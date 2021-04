Les meilleurs smartphones grand écran en 2021

Aujourd’hui, la tendance sur les smartphones est clairement aux écrans de plus en plus grands. Aussi, nous avons sélectionné les Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy A72, iPhone 12 Pro Max, Poco X3 et Xiaomi Redmi Note 10 Pro afin de les comparer pour que vous puissiez faire votre choix de la manière la plus éclairée possible.

Esthétiquement, les smartphones sélectionnés sont assez différents. Celui qui se distingue le plus est l’iPhone 12 Pro Max avec ses lignes assez strictes, mais il est tellement agréable à prendre en main. Le Samsung Galaxy S21 Ultra met ses objectifs photo particulièrement en avant avec un bloc qui déborde sur le profil tandis que les trois autres arborent un design plus classique, mais sont déclinés en différents coloris. Le plus lourd de notre sélection est le Samsung Galaxy S21 Ultra avec 227 grammes sur la balance, suivi de l’iPhone 12 Pro Max qui fait 226 grammes. Ensuite, on trouve respectivement les Poco X3 NFC, Samsung Galaxy A72 et Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Qui a l’écran le plus grand ?

L’écran le plus grand de notre sélection est installé sur le Samsung Galaxy S21 Ultra avec 6,8 pouces en diagonale. Il est suivi par l’iPhone 12 Pro Max et le Galaxy A72 avec 6,7 pouces. Ensuite, il y a les Poco X3 NFC et Xiaomi Redmi Note 10 Pro avec 6,67 pouces. Tous, sauf, le Poco X3 NFC disposent d’une dalle AMOLED avec un petit avantage pour les iPhone 12 Pro Max puisqu’il est compatible Dolby Vision et Samsung Galaxy S21 Ultra avec son traitement Dynamic particulièrement brillant. Le Galaxy S21 Ultra propose la plus grande définition avec 1440x3200 pixels. L’iPhone 12 Pro Maxi propose une définition de 1284x2778 pixels et les autres 1080x2400 pixels.

HDR10, HDR10+, 90 Hz, 120 Hz,…

Le Samsung Galaxy S21 Ultra profite d’un écran compatible HDR10+ alors qu’il supporte le HDR10 sur le Redmi Note 10 Pro. Les Poco X3 NFC et Galaxy A72 ne prennent pas en charge le HDR10. Par contre, ils supportent respectivement des fréquences de rafraîchissement de 120 et 90 Hz permettant des défilements plus fluides. L’écran du Redmi Note 10 Pro est aussi 120 Hz tout comme celui du Samsung Galaxy S21 Ultra mais celui profite, en plus du mode adaptatif permettant ainsi de passer de 1 à 120 Hz, selon les besoins de l’application en cours d’exécution. Seul l’écran du Galaxy S21 Ultra est incurvé alors que tous les autres sont plats.

Des performances bien différentes

En ce qui concerne les performances, l’iPhone 12 Pro Max et le Samsung Galaxy S21 Ultra, modèle haut de gamme oblige, proposent les puces les plus véloces. Ensuite, il y a un gouffre puisque les autres appareils sélectionnés embarquent des Soc du bas du milieu de gamme avec le Snapdragon 732G pour le Poco X3 NFC et le Redmi Note 10 Pro et le Snapdragon 720G pour le Samsung Galaxy A72. Ils embarquent tous au moins 6 Go de mémoire vive sauf pour le Galaxy S21 Ultra qui est proposé avec 12 Go de RAM. Celui qui a la batterie la plus imposante est le Poco X3 NFC avec 5160 mAh suivi par le Redmi Note 10 Pro avec 5020 mAh puis par les Samsung Galaxy S21 Ultra et Galaxy A72 avec 5000 mAh et enfin par l’iPhone 12 Pro Max avec une capacité de 3687 mAh. Les Poco X3 NFC et Redmi Note 10 Pro profitent de la charge 33 watts contre 25 watts pour le Samsung Galaxy S21 Ultra mais qui peut aussi se charger sans fil ou proposer la charge inversée.