Les trois smartphones les plus populaires en Avril 2021 : Apple iPhone 12, Xiaomi Redmi Note 10 Pro et Samsung Galaxy A52 5G

Ce mois-ci, les smartphones les plus intéressants pour vous sont les Apple iPhone 12, Xiaomi Redmi Note 10 Pro et Samsung Galaxy A52 5G. C’est vrai que leurs caractéristiques techniques mais également leur design sont attirants à plus d’un titre. Aussi, pour vous aider à y voir plus clair si vous hésitez entre l’un de ces modèles, voici quelques éléments de comparaison croisés.

N’y allons pas par quatre chemins, le design de l’iPhone 12 est particulièrement remarquable avec des lignes épurées qui même si elles peuvent paraître strictes sont très douces lorsqu’on a le mobile en main. Il est proposé en plusieurs coloris et peut se targuer, comme le Samsung Galaxy A52 5G d’ailleurs, d’être totalement étanche, immersible même sous l’eau douce et pouvant aussi résister à la poussière. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro profite d’une protection contre les projections d’eau, mais sans plus. Le plus fin des trois appareils est l’iPhone 12 présentant une épaisseur de seulement 7,4 mm contre 8,1 mm pour le Redmi Note 10 Pro et 8,4 mm pour le Galaxy A52 5G.

Tous avec des écrans AMOLED

Les trois smartphones du mois embarquent un écran avec une dalle AMOLED, mais les tailles sont différentes puisque le plus grand est intégré sur le Redmi Note 10 Pro sur 6,67 pouces en diagonale contre 6,5 pouces pour le Galaxy A52 5G et 6,1 pouces pour l’iPhone. Les deux mobiles sous Android proposent une définition de 1080x2400 pixels contre 1170x2532 pixels pour le smartphone américain. Ce dernier supporte le HDR10 et le Dolby Vision tandis que le Redmi Note 10 Pro est compatible HDR10 ce qui n’est pas le cas du Galaxy A52. Malgré tout, on peut compter sur une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme le Redmi Note 10 Pro alors que l’iPhone 12 est limité à 60 Hz.

Des processeurs bien différents comme les capacités de recharge

Pour fonctionner, l’iPhone 12 s’appuie sur une puce Apple A14 Bionic alors que le Galaxy A52 5G intègre une puce Qualcomm Snapdragon 750G et Redmi Note 10 Pro un Snapdragon 732G. Ces deux derniers embarquent 6 Go de mémoire vive contre 4 Go seulement pour l’iPhone 12. La batterie ayant la capacité la plus importante est installée sur le Redmi Note 10 Pro avec 5020 mAh contre 4500 mAh pour le Galaxy A52 5G et seulement 2815 mAh pour le mobile Apple. C’est le Xiaomi qui se recharge le plus vite supportant la charge à 33 Watts.

Les capacités photo de chacun et leurs spécificités

Pour la configuration photo, les mobiles sous Android disposent de 4 capteurs contre seulement 2 pour l’iPhone 12 avec deux objectifs de 12 mégapixels et un autre de 12 mégapixels pour se prendre en selfie. Le Samsung Galaxy A52 5G propose 64+12+5+5 mégapixels au dos et 32 mégapixels derrière l’écran sous un poinçon. Le Redmi Note 10 Pro va un peu plus loin embarquant 108+8+5+5 mégapixels à l’arrière et un capteur de 16 mégapixels à l’avant. Ce dernier dispose également d’un port infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Il est aussi certifié Hi-Res pour une très bonne qualité audio. Son lecteur d’empreinte digitale est installé au niveau du bouton d’alimentation, sur le profil alors qu’il est sous l’écran pour le Galaxy A52 5G, l’iPhone 12 en étant dépourvu.

L’iPhone 12 supporte la 5G tout comme le Galaxy A52 5G ce qui n’est pas le cas du Redmi Note 10 Pro limité à la 4G. Par contre, l’iPhone 12 propose du Wi-Fi 6 alors que les deux autres sont équipés d’une puce Wi-Fi 5, de moindre performance.