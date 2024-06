Les trois smartphones préférés de nos lecteurs parmi le Samsung Galaxy A55 5G, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus et le Nothing Phone (2a)

Le design des smartphones joue un rôle crucial pour se distinguer des autres. Ainsi, le Samsung Galaxy A55 5G présente un style très épuré avec ses capteurs photo à l'arrière qui semblent simplement posés sur la coque en verre, sans artifice. Disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune), il possède un cadre en métal et un effet bombé au niveau des boutons de mise en veille et de gestion du volume. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, quant à lui, arbore un design lisse avec des capteurs photo situés dans le coin supérieur gauche, légèrement proéminents. Ce modèle est disponible en noir, violet et blanc, et ses bords du dos sont légèrement arrondis, ajoutant une touche d'élégance à sa silhouette. Le Nothing Phone 2a se distingue par son design unique avec une coque semi-transparente et des bords plats. Les capteurs photo sont orientés horizontalement en position centrale au dos, offrant un aspect futuriste et minimaliste. Ce modèle est disponible en noir ou blanc.

En termes de dimensions, le Nothing Phone 2a est le plus compact et le plus léger des trois. Il mesure 161,74 mm en hauteur, 76,32 mm en largeur et 8,55 mm en épaisseur, pour un poids de 190 grammes. Le Samsung Galaxy A55 5G mesure 161,1 mm en hauteur, 77,4 mm en largeur et 8,2 mm en épaisseur, pour un poids de 213 grammes, ce qui en fait le modèle le plus lourd. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G mesure 161,4 mm en hauteur, 74,2 mm en largeur et 8,9 mm en épaisseur, pour un poids de 204,5 grammes.

La capacité de la batterie est un critère essentiel pour les utilisateurs intensifs. Tous les trois modèles disposent d'une batterie de 5000 mAh. Cependant, la vitesse de chargement varie. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G se démarque avec une charge à 120 watts, offrant une recharge extrêmement rapide. Le Nothing Phone 2a propose une charge à 45 watts et une charge inversée filaire, ajoutant une polyvalence en termes de recharge. Le Samsung Galaxy A55 5G supporte une charge rapide de 25 watts, sans options de charge sans fil ou inversée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G et le Nothing Phone 2a utilisent des processeurs MediaTek Dimensity, le 7200-Ultra pour le Redmi et le 7200 Pro spécialement optimisé pour le Nothing Phone 2a. Le Samsung Galaxy A55 5G est équipé du processeur Exynos 1480. Tous les modèles offrent 8 Go de mémoire vive avec des options de stockage allant jusqu'à 256 Go pour le Samsung Galaxy A55 5G et jusqu'à 512 Go pour le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G. Le Nothing Phone 2a propose également des options de stockage allant jusqu'à 256 Go, mais sans possibilité d'extension via micro SD.

Pour l’écran, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G se démarque avec une luminosité maximale de 1800 cd/m² et une définition de 1220x2712 pixels sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces. Il supporte HDR10+ et Dolby Vision. Le Nothing Phone 2a propose un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une luminosité maximale de 1600 cd/m² et une définition de 1080x2412 pixels, également compatible avec HDR10+. Le Samsung Galaxy A55 5G dispose d'un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une luminosité de 1000 cd/m², compatible HDR10+.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G se distingue avec un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un module à macro de 2 mégapixels pour prendre des sujets très proches. Le capteur selfie est de 16 mégapixels. Le Nothing Phone 2a propose deux capteurs de 50 mégapixels, l'un pour les photos standard et l'autre pour les ultra grand-angle. Le capteur selfie est de 32 mégapixels, offrant des selfies de haute qualité. Le Samsung Galaxy A55 5G dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un module ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur à macro de 5 mégapixels. Le capteur selfie est de 32 mégapixels.

Enfin, en matière de connectivité, tous les modèles supportent la 5G, la technologie NFC et Bluetooth 5.3. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G et le Nothing Phone 2a supportent le Wi-Fi 6, comme le Samsung Galaxy A55 5G. Seul le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G dispose d'un émetteur infrarouge, ce qui permet de le transformer en une télécommande universelle. Les Samsung Galaxy A55 5G et Nothing Phone 2a ont des lecteurs d'empreintes digitales sous l'écran, et tous trois offrent des haut-parleurs stéréo.