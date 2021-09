Les trois smartphones les plus populaires de cette rentrée : Apple iPhone 12, Galaxy S21 et Xiaomi Redmi Note 10

Actuellement, trois smartphones sont extrêmement populaires séduisant un large public grâce à leurs caractéristiques et design. Il s’agit des Apple iPhone 12, Samsung Galaxy S21 et Xiaomi Redmi Note 10. Mais lequel vous correspond ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire votre choix.

Des trois, pour nous, c’est l’iPhone 12 qui profite du plus beau design avec des lignes à la fois strictes sur les bords, mais également ce qu’il faut d’arrondis pour proposer une très bonne prise en main et un appel du regard. Ensuite, il y a le Samsung Galaxy S21 qui est proposé en différents coloris avec un violet très intéressant. Pour le Redmi Note 10, c’est plus classique, mais, là aussi il est décliné avec des couleurs plutôt attrayantes. Des trois, c’est l’iPhone 12 qui est le plus léger, mais également le plus compact avec 162 grammes sur la balance contre 169 grammes pour le mobile de Samsung et 190 grammes pour le Xiaomi.

L’iPhone 12 devant sur les performances mais moins sur l’autonomie

Techniquement, en termes de performances, l’iPhone 12 est devant avec une puce Apple A14 Bionic avec 4 Go et 64 ou 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne puis le Samsung Galaxy S21 profite d’un Soc Exyons 2100 avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire interne et par le Redmi Note 10 5G avec son processeur Mediatek Dimensity 700 et 4 Go de RAM ayant du mal à suivre tout de même. Des trois, c’est celui qui propose la plus grande capacité en batterie avec 5000 mAh mais se chargeant seulement à 18 watts contre 4000 mAh pour le Samsung supportant la charge à 25 watts alors que l’iPhone 12 dispose d’une batterie de 2815 mAh seulement.

Des configurations photo bien différentes

Pour la partie photo, l’iPhone 12 se contente de deux capteurs de 12 mégapixels à l’arrière et d’un autre, aussi de 12 mégapixels, à l’avant alors que le Samsung Galaxy S21 profite d’un capteur principal supplémentaire de 64 mégapixels avec deux 12 mégapixels et un 10 mégapixels en façade. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 10 5G s’appuie sur un objectif principal de 48 mégapixels qui va faire tout le boulot ou presque puisqu’il est associé à deux autres capteurs de 2 mégapixels pour l’optimisation et un 8 mégapixels est installé à l’avant pour se prendre en selfie.

Ecran, avantage au Samsung, pour nous

L’écran le plus remarquable est celui du Samsung Galaxy S21 avec 6,2 pouces en diagonale sur une dalle OLED compatible HDR10+ affichant une définition de 1440x3200 pixels et 120 Hz là où celui de l’iPhone 12 s’étire sur 6,1 pouces, aussi en OLED, mais 1170x2532 pixels et 60 Hz. Il est toutefois certifié Dolby Vision pour regarder des séries avec une optimisation de la colorimétrie et un rendu cinéma. Le compromis, c’est le Redmi Note 10 qui le fait avec une dalle LCD de 6,5 pouces, donc assez grand, et avec une fréquence de 90 Hz sur 1080x2400 pixels. Tous les trois sont compatibles 5G. Le Xiaomi propose du Wi-Fi ac alors que les deux autres supportent le Wi-Fi ax 6, plus performant. Les Galaxy S21 et iPhone 12 sont étanches. Le Redmi Note 10 5G a un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle.