Les smartphones haut de gamme préférés de nos lecteurs entre l’iPhone 15 Pro Max, le Galaxy S24 Ultra et le Honor Magic 6 Pro

L'esthétique et le design des smartphones jouent un rôle crucial dans le choix de votre futur appareil. Le Honor Magic 6 Pro arbore des capteurs photo inscrits dans un large cercle centré au dos, entouré de bordures dorées pour la version en similicuir vert, s'inspirant des codes de l'horlogerie. Ce modèle est disponible en noir en verre ou vert avec une texture de similicuir. Le Galaxy S24 Ultra, quant à lui, présente un design épuré et minimaliste, avec des capteurs photo semblant simplement posés sur la coque arrière. Les options de couleur incluent le noir, gris, violet et ambre (jaune). L'iPhone 15 Pro Max reste fidèle à la tradition d'Apple avec des capteurs photo inscrits dans un carré en haut à gauche du dos de l'appareil, rappelant les précédents modèles. Il est disponible en noir, bleu, blanc et naturel. Concernant les profils des smartphones, le Honor Magic 6 Pro et le Galaxy S24 Ultra ont des écrans incurvés sur les bords, tandis que l'iPhone 15 Pro Max possède un écran plat.

Les dimensions et le poids des smartphones influencent grandement leur ergonomie. Le Honor Magic 6 Pro mesure 162,5 mm en hauteur, 75,8 mm en largeur et 8,9 mm en épaisseur, pour un poids de 229 grammes. Le Galaxy S24 Ultra est légèrement plus compact en hauteur (162,3 mm) mais plus large (79 mm) et moins épais (8,6 mm), pesant 232 grammes, ce qui en fait le plus lourd des trois. L'iPhone 15 Pro Max est le plus petit avec une hauteur de 159,9 mm, une largeur de 76,7 mm et une épaisseur de 8,25 mm, pour un poids de 221 grammes, ce qui en fait également le plus léger.

L'autonomie est un critère essentiel. Le Honor Magic 6 Pro est équipé d'une batterie de 5600 mAh, offrant la plus grande capacité parmi les trois. Il supporte une charge rapide à 80 watts, une charge sans fil à 60 watts et la charge inversée. Le Galaxy S24 Ultra dispose d'une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide à 45 watts, une charge sans fil à 10 watts et la charge inversée. L'iPhone 15 Pro Max est équipé d'une batterie de 4422 mAh, avec une charge rapide à 27 watts, et également compatible avec la charge sans fil et la charge inversée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les performances sont déterminées par le processeur et la mémoire. Le Honor Magic 6 Pro et le Galaxy S24 Ultra sont tous deux équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et de 12 Go de RAM. Le Honor Magic 6 Pro propose 512 Go de stockage sans possibilité d'extension, tandis que le Galaxy S24 Ultra offre des options de 256 Go, 512 Go et 1 To, sans extension possible. L'iPhone 15 Pro Max fonctionne avec le processeur Apple A17 Pro, 8 Go de RAM, et des options de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To, sans extension possible. En termes de puissance, l'ordre est le suivant : Galaxy S24 Ultra, Honor Magic 6 Pro, puis iPhone 15 Pro Max.

Tous les smartphones sont équipés d'écrans AMOLED de haute qualité. Le Honor Magic 6 Pro et le Galaxy S24 Ultra ont des écrans de 6,8 pouces, tandis que l'iPhone 15 Pro Max possède un écran de 6,7 pouces. Le Galaxy S24 Ultra offre la meilleure luminosité avec un pic de 2600 cd/m², surpassant le Honor Magic 6 Pro (1600 cd/m²) et l'iPhone 15 Pro Max (2000 cd/m²). Tous les écrans supportent un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Le classement par intérêt de l'écran est : Galaxy S24 Ultra, Honor Magic 6 Pro, puis iPhone 15 Pro Max.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour les amateurs de photographie, le Galaxy S24 Ultra est équipé de quatre capteurs : un principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et deux téléobjectifs de 50 mégapixels et 10 mégapixels avec zoom optique 5x et 3x respectivement.

Le Honor Magic 6 Pro dispose de trois capteurs : un principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x. L'iPhone 15 Pro Max propose un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et deux téléobjectifs de 12 mégapixels avec zoom optique 2x et 5x. Pour les selfies, le Honor Magic 6 Pro offre le plus de détails avec un capteur de 50 mégapixels, suivi par le Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max, tous deux équipés d'un capteur de 12 mégapixels. Il a été reconnu comme l’un des meilleurs photophones au monde.

Tous les modèles supportent la 5G, la technologie NFC et Bluetooth 5.3, mais seule l'iPhone 15 Pro Max est doté du Wi-Fi 6E, les autres ayant le Wi-Fi 7, plus rapide si vous avez l’équipement qui va bien avec. Aucun des trois modèles ne possède de prise jack. En termes de certification d'étanchéité, tous sont certifiés IP68, mais seul le Honor Magic 6 Pro dispose d'un émetteur infrarouge. Le lecteur d'empreintes digitales est situé sous l'écran pour le Honor Magic 6 Pro et le Galaxy S24 Ultra, tandis que l'iPhone 15 Pro Max n'en dispose pas.