais dont un est stabilisé alors que l’iPhone SE 2020 n’a qu’un seul objectif, aussi de 12 mégapixels. Selon le laboratoire d’analyse indépendant DxOMark, l’iPhone 13 mini obtient un score de 130 le plaçant premier parmi les mobiles de notre comparatif. Le Google Pixel 5 a un score de 120 alors que le Pixel 4a 5G obtient 111 et que les Samsung et iPhone SE 2020 n’ont pas été évalués.