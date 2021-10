Les meilleurs smartphones Xiaomi du moment entre le Redmi Note 10, Poco X3 Pro, Mi 11i, 11T et 11T Pro

La marque Xiaomi est particulièrement prolixe sur le marché des smartphones puisque c’est l’un des constructeurs qui propose le plus de modèles actuellement commercialisés. Mais entre le Redmi Note 10, le Poco X3 Pro, le Mi 11i, le 11T et le 11T Pro, lequel est fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider dans votre choix.

Chez Xiaomi, on aime la couleur et c’est pour cette raison que les smartphones sont déclinés en différents coloris. De tous, le plus compact est le Redmi Note 10, mais qui fait tout de même 8,29 mm d’épaisseur alors que le plus fin de notre sélection est le Mi 11i avec seulement 7,8 mm de profil. Le plus lourd de tous est le Poco X3 Pro avec 215 grammes contre 179 grammes pour le plus léger, le Redmi Note 10.

Tous ou presque embarquent une batterie de 5000 mAh à l’exception du Mi 11i qui propose 4520 mAh. Mais c’est le 11T Pro qui coiffe tous les autres sur le poteau avec une capacité de charge à 120 watts permettant de le recharger totalement en seulement 17 minutes. Le Xiaomi 11T charge à 67 watts et les autres à 33 watts au maximum.

De très grands écrans de 6,67 pouces sur une dalle AMOLED

Les Mi 11i, 11T, 11T Pro et Poco X3 Pro sont équipés d’un écran de 6,67 pouces en diagonale rafraîchit à 120 Hz. Les trois premiers profitent d’une dalle AMOLED alors que le Poco utilise un panneau LCD, moins gratifiant. En outre, ils sont compatibles HDR10+, mais aussi Dolby Vision pour les 11T et 11T Pro.

Tous affichent une définition de 1080x2400 pixels. C’est aussi le cas de l’écran du Redmi Note 10 qui fait 6,43 pouces en diagonale sur une dalle AMOLED, mais limitée à 60 Hz, donc moins fluide. Seul le Redmi Note 10 n’est pas compatible 5G et il est aussi Wi-Fi 5, comme le Poco X3 Pro alors que les trois autres disposent du Wi-Fi 6 plus rapide et ayant une meilleure portée. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran pour les 11T et 11T Pro alors qu’il est installé sur le bouton de mise en veille sur les trois autres.

Tous sont équipés d’un émetteur infrarouge pour les transformer en une télécommande universelle. Les 11T et 11T Pro sont certifiés IP68 alors que les Redmi Note 10, Mi 11i et Poco X3 Pro sont certifiés IP53 le rendant résistants aux éclaboussures.

Des performances bien différentes, mais des configurations photo similaires

Pour la puissance, les Mi 11i et 11T Pro embarquent le Soc Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de mémoire vive, proposant d’excellentes performances suivis par le 11T avec sa puce Mediatek Dimensity 1200, aussi avec 8 Go de RAM puis par le Poco X3 Pro disposant d’un processeur Snapdragon 860. Le Redmi Note 10 ferme la marche avec son Soc Qualcomm Snapdragon 678 et ses 4 Go de mémoire vive. Tous proposent au moins 128 Go d’espace de stockage, mais sans possibilité d’étendre cette capacité.

Enfin, pour la partie photo, vous avez le choix entre deux configurations : 108+8+5 mégapixels pour les Mi 11i, 11T et 11T Pro ou 48+8+2+2 mégapixels sur les Redmi Note 10 et Poco X3 Pro. Pour les selfies, les 11T et 11T Pro proposent un capteur de 16 mégapixels alors qu’il est de 20 mégapixels sur le Mi 11i et le Poco X3 Pro et de 13 mégapixels sur le Redmi Note 10.

