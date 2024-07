Les photophones à suivre en ce moment chez Google !

L'esthétique et le design des smartphones jouent un rôle crucial dans le choix de votre futur appareil. Le Google Pixel 8 Pro arbore une bande qui occupe toute la largeur de l'appareil à l'arrière pour intégrer les capteurs photo, avec un capteur de température supplémentaire. Ce modèle est disponible en bleu, noir, menthe et porcelaine, avec un cadre en verre. Le Google Pixel 8, plus compact, présente également cette bande à l'arrière, disponible en vert sauge, noir, rose et menthe. Le cadre est également en verre, offrant une continuité esthétique avec le Pixel 8 Pro. Le Google Pixel 7, bien qu'étant de la génération précédente, conserve ce design caractéristique avec une bande arrière intégrant les capteurs photo. Les coloris disponibles sont vert citron, blanc et noir.

Concernant les profils des smartphones, tous les modèles Pixel présentent des designs épurés et modernes, mettant en valeur leur configuration photo intégrée dans une bande qui occupe toute la largeur de l’appareil au dos.

Les dimensions et le poids des smartphones influencent grandement leur ergonomie. Le Google Pixel 8 Pro est le plus grand et le plus lourd. Le Google Pixel 8 est plus compact et le plus léger des trois. Le Google Pixel 7 se situe entre les deux.

L'autonomie est un critère essentiel. Le Google Pixel 8 Pro est équipé d'une batterie de 5050 mAh, offrant la plus grande capacité parmi les trois. Il supporte une charge rapide à 30 watts, une charge sans fil à 23 watts et la charge inversée. Le Google Pixel 8 dispose d'une batterie de 4575 mAh avec une charge rapide à 30 watts, une charge sans fil à 23 watts et la charge inversée. Le Google Pixel 7, quant à lui, est équipé d'une batterie de 4355 mAh, avec une charge rapide à 30 watts, une charge sans fil à 21 watts, et également compatible avec la charge inversée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les performances sont déterminées par le processeur et la mémoire. Le Google Pixel 8 Pro et le Google Pixel 8 sont tous deux équipés du processeur Tensor G3, mais le Pixel 8 Pro offre 12 Go de RAM contre 8 Go pour le Pixel 8. Le Pixel 7 utilise le processeur Tensor G2 avec 8 Go de RAM. Les options de stockage sont de 128 Go ou 256 Go pour tous les modèles, sans possibilité d'extension via carte microSD. En termes de puissance, l'ordre est le suivant : Pixel 8 Pro, Pixel 8, puis Pixel 7.

Tous les smartphones sont équipés d'écrans AMOLED de haute qualité. Le Google Pixel 8 Pro a un écran de 6,7 pouces avec une luminosité maximale de 2400 cd/m² et une définition de 1344x2992 pixels. Il supporte le HDR10+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Google Pixel 8 possède un écran de 6,2 pouces avec une luminosité maximale de 2000 cd/m² et une définition de 1080x2400 pixels. Il supporte également le HDR10+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Google Pixel 7 a un écran de 6,3 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels, mais sans indication de la luminosité maximale. Sa fréquence de rafraîchissement est de 90 Hz. Le Pixel 8 Pro est donc le plus intéressant suivi par le Pixel 8 qui présente toutefois l’avantage d’être plus compact et enfin le Pixel 7.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour les amateurs de photographie, le Google Pixel 8 Pro est équipé de trois capteurs : un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 48 mégapixels, et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x. Le capteur à selfie est de 10,5 mégapixels. Le Google Pixel 8 dispose de deux capteurs : un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le capteur à selfie est également de 10,5 mégapixels. Le Google Pixel 7 propose les mêmes configurations que le Pixel 8 pour les capteurs principaux et ultra grand-angle, avec un capteur à selfie de 10,8 mégapixels. En termes de photographie, le classement est : Pixel 8 Pro, Pixel 8, puis Pixel 7.

Tous les modèles supportent la 5G, la technologie NFC et Bluetooth 5.3, mais le Pixel 7 est doté du Wi-Fi 6E, tandis que les autres ont le Wi-Fi 7. Aucun des trois modèles n'a de prise jack ni d'émetteur infrarouge. En termes de certification d'étanchéité, tous sont certifiés IP68. Le lecteur d'empreintes digitales est sous l'écran pour tous les modèles. Rappelons également que la version Pro dispose d’un capteur de température pour mesurer celle-ci sur les objets du quotidien, ce qui est original et peut s’avérer pratique.