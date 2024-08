Notre top 3 des smartphones les mieux notés depuis janvier

Samsung Galaxy Z Flip 6 : le pliable qui fait sensation

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 confirme la domination du géant coréen sur le marché des smartphones pliables. Cette nouvelle itération apporte son lot d'améliorations qui en font un appareil quasi parfait.

Côté design, le Z Flip 6 conserve le format compact et élégant de ses prédécesseurs.

Notre test du Galaxy Z Flip6 !

Une fois replié, il se glisse aisément dans une poche. Déplié, il offre un grand écran de 6,7 pouces idéal pour le multimédia. La charnière a été nettement améliorée, permettant une ouverture plus fluide et durable.

Sous la coque, on retrouve le Snapdragon 8 Gen3, le plus puissant sur le marché à cette date. Grâce à cette puce, l’appareil affiche de solides. Que ce soit pour le gaming, le multitâche ou la création de contenu, il est donc parfaitement à l’aise. Quant à sa batterie de 4000 mAh, elle lui assure une autonomie confortable d'une journée et demie.

Malgré son format compact, le Z Flip 6 embarque un double module photo performant. L'objectif principal de 50 MP capture des clichés d'une netteté remarquable, même en basse lumière. Le mode Flex permet en outre de prendre des selfies originaux en utilisant l'écran externe comme viseur.

Google Pixel 8a : l'expertise photo accessible

Avec le Pixel 8a, Google démontre une nouvelle fois son savoir-faire en matière de photographie mobile. Ce modèle milieu de gamme n'a rien à envier aux flagships les plus onéreux.

Il arbore un design sobre mais élégant, typique de la gamme Pixel.

Son format compact et son poids plume de 152g en font un smartphone très agréable à utiliser au quotidien. L'écran OLED de 6,1 pouces offre une excellente qualité d'affichage.

Mais c’est sur le terrain de la photo que le Pixel 8a se démarque vraiment. Son capteur principal de 64 mégapixels, couplé aux algorithmes de traitement d'image de Google, produit des clichés d'une qualité exceptionnelle. Le mode nuit est particulièrement impressionnant.

Notre test du Google Pixel 8a !

Enfin, comme tous les Pixel, le 8a bénéficie d'Android dans sa version la plus pure et la plus récente. L'interface est fluide et intuitive, sans aucune surcouche superflue. Les mises à jour régulières garantissent une sécurité optimale et l'accès aux dernières fonctionnalités.

Motorola Edge 50 Pro : l'outsider solide et fiable

Avec l'Edge 50 Pro, Motorola fait un retour fracassant sur le segment premium. Ce smartphone cumule les atouts pour séduire les utilisateurs les plus exigeants.

Il se démarque avant tout par son design raffiné. Son dos en cuir vegan (disponible en Peach Fuzz ou Gris charbon) ou en bois véritable (Nordic Wood) lui confère une allure unique et haut de gamme.

L'écran Amoled de l'Edge 50 Pro est tout simplement bluffant. Sa résolution 1220x2712 pixels et son taux de rafraîchissement de 144 Hz offrent une fluidité et une netteté exceptionnelles. La certification HDR10+ garantit des couleurs éclatantes et un contraste saisissant.

Notre test du Motorola Edge 50 Pro !

Propulsé par le processeur Snapdragon 7 Gen 3 et ses 12 Go de RAM, ce smartphone Motorola affiche des performances dignes des meilleurs flagships. Multitâche, jeux vidéo, édition photo... aucune tâche ne lui résiste.

Quel que soit votre choix, vous pouvez être assuré de faire l'acquisition d'un smartphone d'exception qui saura vous accompagner efficacement dans toutes vos activités quotidiennes. N’hésitez pas à profiter des bons plans que nous partageons avec vous pour les acheter aux meilleurs prix.