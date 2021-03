Les nouveaux smartphones haut de gamme en 2021 

L’année 2021 est déjà bien entamée que plusieurs constructeurs ont déjà annoncé leurs smartphones haut de gamme. Samsung a présenté son Galaxy S21 Plus, Xiaomi, le Mi 11 tandis que Oppo a pu annoncer l’arrivée prochaine du Find X3 Pro tout comme OnePlus avec le 9 Pro alors que l’iPhone 12 reste toujours d’actualité. Voici quelques éléments qui devraient vous aider à faire votre choix parmi ces modèles.

Commençons par l’aspect esthétique de ces smartphones. Tous valent clairement le détour, car modèles haut de gamme obligent, les constructeurs ont mis tous leurs efforts dans la bataille pour les rendre aussi beaux que possible. L’iPhone 12 se démarque avec ses lignes relativement strictes tandis que, pour nous, le design le plus remarquable est celui du Oppo Find X3 Pro avec sa coque en verre thermoformée qui englobe les blocs photo. Le Samsung Galaxy S21 Plus met ses capteurs photo particulièrement en avant avec un bloc qui revient sur le bord. Les Mi 11 et OnePlus 9 Pro sont plus classiques avec des finitions parfaites. L’iPhone 12 est le plus léger avec seulement 162 grammes alors que le Samsung Galaxy S21 Plus est le plus lourd dans la poche ou en main avec 200 grammes sur la balance. C’est aussi le mobile à la pomme le plus fin de ce comparatif avec 7,4 mm d’épaisseur.

Tous les smartphones sélectionnés ici disposent d’un écran avec une dalle AMOLED. Les Oppo Find X3 Pro, OnePlus 9 Pro et Samsung Galaxy S21 Plus proposent une diagonale de 6,7 pouces tandis que le Mi 11 s’affiche sur 6,81 pouces et l’iPhone 12 sur « seulement » 6,1 pouces. L’écran du Mi 11 a ceci de remarquable est qu’il est incurvé sur les 4 bords alors que les autres le sont sur les deux côtés. Seuls les Samsung Galaxy S21 Plus et iPhone 12 proposent un écran plat. Ils sont tous compatibles HDR10+ alors que l’écran du mobile Apple propose la compatibilité Dolby Vision. C’est d’ailleurs le seul du marché. Son écran est « bloqué » à 60 Hz alors que tous les autres peuvent monter jusqu’à 120 Hz. Les dalles des Oppo Find X3 Pro, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy S21 Plus et Xiaomi Mi 11 s’adaptent automatiquement pour régler la meilleure fréquence en fonction de l’application en cours d’exécution et des besoins du mobile.

Des bêtes de course en poche

Les OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro et Xiaomi Mi 11 partagent la puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM pour le Xiaomi Mi 11, 8 ou 12 Go pour le OnePlus 9 Pro et 12 Go pour le Oppo. Le Samsung Galaxy S21 Plus utilise un processeur Samsung Exynos 2100 avec 8 Go de RAM tandis que l’iPhone 12 embarque une puce Apple A14 Bionic avec 4 Go de mémoire vive. Seul ce dernier est décliné avec 64 Go de mémoire interne alors que les autres proposent un minimum de 128 Go de stockage non extensibles dans tous les cas, quel que soit le modèle. Ils sont tous ultra connectés. Compatibles 5G, ils sont aussi NFC et proposent du Wi-Fi 6. Les iPhone 12, Mi 11 et S21 Plus proposent du Wi-Fi 6E. Ils disposent d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran sauf pour l’iPhone 12 toujours dépourvu de cette façon de déverrouiller l’appareil. Ils sont tous certifiés IP68 sauf le Mi 11 qui peut toutefois résister à des éclaboussures, selon le fabricant. Il se distingue avec la présence d’un port infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle.

Des configurations photo bien différentes

Les configurations photo sont assez disparates. En effet, ceux qui embarquent le plus de capteurs sont les OnePlus 9 Pro et le Oppo Find X3 Pro au nombre de 4 avec, respectivement, 48+50+8+2 mégapixels et 50+50+13+3 mégapixels. Ils ont le 50 mégapixels en commun. Le Samsung Galaxy S21 Plus est équipé d’un module principal de 64 mégapixels avec deux autres capteurs de 12 mégapixels. Le Xiaomi Mi 11 embarque le capteur Samsung ISOCELL de 108 mégapixels associé à un capteur de 13 mégapixels pour les photos ultra grand angle et un dernier capteur de 5 mégapixels. Enfin, l’iPhone 12 se contente de deux capteurs de 12 mégapixels dans son dos. C’est le Find X3 Pro qui propose le capteur avec le plus grand nombre de pixels pour se prendre en selfie (32 mégapixels) alors que le Samsung Galaxy S21 Plus n’en propose « que » 10 mégapixels.

L’autonomie, une question de capacité et de vitesse de charge

Enfin, la batterie la plus conséquente est installée sur le Samsung Galaxy S21 Plus avec 4800 mAh suivi du Mi 11 avec 4600 mAh puis les OnePlus 9 Pro et Oppo Find X3 Pro avec 4500 mAh, répartis en deux modules pour finir avec l’iPhone 12 et ses 2815 mAh de capacité. C’est ce dernier qui est le plus long à charger. Ensuite, il y a le Samsung. En mode filaire, les OnePlus 9 Pro et Oppo Find X3 Pro peuvent encaisser la charge à 65 Watts alors que le Mi 11 peut supporter jusqu’à 50 Watts, donc légèrement moins rapide. Il se rattrape sur la charge sans fil pouvant accepter 50 Watts, comme le OnePlus 9 Pro. Dans cette configuration, le Oppo Find X3 Pro peut supporter 30 Watts. Tous, sauf l’iPhone 12 proposent la charge inversée avec un petit avantage sur la vitesse pour le mobile Oppo par rapport aux autres.