Les smartphones testés en juin : realme GT 5G, OnePlus Nord CE 5G, Oppo A94 5G et RedMagic 6

Ce mois-ci, nous avons pu tester plusieurs smartphones dont le realme GT 5G, le OnePlus Nord CE 5G, le Oppo A94 5G et le RedMagic 6. Tous proposent différents designs, performances et des approches distinctes pour répondre à des besoins aussi divers que variés. En voici tous les détails.

Le smartphone RedMagic 6 est un appareil qui a été pensé pour les joueurs qui souhaitent pratiquer leur activité favorite lorsqu’ils se déplacent, donc en situation de mobilité. L’appareil propose un design racé aux lignes originales avec un poids assez important malgré tout vu qu’il contient des composants de refroidissement qui doivent lui garantir la délivrance de son potentiel maximal en termes de performances. Ainsi, il pèse 220 grammes pour des dimensions généreuses et des gâchettes au niveau des index lorsqu’on tient le mobile en position paysage. Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM non extensible et une batterie de 5050 mAh capable de supporter la charge 66 watts. Il profite d’un très grand écran AMOLED de 6,8 pouces HDR 165 Hz, idéale pour les jeux. Il est compatible 5G et dispose du Wi-Fi 6E, aux meilleures performances. Il embarque 3 capteurs photo 64+8+2 mégapixels au dos et un capteur frontal de 8 mégapixels.

Oppo A94 5G, la 5G performante et abordable

Le smartphone Oppo A94 5G veut apporter la 5G au plus grand nombre sur un format classique assez stylisé de mobile avec des performances satisfaisantes. Pour cela, il propose un design soigné. Il mesure seulement 7,8 mm d’épaisseur pour un poids très raisonnable de 173 grammes. Il embarque une puce Mediatek 800U avec 8 Go de RAM. Il est animé par une batterie d’une capacité de 4310 mAh avec 4 capteurs photo 48+8+2+2 mégapixels et un objectif frontal de 16 mégapixels. Il est doté d’un écran AMOLED de 6,43 pouces non HDR 60 Hz mais il est compatible 5G et seulement Wi-Fi 5.

Le milieu de gamme selon OnePlus

Le OnePlus Nord CE 5G représente le milieu de gamme de la marque avec une compatibilité 5G à un tarif abordable mais aussi performante. Il profite d’une puce de dernière génération Snapdragon 750G avec 6, 8 ou 12 Go de RAM et une batterie de 4500 mAh qui alimente 3 capteurs photo 64+8+2 mégapixels et un capteur frontal de 16 mégapixels. Il est doté d’un écran AMOLED de 6,43 pouces 90 Hz non HDR mais il dispose de la 5G et du Wi-Fi 5. Il fait seulement 7,9 mm d’épaisseur pour 170 grammes sur la balance.

La performance sinon rien mais accessible

Enfin, le realme GT 5G est la proposition de la marque chinois pour un appareil très performant à un tarif abordable sans oublier un design inédit avec un coloris jaune, une marque noire et un revêtement en cuir vegan. Il bénéficie d’une puce Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et une batterie de 4500 mAh supportant la charge 65 watts. Il s’appuie sur un écran Super AMOLED 120 Hz de 6,43 pouces compatible HDR et embarque la 5G ainsi que du Wi-Fi 6 pour d’excellentes performances en termes de connectivité. Sa configuration photo est de 64+8+2 mégapixels avec un capteur frontal de 16 mégapixels à l’avant.