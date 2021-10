Les Smartphones les plus populaires du moment : Apple iPhone 13, Samsung Galaxy A52s et Oppo Reno6

Récemment, les fabricants de smartphones ont présenté leur nouveauté. Apple a ainsi annoncé ses nouveaux iPhone 13, Samsung a dévoilé un mobile de milieu de gamme très intéressant, le Galaxy A52s 5G et Oppo a présenté l’étonnant Reno6. Mais lequel est fait pour vous ? Voici quelques éléments croisés pour vous aider à faire votre choix parmi les trois smartphones les plus populaires du moment.

Si vous aimez la couleur, l’iPhone 13 est décliné en plusieurs coloris ainsi que le Samsung Galaxy A52s 5G là où le Oppo Reno6 est plus restreint dans les teintes, mais propose un revêtement brillant d’un très bel effet. L’iPhone 13 et le Reno6 ont des designs assez similaires avec des profils plats alors que ceux du Samsung sont arrondis comme la très grande majorité des smartphones sous Android.

Des trois, c’est l’iPhone 13 le plus léger avec 174 grammes dans la poche contre 182 grammes pour le Reno6 et 189 grammes pour le Samsung. C’est aussi le plus compact et le plus fin avec seulement 7,65 mm d’épaisseur contre 8,4 mm pour le Galaxy A52s 5G.

Puissance, l’iPhone 13 clairement devant

En termes de performances, l’avantage est clairement à l’iPhone 13 avec sa puce Apple A15 Bionic dépassant largement les processeurs Qualcomm Snapdragon 778G du Samsung et Mediatek Dimensity 900 même si le premier ne démérite pas et propose une expérience assez fluide malgré tout. Comptez sur 8 Go de mémoire vive pour le Reno6 et 6 Go pour le Galaxy A52s 5G. Ce dernier profite d’une batterie de 4500 mAh supportant la charge 25 watts contre une capacité de 4300 mAh pour le Reno6 acceptant un bloc d’alimentation 67 watts pour une charge bien plus rapide que chez Samsung ou Apple. Pour ce dernier, on ne connaît pas la capacité de la batterie ni sa vitesse de charge, mais il semble que l’autonomie soit bel et bien au rendez-vous, d’après les premiers tests. Aucun ne peut étendre sa capacité de stockage mémoire interne.

Des écrans AMOLED à 60, 90 ou 120 Hz

Si vous cherchez le plus grand écran, c’est le Samsung Galaxy A52s 5G qui dispose de la surface d’affichage la plus étendue avec 6,5 pouces en diagonale sur 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz adaptative sur une dalle AMOLED.

L’écran du Reno6 est aussi AMOLED sur 6,43 pouces à 90 Hz alors que l’écran de l’iPhone 13 mesure 6,1 pouces, aussi sur de l’AMOLED avec une définition de 1170x2532 pixels, mais seulement à 60 Hz. Il se rattrape en proposant une compatibilité Dolby Vision ce qui n’est pas le cas des autres mobiles du jour.

En termes de connectivité, on peut compter sur la 5G pour les trois mobiles, mais du Wi-Fi 6 seulement pour les Reno6 et l’iPhone 13. Le Samsung est limité à du 802.11 ac, moins performant.

Pour prendre des photos, l’iPhone 13 devrait avoir une petite longueur d’avance grâce notamment à son traitement d’images et ses deux capteurs photo de 12 mégapixels installés au dos, en diagonale. L’un des modules est stabilisé ce qui permet de limiter les bougés et d’obtenir de meilleurs clichés de nuit.

Le Samsung Galaxy A52s 5G profite d’une configuration assez musclée puisque de 64+12+5+5 mégapixels à l’arrière et un capteur de 32 mégapixels à l’avant. Il s’agit du même capteur en façade sur le Reno6 que l’on trouve aussi sur la série des Oppo Find X3, par exemple. Au dos, il y a une configuration 64+8+2 mégapixels. Notez que le Oppo Reno6 est certifié IPX4 alors que le Samsung Galaxy A52s 5G est certifié IP67 et IP68 pour l’iPhone 13, les rendant totalement étanches à l’eau douce et à la poussière.