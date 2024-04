Le design d’un smartphone est souvent le premier critère visuel qui attire notre attention. Le Google Pixel 8 Pro arbore une bande horizontale à l'arrière qui intègre tous ses capteurs photo, avec un capteur de température unique. Ce modèle est disponible en bleu, noir, menthe, et porcelaine avec un cadre en verre. L’iPhone 15 Pro Max présente une finition plus classique avec son cadre en titane, disponible en noir, bleu, blanc, et naturel. Ses capteurs sont disposés de manière équilibrée à l'arrière, donnant une impression de symétrie. Quant au Samsung Galaxy S24 Ultra, il propose une disposition très épurée et minimaliste des capteurs sur un fond de couleur noir, gris, violet, et ambre, également avec un cadre en titane. Tous les modèles ont des profils arrondis, excepté l'iPhone qui tend vers un profil légèrement plus plat.

En termes de dimensions, le Google Pixel 8 Pro mesure 162,2 mm de hauteur, 76,5 mm de largeur et 8,8 mm d'épaisseur pour un poids de 213 grammes. L'iPhone 15 Pro Max, légèrement plus compact, mesure 159,9x76,7x8,25 mm et pèse 221 grammes. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est le plus grand et le plus lourd des trois avec 162,3 mm de hauteur, 79 mm de largeur, 8,6 mm d'épaisseur et un poids de 232 grammes. Ainsi, le Galaxy S24 Ultra est le plus imposant, tandis que l'iPhone 15 Pro Max occupe un juste milieu en termes de taille mais avec le poids le plus élevé parmi les trois.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performance, le Google Pixel 8 Pro est équipé du processeur Tensor G3 avec 12 Go de RAM et offre des options de stockage de 128 ou 256 Go, sans extension possible via micro SD. L'iPhone 15 Pro Max utilise le processeur Apple A17 Pro, accompagné de 8 Go de RAM et des options de stockage allant de 256 Go à 1 To, également sans support pour microSD. Le Samsung Galaxy S24 Ultra, quant à lui, est propulsé par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de RAM et des options de stockage similaires à l'iPhone. En termes de puissance brute, le processeur A17 Pro de l'iPhone se distingue pour son optimisation spécifique iOS, tandis que le Tensor G3 et le Snapdragon 8 Gen 3 sont très capables mais pas aussi performants.

Concernant les écrans, tous trois sont dotés de dalles AMOLED, avec le Google Pixel 8 Pro et l'iPhone 15 Pro Max affichant une taille de 6,7 pouces, tandis que le Galaxy S24 Ultra monte à 6,8 pouces. Tous supportent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, le Galaxy S24 Ultra se distingue avec un pic de luminosité de 2600 cd/m², contre 2400 cd/m² pour le Pixel et 2000 cd/m² pour l'iPhone. Le Galaxy offre également une meilleure définition avec 1440x3120 pixels, ce qui en fait le leader potentiel pour ceux qui valorisent une expérience visuelle supérieure. En plus, il dispose d’un traitement antireflet exceptionnel.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan de la photographie, le Google Pixel 8 Pro dispose de trois capteurs principaux avec un impressionnant téléobjectif de 48 mégapixels. L'iPhone 15 Pro Max propose quatre capteurs, incluant deux téléobjectifs pour une flexibilité maximale en zoom. Cependant, le Samsung Galaxy S24 Ultra se distingue par son capteur principal de 200 mégapixels, offrant une résolution extrêmement élevée pour les captures détaillées. Les traitements des images est exceptionnel sur l’iPhone et sur le Pixel 8 Pro. Les meilleures photos sont obtenues avec ses deux appareils, le Samsung arrivant après.

En ce qui concerne la connectivité, les trois modèles supportent la 5G et offrent des technologies similaires comme le NFC et le Bluetooth 5.3. L'iPhone utilise le Wi-Fi 6E, tandis que le Pixel et le Galaxy utilisent le Wi-Fi 7, offrant potentiellement une meilleure portée et stabilité. Aucun ne dispose d’une prise jack, mais tous disposent de certifications d'étanchéité IP68. Le lecteur d'empreintes digitales est sous l'écran pour les modèles Android, offrant une méthode de déverrouillage pratique et rapide. Le mobile Apple mise sur la reconnaissance faciale, infaillible.

Enfin, la batterie est cruciale pour l’autonomie d’un smartphone. Le Google Pixel 8 Pro dispose d'une batterie de 5050 mAh et supporte une charge rapide de 30 watts ainsi qu'une charge sans fil de 23 watts. L'iPhone 15 Pro Max possède une batterie de 4422 mAh avec une charge supportée de 27 watts et une capacité de charge sans fil similaire. Le Samsung Galaxy S24 Ultra, avec sa batterie de 5000 mAh, excelle en charge rapide filaire à 45 watts, bien que sa charge sans fil soit limitée à 10 watts. En termes de puissance de charge et capacité de batterie, le Samsung Galaxy S24 Ultra offre donc la meilleure proposition, surtout pour les utilisateurs fréquents et intensifs.