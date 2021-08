Les trois meilleurs Smartphones Samsung Galaxy 5G à petit prix : Galaxy A22, Galaxy A42 et Galaxy A32

Vous souhaitez vous offrir un smartphone de la marque Samsung avec une connectivité 5G pour profiter de très haut débit en situation de mobilité, mais vous hésitez entre le Galaxy A22 5G, le Galaxy A32 5G et le Galaxy A42 5G ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Chez Samsung, pour les smartphones, on mise sur la couleur et c’est pour cela que les mobiles sont déclinés en plusieurs coloris afin de répondre à un public aussi large que possible. Ainsi, le Galaxy A22 5G est proposé en gris, lavande ou blanc alors que la version Galaxy A32 5G est disponible en noir, bleu, lavande ou blanc et le Galaxy A42 5G peut être choisi en gris, noir ou blanc.Des trois, c’est ce dernier le plus léger avec 193 grammes sur la balance lorsque les autres font 203 et 205 grammes. C’est aussi le plus fin avec 8,6 mm contre 9 et 9,1 mm d’épaisseur.

Tous profitent de la même capacité de batterie, soit 5000 mAh ce qui leur permet de proposer une grande autonomie, certainement deux jours avec une seule charge. Celui qui se recharge le plus vite, c’est le Galaxy A42 5G suivi par le Galaxy A32 5G puis le Galaxy A22 5G.

Deux écrans LCD et un autre AMOLED

Les écrans des Galaxy A22 5G et Galaxy A32 5G sont de type LCD mesurant respectivement 6,6 et 6,5 pouces non HDR et avec une définition de seulement 720x1600 pixels pour le second. Le Galaxy A22 5G a l’avantage d’avoir une meilleure définition de 1080x2400 pixels, mais aussi une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour des défilements plus fluides qu’en 60 Hz ce qui est le cas des autres écrans comparés aujourd’hui. À côté, le Galaxy A42 5G profite d’un écran AMOLED avec des noirs extrêmement profonds sur 6,6 pouces en diagonale, mais non HDR et de 720x1600 pixels.

Tous sont donc compatibles avec la 5G et propose du Wi-Fi ainsi que du Bluetooth. Ils peuvent accueillir deux cartes SIM et une carte mémoire pour extension de l’espace de stockage.

4 Go de RAM mais des processeurs bien différents tout comme les configurations photo

Pour fonctionner, le Samsung Galaxy A22 5G embarque une puce Mediatek Dimensity 700 avec 4 Go de RAM contre un modèle Dimensity 720 et aussi 4 Go de mémoire pour le Galaxy A32 5G tandis que le Galaxy A42 5G profite d’un Soc Qualcomm Snapdragon 750G, plus performant avec aussi 4 Go de mémoire vive. Tous proposent un espace de stockage interne de 128 Go.

Pour la partie photo, le Galaxy A42 5G est le plus équipé avec 4 capteurs photo au dos : 48+8+5+5 mégapixels et un capteur de 20 mégapixels à l’avant. Ensuite, on a un capteur plus petit : le Galaxy A32 5G embarque 48+8+5+2 mégapixels au dos et un 13 mégapixels à l’avant. Enfin, le Galaxy A22 5G dispose d’une configuration 48+5+2 mégapixels à l’arrière et d’un module de 8 mégapixels sous le poinçon au niveau de l’écran.