Poco, Redmi Note et Xiaomi, quels sont les smartphones qui comptent parmi les gammes de Xiaomi

Les designs des smartphones Xiaomi sélectionnés présentent chacun des caractéristiques distinctes. Ainsi, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G propose des profils plats avec des capteurs photo organisés sur une plaque au dos, assortie à la couleur générale de l'appareil, disponible en noir, violet et bleu. Le Xiaomi 14 Ultra, quant à lui, se distingue par ses bords incurvés sur les quatre côtés et ses capteurs photo intégrés dans un large cercle texturé à l'arrière, disponible en noir ou blanc. Enfin, le POCO F6 Pro, avec un cadre en métal, dispose de capteurs photo sur une plaque presque aussi large que le téléphone, au dos, prévue pour ne pas laisser de traces de doigts. Les profils des trois modèles varient, le POCO et le Redmi Note adoptant un design plat tandis que le Xiaomi 14 Ultra se distingue par son design légèrement incurvé.

Le Redmi Note 13 Pro 5G est le plus léger, tandis que le Xiaomi 14 Ultra est le plus imposant en termes de dimensions et de poids.

Les capacités de batterie varient également : le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G dispose d'une batterie de 5100 mAh avec une charge rapide de 67 watts, mais sans recharge sans fil. Le Xiaomi 14 Ultra offre une batterie de 5300 mAh avec une recharge rapide de 90 watts, une recharge sans fil de 80 watts et une recharge inversée de 10 watts, ce qui le positionne comme le modèle avec la meilleure autonomie et flexibilité de recharge. Le POCO F6 Pro, avec sa batterie de 5000 mAh, supporte une charge rapide impressionnante de 120 watts, mais ne propose pas de recharge sans fil. Ainsi, pour une utilisation prolongée et une recharge rapide, le Xiaomi 14 Ultra est le mieux équipé, suivi de près par le POCO F6 Pro.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les performances des smartphones sont également un critère crucial. Le Xiaomi 14 Ultra, équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec 16 Go de mémoire vive, est le plus puissant. Il est suivi par le POCO F6 Pro avec le Snapdragon 8 Gen 2 et 12 ou 16 Go de RAM. Le Redmi Note 13 Pro 5G, bien que performant avec un Snapdragon 7s Gen 2 et 8 ou 12 Go de mémoire vive, est le moins puissant. Aucun des modèles ne permet l'extension de stockage via micro SD.

Concernant les écrans, le Xiaomi 14 Ultra dispose d'une dalle AMOLED de 6,73 pouces, incurvée sur les quatre côtés, avec une luminosité maximale de 3000 cd/m² et une résolution de 1440x3200 pixels. Le POCO F6 Pro et le Redmi Note 13 Pro 5G offrent tous deux des écrans AMOLED de 6,67 pouces, plats, mais avec des pics de luminosité de 1200 et 1800 cd/m² respectivement. Tous trois proposent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Par conséquent, le Xiaomi 14 Ultra possède l'écran le plus avancé, en termes de taille, luminosité et qualité d'affichage.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Xiaomi 14 Ultra se démarque nettement avec quatre capteurs de 50 mégapixels chacun, incluant un capteur principal stabilisé optiquement, un ultra grand-angle, et deux téléobjectifs pour un zoom optique allant jusqu'à 5x. Il est optimisé par Leica pour des clichés de qualité supérieure. Le POCO F6 Pro propose un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels. Le Redmi Note 13 Pro 5G dispose d'un capteur principal impressionnant de 200 mégapixels stabilisé optiquement, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un module dédié aux prises de vue en mode macro de 2 mégapixels. Le capteur à selfie est de 32 mégapixels pour le Xiaomi 14 Ultra, contre 16 mégapixels pour les deux autres. En termes de qualité photo globale, le Xiaomi 14 Ultra est en tête.

Côté connectivité, le Xiaomi 14 Ultra supporte le Wi-Fi 6E avec possibilité d'upgrade vers Wi-Fi 7, le POCO F6 Pro offre également le Wi-Fi 7 et le Redmi Note 13 Pro 5G propose le Wi-Fi 6. Tous les modèles disposent de la technologie NFC et du Bluetooth (5.4 pour le Xiaomi 14 Ultra, 5.3 pour le POCO F6 Pro, et 5.2 pour le Redmi Note 13 Pro 5G). Seul le Redmi Note 13 Pro 5G conserve une prise jack. Les trois modèles sont certifiés étanches : IP68 pour le Xiaomi 14 Ultra, et IP54 pour les deux autres donc pouvant seulement résister à des éclaboussures mais sans plus. Tous possèdent un émetteur infrarouge et un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, ce qui est pratique.