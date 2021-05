Les smartphones qui proposent la meilleure autonomie selon DxOMark

Le laboratoire indépendant d’analyses et de mesures DxOMark vient d’annoncer la mise en ligne d’un nouveau classement concernant l’autonomie des smartphones. Voici les mobiles actuellement disponibles qui proposent la meilleure endurance avec une seule charge.

Les smartphones avec la meilleure autonomie

L’autonomie est devenue l’un des critères de choix parmi les plus importants lors de l’achat d’un smartphone. Doté de batteries plus ou moins endurantes et fonctionnant sous des systèmes plus ou moins bien développés et optimisés, il n’est pas évident de comparer les autonomies des différents appareils. Aussi, depuis plus d’un an maintenant, le laboratoire DxOMark a constitué une équipe d’ingénieurs et d’experts pour développer un protocole de mesures batterie. Celui-ci a pour but d’évaluer l’expérience complète d’une batterie de smartphone selon trois critères principaux : l’autonomie (le plus fort coefficient : 3), soit le temps d’usage pour une charge complète, la charge, avec des charges totales et d’autres plus courtes (coefficient de 2), et l’efficacité énergétique (coefficient de 1) mesurant l’efficacité de la charge et les consommations résiduelles du chargeur et les consommations d’usages. Plus de 70 mesures et plus de 6 jours et demi sont nécessaires pour la réalisation d’un test complet pour un seul appareil. Des scénarii sont reproduits en laboratoire et plus particulièrement au sein d’une cage de Faraday spécialement aménagée et contrôlée au niveau des éclairages et des réseaux sans fil Wi-Fi ou de télécommunication.

« Pour tous les utilisateurs de smartphone, l’expérience batterie est cruciale. Nous avons tous des exigences d’autonomie et de temps de charge liées à nos usages. Les spécifications techniques, telle la capacité en milliampères heure et la puissance de charge en watts, sont insuffisantes pour qualifier ce que sera notre expérience réelle, qui dépend des composants choisis par les constructeurs mais aussi de l’optimisation logicielle de la gestion de la batterie. Avec notre nouveau protocole d’évaluation DXOMARK Battery, nous souhaitons apporter des réponses claires et pertinentes à tous les consommateurs, selon les usages de chacun, pour toutes les gammes de prix. » a ainsi déclaré Olivier Simon, Directeur Technique Batterie DxOMARK.

Les résultats de la première publication

Pour le lancement de son nouveau score, DxOMark publie sur son site les résultats des tests de 17 smartphones de l’entrée jusqu’au modèle haut de gamme. On peut dire que le classement est assez surprenant, car on aurait pu attendre les appareils les plus chers comme étant les plus endurants. En effet, DxOMark attribue un score de 88 au Samsung Galaxy M51 avec sa batterie d’une capacité de 7000 mAh. Le smartphone Wiko Power U30 se classe deuxième avec un score global de 86. Pourtant, c’est lui qui présente la plus grande autonomie si on ne prend que ce critère en compte. Le Oppo Find X3 Neo est le troisième du classement DxOMark avec un score global de 81 mais un score de 101 pour la partie vitesse de chargement étant donné qu’il supporte le chargeur à 65 Watts.

L’iPhone 12 Pro Max a pu obtenir le score de 78 mais propose la meilleure efficacité énergétique des smartphones testés (pour le moment), selon DxOMark. Enfin, le smartphone d’entrée de gamme Vivo Y20s se classe cinquième avec un score global de 75. Le classement est appelé à évoluer en fonction des nouveaux smartphones qui seront testés au fur et à mesure par le laboratoire.