Les meilleurs smartphones entre 300 € et 500 € en 2021

Vous avez un budget entre 300 € et 500 € mais vous ne savez pas quel smartphone choisir parmi ceux qui sont actuellement disponibles sur le marché. Entre le Samsung Galaxy A52 5G, sa version 4G, le Oppo A94 5G, le Google Pixel 4a et sa version 5G ou le Mi 11 Lite 5G et sa déclinaison 4G, voici quelques éléments qui devraient vous aider à faire votre choix.

De notre sélection, c’est le Google Pixel 4a qui est le plus compact avec un poids de seulement 143 grammes contre 168 grammes pour sa version 5G, le Pixel 4a 5G et ils sont tous les deux aussi fins : 8,2 mm mais le Pixel 4a propose des dimensions moindres. Le plus fin de tous est sans conteste le Mi 11 Lite qu'il s’agisse de la version 4G ou 5G faisant seulement 6,81 mm d’épaisseur pour des poids respectifs de 157 et 159 grammes. Le Oppo A94 5G est aussi très mince avec 7,8 mm d’épaisseur et un poids de 173 grammes alors que les Samsung Galaxy A52 et A52 5G proposent une finesse de 8,4 mm et un poids de 189 grammes. Ce sont ces derniers qui embarquent la plus grande capacité pour la batterie avec 4500 mAh supportant la charge 25 Watts alors que les Mi 11 Lite 4G et 5G proposent 4250 mAh et la charge à 33 Watts, donc plus rapide. Le Oppo A94 5G dispose d’une batterie d’une capacité de 4310 mAh avec une charge à 30 Watts. Ce sont les Google Pixel 4a et 4a 5G qui se chargent les moins vite, à 18 Watts pour des capacités de 3140 mAh et 3800 mAh.

Des processeurs bien différents selon la 4G ou la 5G

Certains modèles sont donc déclinés en version 4G et 5G. Cela implique l’utilisation d’un processeur différent entre eux.

Le plus puissant, sur le papier, est intégré dans le Mi 11 Lite 5G, un Snapdragon 780G avec 8 Go de RAM. Il est suivi par le Oppo A94 5G qui dispose d’une puce Mediatek Dimensity 800U avec 8 Go de mémoire vive. Ensuite, on trouve le Google Pixel 4a 5G avec son Snapdragon 765G associé à 6 Go de mémoire vive puis le Samsung Galaxy A52 5G intégrant le Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM.

Le Mi 11 Lite profite d’une puce Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM alors que le Pixel 4a propose la même capacité de mémoire vive mais avec un processeur Snapdragon 730G tandis que le Samsung Galaxy A52 est équipé d’un Snapdragon 720G, toujours avec 6 Go de RAM.

Écrans, à fond sur l’AMOLED

Tous les écrans des smartphones de notre sélection du jour profitent d’une dalle AMOLED avec une définition à peu près identique, de 1080x2400 pixels. Ils sont tous plats. Ceux des Google Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Mi 11 Lite 4G et Mi 11 Lite 5G sont compatibles HDR10 avec pour le Mi 11 Lite 5G l’affichage possible jusqu’à 1 milliard de couleurs grâce à une dalle 10 bits. Elle est aussi 90 Hz, ce qui est le cas des écrans des Mi 11 Lite et Samsung Galaxy A52. Pour avoir du 120 Hz, il faut regarder du côté du Samsung Galaxy A52 5G. Les autres proposent du 60 Hz.

L’écran le plus grand est celui des Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G mesurant 6,55 pouces en diagonale. Ensuite, ceux des Samsung Galaxy A52 5G et Galaxy A52 s’étirent sur 6,5 pouces suivis par le Oppo A94 5G sur 6,43 pouces puis par le Google Pixel 4a 5G avec 6,24 pouces et enfin le Pixel 4a sur 5,8 pouces.

D’une configuration quadruples capteurs à un seul objectif

Parmi les smartphones de notre sélection, ce sont les Samsung Galaxy A52 et A52 5G qui embarquent le plus de capteurs photo : 4. Il y a une configuration 64+12+5+5 mégapixels avec une caméra à selfie à 32 mégapixels. Le Oppo A94 5G propose également un quadruple objectif avec un configuration 48+8+2+2 mégapixels et un capteur de 16 mégapixels pour les selfies.

Les Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G profitent de trois capteurs :64+8+5 mégapixels avec un capteur de 20 mégapixels pour la version 5G pour se prendre en selfie et de 16 mégapixels pour le Mi 11 Lite. Le Google Pixel 4a 5G dispose de deux capteurs de 16 et 12 mégapixels alors que le Pixel 4a n’a que le 12 mégapixels. Tous les deux proposent un objectif de 8 mégapixels à l’avant.