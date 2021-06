 Les meilleurs smartphones Xiaomi du moment entre le Redmi Note 10, le Redmi Note 10 Pro, le Poco M3 Pro, le Xiaomi Mi 11 ou le Mi 11i

La marque Xiaomi se développe particulièrement sur le marché français grâce à une stratégie de commercialisation attractive en termes de prix par rapport aux performances et aux possibilités de fonctionnalités offertes sur ses mobiles. Mais entre le Redmi Note 10, le Redmi Note 10 Pro, le Poco M3 Pro, le Mi 11 et le Mi 11i, lequel est le meilleur pour vous ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Les smartphones de la marque Xiaomi sont déclinés en plusieurs coloris. Il arbore un design plutôt réussi et dont le Mi 11 sera le représentant le plus haut de gamme. Toutefois, il est le plus lourd de notre sélection avec 196 grammes sur la balance, comme le Mi 11i. En dessous, il y a le Redmi Note 10 Pro avec 193 grammes puis le Poco M3 Pro et ses 190 grammes pour finir avec le plus léger, le Redmi Note 10 avec 179 grammes. Le plus fin est le Mi 11i avec 7,8 mm contre 8,1 mm pour le Mi 11 et le Redmi Note 10 Pro. Le plus épais est le Poco M3 Pro avec presque 9 mm d’épaisseur.

Pour l’autonomie, les Redmi Note 10 et Note 10 Pro embarque une batterie d’une capacité de 5020 mAh supportant la charge 33 Watts alors que celle du Poco M3 Pro fait 5000 mAh pour une charge maximale à 18 Watts. Les modèles Mi 11 et Mi 11i sont équipés, respectivement de batterie de 4600 et 4520 mAh avec la possibilité de charger à 55 Watts pour le premier et 33 Watts pour le second sachant que le Mi 11 propose, en plus, la charge sans fil (50 Watts) et la charge inversée.

Deux puces haut de gamme et les autres

Les Mi 11 et Mi 11i partagent la même puce haut de gamme, Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de mémoire vive tandis que le Poco M3 Pro s’appuie sur un processeur Mediatek Dimensity 700 avec 4 ou 6 Go de RAM, le Redmi Note 10 Pro utilise un Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM et le Redmi Note 10 dispose d’un Snapdragon 678 avec seulement 4 Go de mémoire vive. Seul le Poco est proposé avec 64 Go de mémoire interne alors que les autres embarquent au moins 128 Go avec la possibilité d’étendre cette capacité sauf sur les Mi 11 et Mi 11i. Ces deux derniers profitent toutefois de la compatibilité 5G, ce qui est aussi le cas du Poco M3 Pro et à la différence des Redmi Note 10 et Note 10 Pro supportant seulement la 4G. Les trois premiers apportent également le Wi-Fi 6 (et même le Wi-Fi 6E pour le Mi 11) autorisant des débits plus importants que le Wi-Fi 5. Ils sont tous NFC et les Poco M3 Pro et les Redmi disposent d’une prise audio jack 3,5 mm ainsi que d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil. Il est sous l’écran sur les Mi 11 et Mi 11i. Tous profitent aussi d’un émetteur infrarouge. Les Mi 11i, Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro sont certifiés IP53 pouvant résister à des éclaboussures.

La plupart proposent des écrans AMOLED

L’écran le plus grand est installé sur le Mi 11 avec une dalle AMOLED de 6,81 pouces en diagonale et la particularité d’être incurvé sur les 4 côtés. Il affiche une définition de 1440x3200 pixels, supporte le HDR10+ et la fréquence de 120 Hz. C’est aussi le cas du Mi 11i mais avec une définition moindre, 1080x2400 pixels et sur 6,67 pouces. Les Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro utilise aussi une dalle AMOLED sur 6,43 pouces non HDR à 60 Hz pour le premier et sur 6,67 pouces compatible HDR10 et avec une fréquence de 120 Hz pour le second et ainsi permettre des défilements parfaitement fluides.

Enfin, pour la configuration photo, le plus équipé est le Mi 11 avec 108+13+5 mégapixels au dos et un capteur de 20 mégapixels à l’avant. Ensuite, il y a le Mi 11i avec 108+8+5 mégapixels et le même objectif devant. Le Redmi Note 10 Pro profite également du capteur 108 mégapixels de Samsung avec un autre objectif de 8 mégapixels pour le grand-angle, un autre 5 mégapixels pour les portraits et un dernier de 2 mégapixels pour les photos en mode macro. Pour se prendre en selfie, c’est un capteur de 2 mégapixels qui fait le job. Enfin, les Poco M3 Pro et Redmi Note 10 ont presque la même configuration avec un capteur principal de 48 mégapixels et deux autres capteurs de 2 mégapixels. Le Redmi Note 10 y ajoute un objectif de 8 mégapixels pour le grand-angle. Il dispose d’un optique de 13 mégapixels à l’avant alors que le Poco est limité à un 8 mégapixels.