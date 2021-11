Les Smartphones haut de gamme à acheter en 2021 : Google 6 Pro, Xiaomi 11T Pro, iPhone 13 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra et Oneplus 9 Pro

Vous cherchez un smartphone sans compromis qui vous apporte la meilleure expérience mobile possible ? Mais entre le Samsung Galaxy S21 Ultra, le Google 6 Pro, le Xiaomi 11T Pro, l’iPhone 13 Pro ou le OnePlus 9 Pro, lequel choisir ? Pour vous aider à faire la distinction et déterminer lequel est fait pour vous, voici quelques éléments croisés.

En termes de design, tous les goûts sont dans la nature mais sachez que l’iPhone 13 Pro propose des formes originales notamment avec des profils plats et des coins bien ronds tandis que le Pixel 6 Pro de Google arbore un design clivant à cause de la largeur de son bloc optique à l’arrière. Pour le Samsung Galaxy S21 Ultra, son bloc de capteurs photo revient légèrement sur le profil ce qui n’est absolument pas le cas du OnePlus 9 Pro proposant un bloc rectangulaire assez classique dans le coin supérieur gauche, au dos, avec un cas similaire pour le Xiaomi 11T Pro. C’est le OnePlus 9 Pro le plus léger de notre sélection du jour avec 197 grammes sur la balance contre 227 grammes pour le plus lourd, le Samsung Galaxy S21 Ultra.

Quelques points communs dont l’AMOLED et le 120 Hz

C’est l’iPhone 13 Pro qui a le plus petit écran avec seulement 6,1 pouces plat sur une dalle OLED 120 Hz compatible HDR10+ et Dolby Vision. Ce n’est pas le cas des autres qui s’affichent sur des diagonales plus importantes : 6,8 pouces incurvé pour le Samsung Galaxy S21 Ultra (1440x3200 pixels) 120 Hz HDR10+, 6,7 pouces incurvé pour le OnePlus 9 Pro (1440x3216 pixels) 120 Hz HDR10+ comme le Pixel 6 Pro et 6,67 pouces plat sur le Xiaomi 11T Pro (1080x2400 pixels) 120 Hz HDR10+ et Dolby Vision. En termes de connectivité, tous profitent de la 5G et du Wi-Fi 6. Ils sont également tous compatibles NFC et n’offrent pas de connecteur audio jack. Le Xiaomi 11T Pro dispose d’un émetteur infrarouge. Le Pixel 6 Pro, l’iPhone 13 Pro et le Samsung Galaxy S21 Ultra intègre un module UWB, Ultra large bande qui permet d’établir des communications à courte portée servant ainsi à s’interfacer avec des objets connectés situés à proximité. Ils sont tous certifiés IP68 sauf le 11T Pro qui n’est que résistant aux éclaboussures. Le Samsung Galaxy S21 Ultra est compatible avec le S Pen pour prendre des notes ou dessiner.

Lequel est le plus performant du plateau ?

Techniquement, c’est l’iPhone 13 Pro qui se montre le plus performant avec sa puce Apple A15 Bionic et ses 6 Go de RAM. Il est suivi par les OnePlus 9 Pro et Xiaomi 11T Pro qui disposent d’un Soc Qualcomm Snapdragon 888 et 8 ou 12 Go de mémoire vive. Ensuite, il y a le Samsung Galaxy S21 Ultra qui profite de son processeur Exynos 2100 et le Google Pixel 6 Pro ferme la marche, équipé du nouveau chipset Tensor et de 12 Go de RAM. Les Samsung, Google et Xiaomi ont des batteries de 5000 mAh mais c’est sans conteste le 11T Pro de Xiaomi qui se charge plus rapidement que les autres puisqu’il ne lui faut que 17 minutes pour une charge complète à 120 watts là om le OnePlus 9 Pro peut supporter 65 watts, le Pixel 6 Pro 30 watts, le Samsung 25 watts tout comme l’iPhone 13 Pro. Tous peuvent se charger par induction et utiliser la charge inversée.

Quel valent-ils en multimédia ?

Enfin, pour la partie photo, l’iPhone 13 Pro dispose d’une configuration 12+12+12 mégapixels au dos et 12 mégapixels à l’avant contre 108+12+10+10 mégapixels pour le Galaxy S21 Ultra de Samsung et 40 mégapixels pour les selfies. Le OnePlus 9 Pro propose 48+50+8+2 mégapixels et 16 mégapixels à l’avant alors que le Pixel 6 Pro de Google est équipé de 50+12+48 mégapixels et 11,1 mégapixels pour les selfies tandis que le Xiaomi 11T Pro profite d’une configuration 108+8+5 mégapixels et 16 mégapixels derrière un poinçon au niveau de l’écran. Selon DxOMark, c’est l’iPhone 13 Pro qui propose les meilleurs clichés de notre sélection suivi, juste derrière, par le Google Pixel 6 Pro puis le OnePlus 9 Pro et le Samsung Galaxy S21 Ultra. Le Xiaomi 11T Pro n’a pas encore été testé.