Les meilleurs smartphones pour jouer d’après DxOMark

Le laboratoire indépendant d’analyses et de tests de produits électroniques DxOMark s’est penché sur les smartphones pour évaluer leur capacité à proposer de plus ou moins bonnes performances dans l’univers du jeu vidéo, un marché en pleine croissance et demandeur d’appareils aussi précis et réactifs que possible. Voici les résultats de DxOMark sur certains mobiles actuellement disponibles.

Selon le SELL, le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs qui notamment organise la Paris Games Week tous les ans, sauf l’an dernier et cette année pour raison de pandémie mondiale, publie régulièrement des études sur l’univers du jeu vidéo et l’une d’entre elles montre que la pratique du jeu vidéo a pu croître de 16% en un an en France, à fin 2020. 43% des applications téléchargées sur un smartphone en France en 2020 sont des applications de jeux vidéo ce qui occasionne également de très nombreuses dépenses de la part des joueurs.

Pour DxOMark, il s’agit d’évaluer principalement trois critères : le temps de réponse, l’immersion sonore et la précision de l’écran. Pour cela, la société a développé des protocoles de tests afin de mesurer la qualité de l’écran et du son lors d’une session de jeu. En voici leurs résultats selon le critère retenu :

Le temps de réponse

Le temps de réponse ou temps de latence du téléphone peut considérablement impacter les performances de jeux (jeu de combat ou de course par exemple, ou encore jeux en réseau). Si ce temps de réaction entre le moment où l'action est commandée et celle où elle est vraiment activée dans le jeu est trop importante, les performances en sont nécessairement impactées. Il est donc nécessaire que le processeur, l'écran et le logiciel fonctionnent de façon synergique pour offrir une expérience de jeu de qualité optimisée. Selon DxOMark, le Black Shark 4 Pro et l'Asus ROG Phone 5 prennent la tête du classement avec une réactivité de l'affichage de 4 centièmes de seconde ! La plupart des modèles phares, qui ne sont pas optimisés pour le jeu, ont des temps de réactivité de l'ordre de 10 centièmes de secondes, donc plus de deux fois moins rapides que les smartphones conçus pour les joueurs.

Asus ROG Phone 5 acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

628,00 € Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 669,00 € acheter Amazon Marketplace

Rakuten 689,00 € acheter Rakuten Voir tous les prix

L'immersion sonore

Il s’agit de la possibilité de localiser les personnages et les objets dans la scène où le joueur navigue, mais également la dynamique générale du jeu, et plus particulièrement, la précision des impacts – élément clé dans les jeux de combats. D’après DxOMark, le Black Shark 4 Pro et l'iPhone 12 Pro Max présentent un net avantage dans ce domaine, de même que l'Asus ROG Phone 5.

Apple iPhone 12 Pro Max acheter au meilleur prix Rakuten

1088,88 € Rakuten

Fnac Marketplace 1107,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 1139,98 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

La précision de l'écran tactile

Dès lors que l'utilisateur touche l'écran, notamment dans les jeux nécessitant de viser des cibles bien précises, la précision de l'écran est déterminante. Une mauvaise précision de l'écran tactile peut littéralement changer l'expérience et surtout la performance de jeu. Dans le cadre d'un usage plus quotidien, il est frustrant lors de l'utilisation du clavier, qu'un « m » apparaisse alors que l'on tape sur un « l » ou que certains boutons ne fonctionnent pas lorsque l'on clique dans le menu d'une application. Enfin, selon DxOMark, le TCL 20 Pro 5G et Asus ROG Phone 5 offrent l'expérience la plus précise.

Bien entendu, d’autres critères entrent en ligne de compte pour la sélection d’un smartphone gaming, ne serait-ce que les performances brutes, mais ceux-ci permettent déjà d’établir un certain classement et de voir que les différences peuvent être plus que significatives d’un modèle à un autre.