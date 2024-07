Les smartphones préférés de nos lecteurs pendant les soldes parmi les Samsung Galaxy A15, Google Pixel 7a Xiaomi Redmi Note 13 Pro

En termes de design, chaque smartphone présente des particularités distinctes. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro adopte un design aux profils plats avec des capteurs photo installés sur une plaque au dos, reprenant la couleur du reste de l'appareil. Il est disponible en noir, violet et bleu. Le Google Pixel 7a, quant à lui, se distingue par une barre horizontale qui intègre ses capteurs photo sur toute la largeur du dos de l'appareil, offrant une apparence moderne. Il est proposé en bleu, gris, corail et blanc. Enfin, le Samsung Galaxy A15 présente une approche minimaliste, avec des capteurs photo semblant simplement posés sur la coque arrière, disponibles en bleu nuit, bleu clair et lime. Ses profils sont également plats. Cette diversité de designs permet à chacun de choisir selon ses préférences esthétiques et ergonomiques.

Les dimensions varient sensiblement entre ces modèles. Le Google Pixel 7a est le plus compact. En comparaison, le Samsung Galaxy se révèle le plus lourd des trois. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est le plus grand mais aussi le plus léger parmi les trois modèles.

Concernant l'autonomie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro se distingue avec une batterie de 5100 mAh, offrant une capacité théorique supérieure à ses concurrents. Le Samsung Galaxy A15 suit de près avec une batterie de 5000 mAh, tandis que le Google Pixel 7a propose une batterie de 4400 mAh. En termes de charge, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro supporte une puissance de 67 watts, permettant une recharge rapide, mais ne propose pas la recharge sans fil. Le Google Pixel 7a, quant à lui, supporte une charge de 20 watts et propose une recharge sans fil à 18 watts. Le Samsung Galaxy A15 supporte une charge de 25 watts, sans recharge sans fil. La capacité de la batterie et les options de recharge sont des critères essentiels pour ceux qui utilisent intensivement leur smartphone au quotidien.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage interne, extensible via carte microSD. Le Google Pixel 7a dispose du processeur Tensor G2 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, sans extension possible. Le Samsung Galaxy A15 utilise le MediaTek Dimensity 6100+ avec 4 Go de RAM et 4 Go de RAM virtuelle, et 128 Go de stockage, extensible via microSD. En termes de puissance brute, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro prend la tête, suivi du Google Pixel 7a, puis du Samsung Galaxy A15.

Pour les écrans, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro se distingue avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces, une définition de 1220x2712 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1800 cd/m², avec protection Corning Gorilla Glass Victus. Le Google Pixel 7a propose un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et protection Corning Gorilla Glass 3. Le Samsung Galaxy A15 offre un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 1080x2340 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, sans mention de protection spécifique. En termes de qualité d'écran, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro offre le meilleur compromis en termes de taille, résolution et fréquence de rafraîchissement.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro impressionne avec un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, accompagné d'un capteur à selfie de 16 mégapixels. Le Google Pixel 7a propose un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, et un capteur à selfie de 13 mégapixels. Le Samsung Galaxy A15 dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un module macro de 2 mégapixels, avec un capteur à selfie de 13 mégapixels. Pour les amateurs de photographie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro semble être le choix le plus judicieux grâce à son capteur principal de très haute résolution.

Enfin, en termes de connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro et le Google Pixel 7a offrent du Wi-Fi 6 et 6E respectivement, tandis que le Samsung Galaxy A15 se limite au Wi-Fi 5. Tous supportent le NFC et le Bluetooth, avec une version 5.3 pour le Samsung, 5.2 pour le Xiaomi et le Google. Seul le Samsung Galaxy A15 propose une prise jack. Les niveaux de certification d'étanchéité varient également, avec une certification IP67 pour le Google Pixel 7a, IP54 pour le Xiaomi Redmi Note 13 Pro et aucune certification pour le Samsung Galaxy A15. Les lecteurs d'empreintes digitales sont situés sous l'écran pour le Xiaomi et le Google, et sur le profil pour le Samsung.