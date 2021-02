Les meilleurs smartphones Samsung à moins de 300 €

Si comme la plupart des Français vous affectionnez la marque Samsung et souhaitez profiter du meilleur de la technologie à travers l’un des smartphones du fabricant sud-coréen, mais que votre budget est limité à 300 €, nous avons sélectionné pour vous plusieurs modèles qui devraient vous permettre de rester connecté à votre vie numérique. Nous avons choisi les Galaxy A51, Galaxy A41, Galaxy A32 5G, Galaxy A70 et Galaxy M31.

Le Galaxy A32 5G à moins de 300€

Commençons ce tour d’horizon par le plus récent de notre sélection, le Galaxy A32 5G. Celui-ci profite effectivement de la compatibilité avec les réseaux 5G ce qui en fait un mobile particulièrement intéressant à ce prix. En outre, il propose un très large écran de 6,5 pouces avec une définition de 720x1600 pixels et embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui lui permet de tenir deux jours avec une seule charge. Il est animé par une puce Mediatek MT6853 associée à 4 Go de mémoire vive et se trouve très bien équipé en capteurs photo avec une configuration à quadruple objectifs : 48+8+5+2 mégapixels et un capteur de 13 mégapixels pour se prendre en selfie.

Le Galaxy A51 pour son large écran AMOLED

Le Galaxy A51 s’appuie sur un écran aussi grand que celui du Galaxy A32 5G, soit 6,5 pouces, mais utilise, cette fois une dalle Super AMOLED avec des contrastes infinis et des couleurs éclatantes. Sa définition est aussi bien meilleure avec 1080x2400 pixels, mais il n’est pas compatible 5G. Sa batterie a une capacité de 4000 mAh afin de tenir une journée et demie environ avec une seule charge. Il est animé par le processeur Samsung Exynos 9611 avec 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage extensibles. La partie photo va plus loin que le précédent modèle puisqu’il dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels qui est accompagné d’un objectif de 12 mégapixels pour le grand-angle et 2 autres capteurs de 5 mégapixels. Pour se prendre en selfie, il faut utiliser le capteur de 32 mégapixels installé dans un poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Le Galaxy A41 pour sa polyvalence

Pour sa part, le Galaxy A41 est un appareil polyvalent. Il profite d’un écran AMOLED de 6,1 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels. Sa batterie de 3500 mAh lui permet de tenir une bonne journée et ses capteurs photo de 48, 8 et 5 mégapixels servent une qualité satisfaisante. Pour se prendre en selfie, on utilise la caméra frontale avec ses 25 mégapixels. Le mobile est animé par une puce Mediatek Helio P65 qui lui permet de jouer à des jeux vidéo. Il embarque seulement 64 Go de mémoire vive, mais on peut en ajouter avec une carte micro SD.

Le Galaxy A70 pour son très grand écran de 6,7 pouces HDR10

Le Galaxy A70 bénéficie d’un très large écran de 6,7 pouces sur une dalle Super AMOLED compatible HDR10 afin de capter toutes les couleurs et d’offrir des contrastes infinis. Il affiche une définition de 1080x2400 pixels. Animé par la puce Qualcomm Snadragon 675 de milieu de gamme et associée à 6 Go de mémoire vive, il est prêt à exécuter n’importe quelle application avec vélocité. Il propose un espace de stockage de 128 Go. Pour sa partie multimédia, il s’appuie sur un capteur principal de 32 mégapixels accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour le grand-angle et un dernier objectif de 5 mégapixels. Une caméra de 32 mégapixels permet de se prendre en selfie.

Le Galaxy M31 pour sa batterie de 6000 mAh

Enfin, le Galaxy M31 s’adresse à un très large public et notamment les plus jeunes. Cela ne l’empêche pas de proposer une capacité de 6 Go en RAM couplée à un processeur Samsung Exynos 9611 que l’on trouve aussi sur le Galaxy A51, par exemple. Son écran est Super AMOLED sur 6,4 pouces avec une définition de 1080x2340 pixels. Il embarque 4 capteurs photo au dos avec une configuration 64+8+5+5 mégapixels et un capteur de 32 mégapixels, comme le Galaxy A70 pour l’avant. Mais ce qui est encore plus remarquable c’est la capacité de sa batterie de 6000 mAh lui permettant de tenir deux jours sans problème avec une seule charge.