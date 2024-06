Les meilleurs smartphones haut de gamme des constructeurs chinois entre le Honor Magic 6 Pro, le Huawei Pura 70 Ultra et le Xiaomi 14 Ultra

Les designs des smartphones chinois haut de gamme se distinguent par des finitions soignées et des matériaux de qualité. Le Huawei Pura 70 Ultra propose un design extrêmement sophistiqué avec ses capteurs photo disposés en triangle au dos de l'appareil, dont l’un est inscrit dans un large cercle. Ce modèle est disponible en noir, marron, ou vert "grand palais" avec des motifs et possède un cadre en aluminium. Le téléphone est légèrement incurvé sur les deux côtés et offre un revêtement arrière résistant aux traces de doigts. Le Xiaomi 14 Ultra, quant à lui, présente un design élégant avec ses capteurs photo intégrés dans un large cercle avec des bords raffinés au dos. Disponible en noir et blanc, il offre un dos texturé pour une meilleure prise en main. Ce modèle est incurvé sur les quatre côtés, ajoutant une touche de modernité et d'élégance.

Enfin, le Honor Magic6 Pro arbore un design inspiré de l'horlogerie, avec ses capteurs photo centrés dans un large cercle aux bordures dorées pour la finition similicuir verte "Epi green". Disponible en noir avec une finition en verre ou vert avec une texture, ce modèle est incurvé sur les deux côtés, offrant une esthétique à la fois luxueuse et moderne.

En termes de dimensions, le Xiaomi 14 Ultra est légèrement plus compact que ses concurrents, mesurant 161,4 mm en hauteur, 75,3 mm en largeur et 9,2 mm en épaisseur. Il pèse 220 grammes, tout comme le Huawei Pura 70 Ultra, qui mesure 162,6 mm en hauteur, 75,1 mm en largeur et 8,4 mm en épaisseur. Le Honor Magic6 Pro est le plus grand et le plus lourd des trois, avec des dimensions de 162,5 mm en hauteur, 75,8 mm en largeur et 8,9 mm en épaisseur. Il pèse 229 grammes, ce qui en fait le modèle le plus imposant en termes de taille et de poids.

La capacité de la batterie est un critère crucial pour les utilisateurs intensifs. Le Honor Magic6 Pro se distingue par sa batterie de 5600 mAh, offrant potentiellement la plus grande autonomie. Il supporte une charge rapide de 80 watts, une charge sans fil de 60 watts et dispose également de la charge inversée. Le Xiaomi 14 Ultra, avec une batterie de 5300 mAh, supporte une charge rapide de 90 watts et une charge sans fil de 80 watts, ainsi qu'une charge inversée de 10 watts, offrant une solution de recharge complète et rapide.

Le Huawei Pura 70 Ultra propose une batterie de 5200 mAh avec une charge rapide de 100 watts et une charge sans fil de 80 watts, mais ne dispose pas de la charge inversée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance, le Xiaomi 14 Ultra et le Honor Magic6 Pro sont équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, offrant des performances exceptionnelles avec leurs 16 Go et 12 Go de RAM respectivement. Le Huawei Pura 70 Ultra est doté du processeur Kirin 9010, récent et tout de même performant mais moins que ses concurrents, avec 16 Go de RAM. Tous ces Smartphones chinois offrent 512 Go de stockage sans possibilité d'extension via micro SD.

Pour l’écran, les trois proposent des surfaces d’affichage exceptionnelles. le Xiaomi 14 Ultra se démarque avec un écran AMOLED de 6,73 pouces, une définition de 1440x3200 pixels, une luminosité maximale de 3000 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, incurvé sur les quatre côtés. Le Huawei Pura 70 Ultra propose un écran AMOLED de 6,8 pouces, une définition de 1260x2844 pixels, une luminosité maximale de 2500 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, incurvé sur les deux côtés. Le Honor Magic6 Pro dispose également d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition de 1280x2800 pixels, une luminosité maximale de 1600 cd/m² sur la totalité de l’écran et jusqu’à 5000 cd/m² dans certaines conditions avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est incurvé sur les 4 côtés. L’écran du Honor qui a été reconnu comme étant le meilleur au monde par le laboratoire indépendant DxOMark est particulièrement résistant aux chocs, aux rayures et aux chutes, ce qui est également le cas pour celui du Huawei.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Xiaomi 14 Ultra se distingue avec quatre capteurs de 50 mégapixels, optimisés par Leica, offrant des options de zoom optique variées (3,2x et 5x). Le capteur selfie est de 32 mégapixels. Le Huawei Pura 70 Ultra propose trois capteurs de 50 mégapixels, incluant un téléobjectif avec zoom optique 3,5x, et un capteur selfie de 13 mégapixels. Le Honor Magic6 Pro offre un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle/macro de 50 mégapixels et un téléobjectif de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x. Le capteur selfie est de 50 mégapixels, le plus puissant pour les selfies parmi les trois. Le meilleur mobile pour prendre des photos est le Huawei Pura 70 Ultra suivi de près par le Honor Magic6 Pro tandis que le Xiaomi 14 Ultra propose également de très beaux clichés, légèrement en retrait par rapport aux deux autres.

Enfin, en matière de connectivité, les modèles Honor et Xiaomi supportent la 5G tandis que le Huawei Pura 70 Ultra est limité à la 4G. Ils sont tous équipés de la technologie NFC et du Bluetooth. Le Xiaomi 14 Ultra supporte le Wi-Fi 6E avec possibilité de mise à jour vers le Wi-Fi 7, tandis que le Honor Magic6 Pro est directement compatible avec le Wi-Fi 7. Le Huawei Pura 70 Ultra est compatible avec le Wi-Fi 6. Aucun des modèles ne possède de prise jack. Tous les trois ont une certification d’étanchéité IP68 et des haut-parleurs stéréo.