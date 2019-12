Les meilleurs smartphones haut de gamme de 2019

Ancien jardin sacré de OnePlus, le segment des smartphones vendus entre 500 et 800 euros reste très attractif, grâce à des mobiles qui n’ont plus rien à envier aux porte-étendard des marques traditionnelles. En voici les meilleurs de l’année.

Dans toutes les catégories de prix, vous trouverez au moins un smartphone qui sort du lot parce qu’il propose davantage pour un prix qui reste maitrisé. Prenons trois exemples très différents.

Le Redmi Note 8T, chantre de la phablette milieu de gamme vendu sous la barre des 200 euros. Le Mi 9T Pro, nouveau « flagship killer » doté d’une configuration haut de gamme et vendu sous la barre des 400 euros. Le Honor 20 Pro, excellente phablette vendue sous la barre des 500 euros. Chacun peut se targuer d’offrir une expérience identique à celle de téléphones vendus 100 ou 200 euros plus chers.

La catégorie des smartphones vendus entre 500 et 800 euros ne compte pratiquement « que » des smartphones très qualitatifs. Parfois même, ce sont les porte-étendard de certaines marques. Il existe pourtant un segment de prix encore plus élevé, au-dessus des 800 euros. Cependant, grâce aux meilleurs modèles de la catégorie située juste en dessous, il n’est pas nécessaire de payer davantage. Nous les appelons dans le jargon les « flagship killers ».

Leur nom vient de OnePlus. Quand la marque de Carl Pei a dévoilé le OnePlus One, le monde découvrait qu’il était possible d’offrir une expérience premium sous Android à un prix deux fois moins élevé que les modèles haut de gamme. Oui, il existait quelques différences. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

Malgré une forte augmentation de ses tarifs, OnePlus est resté une marque commercialement agressive. Mais elle n’est plus la seule à viser juste. En 2019, nous avons découvert que d’autres en sont capables. Comme toujours, nous sélectionnons ici nos smartphones préférés non pas en fonction des caractéristiques techniques seules, mais du rapport qualité-prix et de l’expérience offerte. Tous les modèles sont sortis en 2019. Et certains profitent d’ores et déjà d’une baisse tarifaire, les rendant plus intéressants encore.

OnePlus 7T

« LE flagship killer dans toute sa splendeur »

Cette année, OnePlus a présenté quatre smartphones : les OnePlus 7, 7T, 7 Pro et 7T Pro. Des quatre, notre préféré est à l’évidence le OnePlus 7T. Il offre de nombreuses améliorations vis-à-vis du OnePlus 7 et les différences avec les deux versions Pro ne sont pas assez importantes pour offrir le même niveau de rapport qualité-prix.

Le OnePlus 7T a tout pour lui : l’écran Full HD+ Fluid AMOLED de 6,55 pouces avec lecteur d’empreinte intégré et compatibilité 90 Hz et HDR10+, le Snapdragon 855+ avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, le triple capteur photo 48+12+16 mégapixels avec zoom optique 2x et stabilisateur optique, une batterie de 3800 mAh compatible Warp Charge (30 watts), la webcam de 16 mégapixels, le double haut-parleur, le châssis premium, etc.

Bien sûr, le OnePlus 7T Pro a ses atouts. Son zoom optique est plus puissant, mais son rapport n’atteint que 3x. Oui, le 7T Pro n’a pas d’encoche. Mais est-ce vraiment un problème sur un écran si grand ? Bref, le OnePlus 7T est un vrai flagship killer. Et il met au tapis même le OnePlus 7T Pro.

Huawei P30

« Expert de la photo »

Qui aurait cru il y a trois ans que Huawei deviendrait la nouvelle référence de la photographie sur smartphone ? Et pourtant, chaque nouveau modèle atteint un excellent score chez DxO Mark. L’année dernière, le P20 Pro parvenait à effacer la concurrence en prenant la première place du podium. Son équipement, qui a fait ses preuves, est repris pratiquement à l’identique dans le P30.

Nous y retrouvons le capteur 40 mégapixels avec autofocus hybride et le capteur 8 mégapixels stabilisés avec zoom optique 3x. À cela s’ajoute cette année un capteur de 16 mégapixels pour les panoramas. Le tout servi par des optiques signées Leica.

