Les meilleurs smartphones soldés à moins de 350 € 

Avancée d’une semaine par rapport à la date initiale, la période des soldes est toujours un bon moyen pour s’offrir un smartphone à prix réduit. Mais si vous hésitez entre le Oppo Find X3 Lite, le Xiaomi Mi 10T, le Samsung Galaxy A42 5G, le OnePlus Nord CE 5G et le Poco F3, voici quelques éléments croisés et comparés afin de vous aider à faire votre choix.

Le Poco F3 est proposé en noir, en bleu ou en blanc et ce sont d’ailleurs les couleurs aussi adoptées par les autres mobiles de notre comparatif du jour. C’est donc le cas également pour le OnePlus Nord CE 5G dans des teintes légèrement plus claires tandis que le Samsung Galaxy A42 5G troque le bleu contre le gris et le Xiaomi Mi 10T fait l’impasse sur la couleur du ciel arborant deux tons : argent et noir. C’est le Nord CE 5G de OnePlus qui est le plus léger avec 170 grammes sur la balance suivi par le Oppo Find X3 Lite avec 172 grammes. Nettement plus lourd, il y a ensuite les Galaxy A42 5G avec 193 grammes, Poco F3 avec 196 grammes et le Mi 10T avec 216 grammes. C’est le Poco F3 le plus fin proposant une épaisseur de 7,8 mm contre 7,9 mm pour les Find X3 Lite et OnePlus Nord CE 5G. Le Samsung Galaxy A42 5G mesure 8,6 mm et le plus épais est sans conteste le Mi 10T avec 9,33 mm.

Bagarre entre des Soc Qualcomm

En termes de performances, le Poco F3 est le plus véloce avec une puce Qualcomm Snapdragon 870 associée à 6 ou 8 Go de mémoire vive suivi par le Snapdragon 865 aussi avec 6 ou 8 Go de RAM installé sur le Mi 10T. Le Oppo Find X3 Lite dispose du Snapdragon 765G avec 8 Go. Le Samsung Galaxy A42 5G et le OnePlus Nord CE 5G partagent la même puce, une Snapdragon 750G avec 4 Go pour le premier et des versions 6, 8 ou 12 Go pour le deuxième.

Tous embarquent au moins 128 Go d’espace de stockage interne. Attention à choisir votre version selon la capacité de sauvegarde, car seul le Samsung permet d’insérer une carte mémoire micro SD. Tous profitent d’un lecteur d’empreinte digitale. Le Poco F3 et le Xiaomi Mi 10T bénéficie d’un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles et ils sont certifiés Hi-Res.

Beaucoup d’écrans AMOLED et jusqu’à 120 Hz

Les Mi 10T et Poco F3 disposent des écrans les plus grands, soit une diagonale de 6,67 pouces mais le premier est une dalle LCD alors que le second profite d’une surface AMOLED bien plus contrastée. Ils supportent le HDR10, proposent une définition de 1080x2400 pixels sur 120 Hz en rafraîchissement.

Les Oppo Find X3 Lite et OnePlus Nord CE 5G ont presque le même écran s’appuyant sur une dalle AMOLED à 1080x2400 pixels non HDR mais ayant tout de même une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz sur 6,43 ou 6,4 pouces. T

ous les mobiles sont compatibles avec la 5G. Seuls les Poco F3 et Mi 10T permettent du Wi-Fi 6 mais ils ne proposent pas de port audio jack.

Des capacités de recharge et photo bien différentes

Les mobiles ayant la plus grande capacité de batterie sont les Samsung Galaxy A42 5G et Mi 10T avec 5000 mAh mais le premier ne peut charger qu’à 25 watts alors que le second peut monter jusqu’à 33 watts, ce qui est aussi le cas du Poco F3 pour remplir les 4520 mAh tandis que le Nord CE 5G plafonne à 30 watts pour sa batterie de 4500 mAh. Mais, de tous, c’est le Oppo Find X3 Lite qui se charge le plus rapidement avec une possibilité de monter jusqu’à 65 watts pour alimenter les deux unités de 2150 mAh.

C’est lui aussi qui embarque la configuration photo la plus musclée : 64+8+2+2 mégapixels à l’avant et un capteur de 32 mégapixels qui est également intégré sur les modèles Oppo Find X3 Neo et Find X3 Pro. Ensuite, le Samsung Galaxy A42 5G se défend bien avec 4 capteurs : 48+8+5+5 mégapixels et un objectif de 20 mégapixels derrière le poinçon au niveau de l’écran.

Le Mi 10T dispose d’une configuration triple capteur avec 64+13+5 mégapixels au dos et un capteur frontal de 20 mégapixels pour se prendre en selfie.

Le OnePlus Nord CE 5G profite aussi d’un capteur principal de 64 mégapixels et deux autres : 8+2 mégapixels ainsi que d’un objectif de 16 mégapixels à l’avant.

Enfin, le Poco F3 embarque 48+8+5 mégapixels au dos et un capteur de 20 mégapixels pour les selfies.