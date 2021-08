Les Smartphones attendus après l'été : iPhone 13, iPhone SE, Galaxy S21 FE et Google Pixel 6

La période estivale est souvent synonyme d’une certaine pause pour la sortie de nouveaux smartphones bien que quelques marques pourraient annoncer des nouveautés dans le courant de l’été, mais les mobiles les plus attendus le sont pour la rentrée. Ainsi, l’iPhone 13, l’iPhone SE, mais également le Huawei P50, le Samsung Galaxy S21 FE et le prochain mobile de Google, le Pixel devraient être officiellement dévoilés et voici ce que nous en savons pour le moment.

La Série d'iPhone 13 présentée courant septembre

La série d’iPhone 13 reprendrait les grandes lignes du design de l’actuel iPhone 12 sauf qu’ils seraient tout de même légèrement plus épais ce qui devrait leur permettre malgré tout d’être les plus fins smartphones du marché, toutes marques confondues. Les boîtiers mockup ont effectivement été aperçus montrant les formes de ce qui pourrait bien être les futurs iPhone 13 à moins qu’Apple ne décide de les nommer iPhone 12s vu qu’habituellement les nouveaux numéros correspondent à un changement de design qui ne devrait pas avoir lieu.



La version mini est sur la sellette, car les ventes ne seraient pas au rendez-vous. Tous les iPhone devraient disposer d’une encoche plus petite que celle proposée actuellement et on pense pouvoir trouver une fonction Face ID bien qu’un lecteur d’empreinte digitale soit aussi pressenti, trouvant sa place sous l’écran, mais rien n’est moins sûr. Les versions Pro pourraient profiter d’un écran ProMotion 120 Hz, comme l’iPad Pro.

Tous les modèles embarqueraient un scanner Lidar et l’organisation des capteurs photo pourrait être en diagonale. Enfin, les capacités des batteries pourraient être revues à la hausse, mais n’auraient pas de possibilité d’une charge vraiment rapide.

La série iPhone 12 a été officiellement présentée le 13 octobre 2020 et certaines personnes pensent qu’Apple pourrait avancer la date pour organiser un évènement courant septembre pour les iPhone 13 ou iPhone 12s.

Un nouvel iPhone SE à venir

Logiquement, Apple devrait aussi renouveler son offre sur le modèle le plus compact, l’iPhone SE. La version 2021 devrait être compatible 5G et disposer de la puce A14 Bionic prévue pour les iPhone 13 à moins que la firme de Cupertino ne préfère assurer le coup avec un processeur A13 Bionic installé dans les iPhone 12. Un nouveau design est attendu pour ce modèle ainsi qu’un écran bien plus grand que l’actuel qui fait 5,4 pouces en diagonale. Certaines personnes pensent à du 6,1 pouces, comme l’iPhone 12 classique ou l’iPhone 12 Pro. La version 2021 de l’iPhone SE pourrait embarquer plus de mémoire que le précédent avec 4 Go au lieu des 3.

Pour finaliser la série des Galaxy S21, la version Fan Edition arrive

L’un des smartphones les plus attendus cet été ou pour la rentrée est le Samsung Galaxy S21 FE qui vient logiquement remplacer le Galaxy S20 FE et complète ainsi la série des Galaxy S21 déjà disponible depuis plusieurs mois maintenant. Il semble que les couleurs soient connues. Son passage sous l’outil de mesure de performances Geekbench nous a également livré les détails de son processeur : un Qualcomm Snapdragon 888 associé à 8 Go de mémoire vive, une configuration similaire au Galaxy S21. Un écran de 6,4 pouces AMOLED 120 Hz est également pressenti pour cet appareil qui pourrait aussi profiter d’une certification IP68 le rendant étanche à l’eau et à la poussière. Il pourrait être officialisé courant août pendant le Unpacked prévu, mais peut également être présenté plus tard vu que l’évènement doit principalement se concentrer sur les futurs Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Google Pixel 6, enfin, la révolution tant attendue ?

Encore plus que l’année précédente, les smartphones Google sont particulièrement attendus. En effet, le géant américain a quelque peu déçu avec ses Pixel 4a 5G et surtout Pixel 5. Mais la donne pourrait bien changer avec l’arrivée du Pixel 6 et de ses potentielles déclinaisons en version XL ou Pro. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de la fiche technique à peine qu’il pourrait intégrer une puce Ultra Large Bande, comme les iPhone 12 leur permettant de retrouver certains objets situés à proximité. Plus confidentielles, certaines sources pensent savoir qu’il pourrait disposer d’une puce « maison » réalisée avec le soutien de Samsung et gravée en 5 nm. Le reste des rumeurs à son sujet concerne son design. En effet, plusieurs images particulièrement réalistes circulent sur la toile et des accessoiristes ont même pu prendre quelques photos de leur protection à venir. On peut notamment y voir l’organisation originale des capteurs photo, dans la largeur du dos du mobile.

Voici toutes les rumeurs pour chaque appareil ou série de mobiles à venir en espérant que nous n’ayons plus beaucoup à patienter avant de connaitre tous les détails aussi bien techniques qu’esthétiques.