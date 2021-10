Les Smartphones testés en septembre : Samsung Galaxy A32, realme GT Master Edition, Oppo Reno6 et Asus ROG Phone 5

Ces dernières semaines, nous avons pu tester plusieurs smartphones parmi les plus intéressants du marché. Il y a eu le Samsung Galaxy A32 avec sa connectivité 5G, le realme GT Master Edition avec son design extrêmement bien réussi, le Oppo Reno6 arborant également de très belles lignes et proposant de bonnes performances ainsi que des capacités photo et vidéo originales en terminant par l’Asus ROG Phone 5 taillé pour les joueurs sur mobile les plus exigeants.

Concernant le Samsung Galaxy A32 5G, il est affiché à un prix de lancement de 329 € et ne s’est pas montré à la hauteur dans de trop nombreux domaines. Si on lui confère une certaine qualité dans son design, ses prises de photo et qu’on profite d’une interface toujours aussi agréable, on peut lui reprocher plusieurs choses dont des performances générales à la traîne, une qualité de l’écran de 6,5 pouces LCD passable et surtout une charge très lente (18 watts) par rapport à la concurrence féroce qui fait mieux dans ces activités et à des prix similaires, voire inférieurs.

Que vaut l’Asus ROG Phone 5 ?

Avec sa configuration particulièrement musclée se basant une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de mémoire vive et un écran 144 Hz HDR10+ AMOLED de 6,78 pouces, de notre point de vue, le smartphone Asus ROG Phone 5 est bien un excellent smartphone qui permet de jouer avec une fluidité maximale à tous les jeux. En outre, il s’avère également être un bon compagnon pour la vie de tous les jours même s’il n’est pas le plus performant en photo (64+13+5 mégapixels), mais il se rattrape par sa grande autonomie (batterie 6000 mAh) et ses capacités de charge rapide à 65 watts. Vraiment pensé pour le gaming, il faut jouer souvent pour en tirer tout le potentiel. Si vous jouez seulement de manière occasionnelle, regardez du côté du Zenfone 8 chez le même constructeur ou chez la concurrence comme Samsung ou Xiaomi.

Notre avis sur le realme GT Master Edition

Dérivé d’une version déjà disponible depuis quelques mois maintenant, pour nous, le realme GT Master Edition profite d’un très beau design avec un dos remarquablement agréable au toucher. Son écran de 6,43 pouces AMOLED 120 Hz est aussi excellent que celui du realme GT et les performances en photo (64+8+2 mégapixels) sont tout à fait satisfaisantes pour le prix demandé surtout pour le capteur principal et pour réaliser des selfies (32 mégapixels Sony IMX615). La puissance du realme GT Master Edition peut suffire à la très grande majorité des usages et aussi pour les jeux même s’il n’est pas le plus performant du plateau avec sa puce Qualcomm Snapdragon 778G. Difficile de revendiquer une vraie position de smartphone gaming surtout que l’audio n’est pas immersif sauf au casque, bien entendu. On apprécie le fait qu’il se recharge très rapidement 65 watts pour sa batterie de 4300 mAh.

Qu’avons-nous pensé du Oppo Reno6 ?

Mobile de milieu de gamme, le smartphone Oppo Reno6 est un téléphone portable très agréable à utiliser au quotidien comme à regarder. Son design est particulièrement réussi, peut-être l’un des plus intéressants de ces derniers mois mis à part les nouveaux pliants avec ses profils plats offrant une excellente prise en main. Il est assez semblable aux iPhone 12 et iPhone 13. On apprécie également sa charge rapide (65 watts pour 4500 mAh) ainsi que les fonctions de préservation de la batterie délivrant une autonomie correcte. L’interface est toujours aussi ergonomique et on profite, seulement avec ce modèle de fonctions vidéo intéressantes, mais également de photos tout à fait satisfaisantes (configuration 64+8+2 mégapixels à l’arrière et 32 mégapixels de la série Find X3 à l’avant). Bref, pour nous, le Reno6 se montre tout à fait polyvalent avec une pointe de spécificité pour le multimédia avec une belle qualité d’écran sur une dalle AMOLED de 6,43 pouces HDR à 90 Hz.