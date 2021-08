Les Smartphones testés en juillet 2021 : Xiaomi Mi 11i, TCL 20 Pro 5G, Oppo Find X3 Lite, Asus Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip

Ce mois-ci, nous avons pu tester plusieurs smartphones : l’Asus Zenfone 8 pour son format compact, le Xiaomi Mi 11i pour savoir s’il était le frère jumeau du Mi 11, le TCL 20 Pro 5G pour son design, le Oppo Find X3 Lite pour vérifier s’il était bien de la même veine que les autres Find X3 et l’Asus Zenfone 8 Flip pour sa tête photo pivotante. L’idée ici n’est pas de les comparer, car ils sont bien différents, mais plutôt de rappeler leurs principales caractéristiques techniques.

En début de mois, nous avons pu tester le Zenfone 8 d’Asus dont la particularité est de proposer un format très compact. Pas autant que l’iPhone 12 mini, mais il se présente tout de même comme l’un des plus petits mobiles sur le marché avec seulement 169 grammes. Pourtant, cela ne l’empêche pas de proposer de très hautes performances puisqu’il profite de la puce la plus haut de gamme actuellement pour les mobiles sous Android, le Snapdragon 888 de Qualcomm avec 8 ou 16 Go de RAM. Son écran AMOLED 120 Hz HDR10+ de 5,9 pouces est loin d’être ridicule et on peut aussi compter sur une large connectivité 5G, Wi-Fi 6E ainsi qu’une certification IP68 le rendant étanche. Alors oui, il n’est pas aussi équipé que certains proposant uniquement deux capteurs photo à l’arrière là où certains sont équipés de 4 modules.

Le Xiaomi Mi 11i pour son rapport qualité/prix

Ensuite, nous avons testé le Xiaomi Mi 11i qui se révèle être un très bon modèle, extrêmement proche de « l’original Mi 11 », mais fait tout de même quelques compromis malgré qu’il soit plus fin, notamment sur sa capacité de rapidité de charge ou sur l’écran qui est plus petit, moins bien défini, mais heureusement toujours compatible HDR10+ et 120 Hz pour la fluidité. Son capteur passe au niveau du bouton marche/arrêt et son capteur grand-angle est un peu moins performant que le Mi 11. Mais avec sa puce Snapdragon 888 et ses 8 Go de RAM, il offre d’excellentes performances sans oublier son capteur de 108 mégapixels réalisant de très beaux clichés. Voici un mobile qui mise sur son rapport qualité/prix et qui fait bien.

Le TCL 20 Pro 5G pour son design

Pour continuer avec les fabricants chinois, nous avons poursuivi avec le test du TCL 20 Pro 5G. Celui-ci vient compléter la gamme des smartphones TCL de la série 20 avec un appareil qui se présente sous des traits de mobiles haut de gamme profitant d’un très beau design aux couleurs changeantes à l’arrière et la prouesse d’intégration des capteurs photo exactement sur le même plan que le reste du dos du smartphone. Pourtant, à l’intérieur, on a droit à des composants d’un modèle de milieu de gamme, notamment sur son processeur, un Snapdragon 765G que l’on trouve sur de nombreux mobiles actuellement disponibles sur le marché. Le TCL 20 Pro 5G se distingue grâce à un écran très réactif, très précis et à une partie audio intéressante. Il y a des téléphones portables plus performants pour le même prix, mais ils sont moins beaux.

Le Oppo Find X3 Lite pour son positionnement

Après avoir testé le flagship Oppo Find X3 Pro puis le Find X3 Neo, il nous tardait d’essayer la version Lite pour savoir si elle était bien de la même famille que les précédents. Et, effectivement, nous avons pu constater que ce mobile reprenait bien les principaux atouts des autres dont la possibilité d’une charge très rapide à 65 watts sur une double batterie de 2x2150 mAh et avec un très beau design particulièrement reflétant. Forcément, pour toucher un public aussi large que possible, il a fallu faire quelques compromis et le Lite propose ainsi une puce de milieu de gamme, le Snapdragon 765G, comme le TCL 20 Pro 5G avec 8 Go de RAM et une configuration photo de 64+8+2+2 mégapixels qui n’est pas mauvaise du tout ainsi qu’un écran AMOLED simple dirons-nous avec tout de même du 90 Hz. Heureusement compatible 5G, il ne propose pas de Wi-Fi 6, mais seulement ac.

Le Zenfone 8 Flip pour sa caméra pivotante

Enfin, pour finir ce mois-ci nous avons pu tester le Zenfone 8 Flip avec sa caméra pivotante permettant de faire passer ses 3 capteurs au dos vers l’avant pour en profiter en mode selfie. D’un gabarit assez imposant, le Zenfone 8 Flip est l’un des plus lourds mobiles du marché venant marcher sur les plates-bandes des modèles gaming. Embarquant une puce Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM, il permet effectivement de jouer, mais n’est pas uniquement fait pour cela misant également sur un très large écran de 6,67 pouces non HDR, mais 90 Hz sur une dalle AMOLED. Avec sa batterie de 5000 mAh, il tient la journée sans problème et se montre convaincant avec ses trois capteurs photo installés sur un mécanisme pivotant passant de derrière vers l’avant pour se prendre en selfie et offrir de très belles images.

