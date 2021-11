Les trois smartphones les plus populaires en octobre 2021 : Xiaomi 11T, iPhone 13 et Samsung Galaxy A52s 5G

Si ce mois d’octobre a été marqué par plusieurs annonces importantes comme la présentation du nouveau Huawei Nova 9 ou celle des Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google, il ne faut pas oublier que certains mobiles séduisent particulièrement à l’image des Xiaomi 11T, iPhone 13 et Samsung Galaxy A52s 5G. Mais entre ces trois appareils, lequel choisir ? Voici quelques éléments croisés pour vous aider dans votre choix.

Le mois d’octobre a été assez riche d’annonces puisque nous avons eu droit aux annonces du déploiement de ColorOS 12 pour les smartphones Oppo, à la découverte du prix du realme 8i avec son écran 120 Hz, au lancement des nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google et aux Nova 9 et Nova 8i présentés par Huawei avec leur cible jeune, sans oublier le retour de Honor avec le Honor 50. Mais les smartphones les plus populaires en octobre sont les Xiaomi 11T, iPhone 13 et Samsung Galaxy A52s 5G.

Des gabarits et des écrans bien différents

Effectivement, ces trois appareils sont assez remarquables proposant des designs plutôt intéressants surtout pour l’iPhone 13 avec ses bords plats. Ils sont déclinés en différents coloris ce qui les rend encore plus attirants et les dimensions en font des téléphones qu’on aime tenir en main puisque l’iPhone 13 ne fait que 174 grammes en main contre 203 grammes pour le Xiaomi 11T. Des trois, c’est le mobile d’Apple qui est le plus compact. Son écran le montre significativement puisqu’il ne fait que 6,1 pouces en diagonale alors que les autres s’étirent sur 6,5 pouces pour le Samsung et 6,67 pouces pour le Xiaomi. Malheureusement, l’écran de l’iPhone 13 a beau être compatible HDR10+ et Dolby Vision, ce qui est aussi le cas de celui du Xiaomi 11T, sa fréquence de rafraîchissement est limitée à 60 Hz contre 120 Hz pour les deux autres offrant des défilements plus fluides. Tous utilisent des dalles AMOLED. Ils sont compatibles 5G et les iPhone 13 et Xiaomi 11T proposent du Wi-Fi 6.

Performances et endurances, sont-elles cohérentes ?

En termes de performances, c’est l’iPhone 13 qui surpasse les deux autres avec sa puce Apple A15 Bionic et ses 4 Go de mémoire vive contre le Soc Mediatek Dimensity 1200 et ses 8 Go de RAM du Xiaomi 11T battant largement le Snapdragon 778G, mais nous ne sommes pas dans la même catégorie. C’est le Xiaomi qui a la batterie ayant la plus grande capacité avec 5000 mAh capable de se recharger à 67 wattts contre une capacité de 4500 mAh sur le Galaxy A52s 5G supportant la charge à 25 watts tandis que l’iPhone 13 a une batterie de 3227 mAh. Tous disposent d’au moins 128 Go d’espace de stockage.

Les Galaxy A52s 5G et iPhone 13 sont certifiés IP67 et IP68 ce qui les rend résistants à l’eau et à la poussière. Le Xiaomi ne peut résister qu’aux éclaboussures. Le 11T a un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle.

Enfin, pour la partie photo, le Samsung Galaxy A52s 5G dispose d’une configuration 64+12+5+5 mégapixels avec un 32 mégapixels pour se prendre en selfie alors que le Xiaomi 11T est équipé d’un 108+8+5 mégapixels et d’un objectif de 16 mégapixels tandis que l’iPhone 13 se contente de deux capteurs de 12 mégapixels à l’arrière et d’un autre, aussi de 12 mégapixels, à l’avant.