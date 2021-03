Les smartphones Xiaomi à moins de 100 €

Si certains smartphones sont vendus à des prix astronomiques, d’autres sont beaucoup plus abordables. Alors oui, ils ne sont pas aussi performants que les plus haut de gamme, mais permettent tout de même de profiter de sa vie numérique. Xiaomi propose trois mobiles à moins de 100 € : les Redmi 9, Redmi 9a et Redmi 9c. Mais que valent-ils ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider à faire votre choix.

Chez Xiaomi, on aime la couleur ou du moins, le constructeur sait répondre aux attentes des utilisateurs en ce qui concerne les couleurs pour les smartphones. En effet, les Redmi 9 sont déclinés en gris, violet ou vert alors que le Redmi 9c NFC est proposé en orange, bleu ou noir tandis que le Redmi 9a est disponible en noir, bleu ou vert.

Tous ont des écrans tactiles plats avec une encoche au milieu en haut qui abrite le capteur photo frontal de 5 mégapixels pour les modèles Redmi 9c NFC et Redmi 9a alors que le Redmi 9 utilise un capteur de 8 mégapixels. Il est aussi le plus complet pour les objectifs à l’arrière puisqu’il dispose de 4 capteurs de 13+8+5+2 mégapixels. Le Redmi 9c embarque le capteur de 13 mégapixels et un de 2 mégapixels alors que le Redmi 9a n’utilise que le 13 mégapixels. Tous peuvent filmer avec une définition FHD à 30 images par seconde.

Xiaomi Redmi 9 acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

115,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 115,99 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 130,99 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Une large batterie et des écrans de 6,53 pouces tout de même

Les Redmi 9, 9a et 9c NFC disposent d’une batterie de 5000 mAh qui devrait leur permettre de tenir au moins une journée et demie avec une seule charge. Ils sont équipés d’un écran LCD de 6,53 pouces en diagonale. Ceux des Redmi 9a et Redmi 9c NFC affichent une définition de 720x1600 pixels alors que l’écran du Redmi 9 profite d’une meilleure définition de 1080x2340 pixels. Les trois appareils sont compatibles avec les réseaux 4G et disposent du NFC pour le paiement sans contact. Ils sont Wi-Fi et Bluetooth. Les Redmi 9 et Redmi 9c NFC sont dotés d’un lecteur d’empreinte installé dans le dos afin de déverrouiller le mobile.

Xiaomi Redmi 9C acheter au meilleur prix Auchan

104,90 € Auchan

Amazon Marketplace 109,90 € acheter Amazon Marketplace

Rakuten 109,99 € acheter Rakuten Voir tous les prix

Techniquement, le Redmi 9 utilise une puce Mediatek Helio G80 avec 3 ou 4 Go de mémoire tandis que les Redmi 9c NFC et Redmi 9a s’appuient, respectivement sur des processeurs Mediatek Helio G35 et G25 avec 2 ou 3 Go de RAM. Cela peut suffire pour plusieurs applications de la vie quotidienne.