Les smartphones phares du constructeur Samsung : Galaxy A52s 5G, Galaxy Z Flip3, Galaxy S21 et Galaxy S20 FE

La marque Samsung propose de très nombreux smartphones sur le marché en France. Mais certains sont plus intéressants que d’autres comme le Galaxy A52s 5G, le Galaxy Z Flip3, le Galaxy S21 ou le Galaxy S20 FE. Voici quelques éléments de comparaison afin que vous puissiez faire votre choix de la manière la plus éclairée possible.

Entre les quatre smartphones de la marque Samsung parmi les plus remarquables, celui qui pour nous vaut totalement le détour, c’est le Galaxy Z Flip3. En effet, son caractère pliant est l’un de ces principaux atouts sans compter ses performances et sa compacité. Il est proposé en 4 coloris, mais Samsung vient d’annoncer la possibilité de craquer pour une version personnalisable, le Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition exclusivement disponible sur le site du fabricant. Les Galaxy A52s 5G, Galaxy S21 et le Galaxy S20 FE proposent des lignes très classiques pour des smartphones et n’ont pas la modularité du Galaxy Z Flip3.

Une question de puissance et de connectivité ?

Le Galaxy Z Flip3 est également le plus puissant de notre sélection du jour puisqu’il dispose d’un Soc Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de mémoire vive même si le Galaxy S21 avec son processeur Exynos 2100 n’est pas très loin derrière. Ensuite, le Galaxy S20 FE avec sa puce Exynos 990 devance le Galaxy A52s 5G qui est, rappelons-le, un appareil de milieu de gamme. Toutefois, cela ne l’empêche pas de proposer une certification IP67 ce qui lui permet d’être immergé sous l’eau douce et résistant à la poussière, comme les trois autres. Seul le Galaxy S20 FE ne peut pas offrir la 5G, mais il dispose du Wi-Fi 6 comme le Galaxy S21 et le Galaxy Z Flip3 là où le Galaxy A52s 5G est limité à du 802.11 ac. Seul le Galaxy Z Flip 3 dispose d’un lecteur d’empreinte sur le profil alors qu’il est sous l’écran pour les trois autres.

Galaxy S20 Fan Edition acheter au meilleur prix Rakuten

455,00 € Rakuten

Amazon Marketplace 455,41 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 474,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Samsung Galaxy Z Flip 3 acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

890,00 € Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 893,00 € acheter Fnac Marketplace

Rakuten 899,00 € acheter Rakuten Voir tous les prix

Un écran pliant et les autres

Cet emplacement du dispositif de déverrouillage est dû au caractère pliant de l’écran du Galaxy Z Flip3 qui mesure 6,7 pouces lorsqu’il est totalement déplié. Les autres sont plus petits en diagonale proposant 6,5 pouces pour le Galaxy A52s 5G et le Galaxy S20 FE et 6,2 pouces pour le Galaxy S21. Tous fonctionnent avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur une dalle AMOLED et seul celui du Galaxy S21 supporte le format HDR10+.

Enfin, pour la partie photo, le Galaxy S21 est le mieux équipé avec une configuration 64+12+12 mégapixels contre un bloc de 4 optiques pour le Galaxy A52s 5G : 64+12+5+5 mégapixels ou triple capteur pour le Galaxy S20 FE : 12+12+8 mégapixels alors que le Galaxy Z Flip3 propose deux capteurs de 12 mégapixels.

Pour les selfies, ce sont les Galaxy A52s 5G et Galaxy S20 FE qui embarquent le plus de pixels dans leurs capteurs : 32 mégapixels contre 10 pour les deux autres.

Samsung Galaxy S21 acheter au meilleur prix Rakuten

630,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 758,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 778,99 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix