Les trois smartphones les plus populaires en Juillet 2021 : iPhone 12 mini, Galaxy S20 FE et le Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Actuellement, il semble que les iPhone 12 mini, Samsung Galaxy S20 FE et Xiaomi Redmi Note 10 Pro remportent un vif succès, mais entre ces trois modèles, lequel est le meilleur pour vous ? Voici quelques éléments comparés et croisés qui devraient vous aider à faire votre choix.

Commençons par le caractère esthétique des smartphones du jour puisqu’ils ne sont pas dans les mêmes proportions. En effet, l’iPhone 12 mini présente la particularité d’être compact avec seulement 131,5 mm de hauteur et seulement 7,4 mm d’épaisseur contre 159,9 mm de hauteur pour le Samsung Galaxy S20 FE et 164 mm pour le Redmi Note 10 Pro avec des épaisseurs respectives de 8,4 et 8,1 mm.

C’est aussi le plus léger des trois avec 133 grammes sur la balance contre 190 grammes pour le Samsung et 193 grammes pour le Xiaomi. Ce « surpoids » est certainement du à sa batterie qui a une capacité de 5020 mAh capable de supporter la charge à 33 watts là où le Samsung propose 4500 mAh avec 18 watts en charge et 2227 mAh pour l’iPhone 12 mini, sans charge rapide.

Tous misent sur l’AMOLED

Tous les trois profitent d’un écran AMOLED et le plus grand est celui qui est installé sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro avec 6,67 pouces en diagonale contre 6,5 pouces pour le Samsung et 5,4 pouces pour l’iPhone 12 mini. Ils supportent le HDR et offrent une définition de 1080x2400 pixels, 1080x2340 pixels pour l’iPhone 12 mini qui reste plafonné à 60 Hz pour la fréquence de rafraîchissement alors que les deux autres peuvent atteindre 120 Hz, pour des défilements beaucoup plus fluides. L’écran de l’iPhone 12 mini est compatible Dolby Vision.



Concernant la connectivité, seul l’iPhone 12 mini est compatible 5G et propose du Wi-Fi 6. C’est aussi le cas du Samsung pour le Wi-Fi 6 alors que le Xiaomi propose du Wi-Fi ac, moins performant en termes de débit et de couverture du réseau.

Chacun son Soc, bien différent

Techniquement, l’iPhone 12 mini avec sa puce Apple A14 Bionic offre les meilleures performances de ce comparatif suivi par le Samsung Galaxy S20 FE avec son Soc Samsung Exynos 990 avec 6 ou 8 Go de RAM puis arrive le Xiaomi Redmi Note 10 Pro avec sa puce Qualcomm Snapdragon 732G avec 6 Go de mémoire vive. Tous proposent au moins 128 Go d’espace de stockage avec une version de l’iPhone 12 mini à 64 Go, non extensibles.

Le Samsung propose un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran alors qu’il est installé sur le bouton marche/arrêt sur le Xiaomi, l’iPhone en est dépourvu. Par contre, il est certifié IP68, comme le Samsung Galaxy S20 FE, étanche. Le Xiaomi est certifié IP53, résistant aux éclaboussures, mais pas à l’immersion totale. Il profite, en outre, d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle.

Pour la photo, 2, 3 ou 4 objectifs ?

Enfin, concernant la configuration photo, c’est le Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui est le mieux équipé avec un capteur de 108 mégapixels associé à un autre objectif de 8 mégapixels et deux capteurs de 5 et 2 mégapixels pour l’arrière. Il y a un capteur de 16 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie. Le Samsung Galaxy S20 FE profite d’un double capteur de 12 mégapixels avec un dernier de 8 mégapixels sans oublier le capteur photo frontal de 32 mégapixels installé dans le coin supérieur à gauche de l’écran. L’iPhone 12 mini est équipé de deux capteurs de 12 mégapixels au dos et d’un autre de 12 mégapixels aussi à l’avant.