Le P30 reprend de nombreux autres éléments du P20 Pro, comme son design, son écran OLED de 6,1 pouces (qui gagne ici la compatibilité HDR), les 6 Go de mémoire vive, les 128 Go de stockage interne ou encore le lecteur d’empreinte intégré à l’écran. La batterie est en léger recul : 3650 mAh (contre 4000 mAh), mais la webcam affiche une meilleure définition (32 Mpx) et le chipset est plus moderne. Il s’agit du Kirin 980 que vous retrouvez aussi dans le P30 Pro.

Asus ZenFone 6

« La très bonne surprise d’Asus »

L’histoire d’Asus est ponctuée de belles réussites et d’expérience moins fructueuse. Le ZenFone 2 était considéré, à son lancement, comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix. Capitalisant sur son succès, Asus a développé sa gamme, mais sans parvenir au même résultat. Jusqu’en 2019. Cette année, un miracle a eu lieu : le ZenFone 6.

Il est l’un des moins chers (sinon le moins cher) de cette sélection. Et il n’est pas moins intéressant, bien au contraire. Écran Full HD+ sans bordure, sans trou et sans encoche de 6,4 pouces, double capteur photo rotatif 48+13 mégapixels qui fait aussi office de webcam, double haut-parleur stéréo, batterie de 5000 mAh (quasiment la plus volumineuse de ce guide) avec charge rapide et charge inversée, chipset Snapdragon 855 de Qualcomm, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, châssis en verre Gorilla 6 de Corning et en aluminium. Voici l’une des meilleures affaires du moment. Dommage qu’elle ne bénéficie pas de l’aura médiatique de la concurrence.

Samsung Galaxy S10e

« Petit, mais costaud ! »

Si vous cherchez un smartphone dont l’encombrement reste modéré, mais dont la fiche technique n’est pas fortement revue à la baisse, vous n’avez pas beaucoup de choix. L’une des solutions est l’étonnant Galaxy S10e. Historiquement, les versions allégées des flagships de Samsung sont fortement diminuées, notamment au niveau du chipset. Et pour une fois, ce n’est pas le cas ici. L’Exynos 9820 est bien présent, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Voilà qui n’est pas banal pour Samsung.

Le reste de la fiche technique du Galaxy S10e mérite aussi le coup d’œil. Ecran Dynamic AMOLED Full HD+ compatible HDR10, avec un trou pour une webcam de 10 mégapixels. Double capteur photo de 12+16 mégapixels, l’élément principal étant accompagné d’un objectif à ouverture variable f/1.5-2.4, comme sur le Galaxy S9. Double haut-parleur stéréo. Lecteur d’empreinte digitale positionné sur une tranche (une brillante idée signée Sony). Et une batterie de 3100 mAh dont la capacité est certes plus limitée, mais qui est compatible charge rapide 15 watts, charge sans fil et charge inversée. Comme ses grands frères.

Xiaomi Mi Note 10

« Le premier penta-capteur photo dorsal diversifié »

Pour son grand retour, la gamme Mi Note de Xiaomi se dote d’un modèle pour le moins inattendu. Sa principale caractéristique : un bloc photo composé de cinq capteurs diversifiés (le Nokia 9 Pureview est aussi équipé de cinq capteurs, mais trois sont identiques entre eux et les deux autres le sont aussi). Cette configuration inédite offre un panel très large de fonctions photographiques. En outre, le capteur principal est le Bright HMX 108 mégapixels de Samsung qui fonctionne en Quad-Pixel pour réaliser des photos de 27 mégapixels. Il est stabilisé et accompagné d’un autofocus hybride.

Deux autres capteurs, des modèles 12 et 5 mégapixels, sont positionnés derrière des téléobjectifs. Ils sont stabilisés. Et le rapport des zooms optiques est de 2x et 5x respectivement. Un quatrième capteur de 20 mégapixels sert pour les panoramas. Et le dernier module, de 2 mégapixels, sert pour les clichés de proximité. À l’avant une webcam de 32 mégapixels complète cette configuration.

Autre caractéristique, le MI Note 10 est affublé de la plus grande batterie de ce guide : 5260 mAh. Elle est compatible charge rapide et se recharge à moitié en moins d’une demi-heure. Écran AMOLED de 6,47 pouces Full HD+ avec encoche et lecteur d’empreinte, Snapdragon 730G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage complètent cette fiche technique peu commune dont le prix de vente est l’un des plus bas de ce guide.