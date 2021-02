Quel est le meilleur iPhone en 2021 ? Nos conseils pour bien le choisir

Cela fait maintenant plusieurs semaines que les iPhone 12 sont disponibles mais il reste encore d’autres modèles qui sont intéressants. Aussi, faisons le bilan des nouveautés apportées et si elles valent vraiment le coup par rapport aux autres modèles proposés par la marque à la pomme. Entre l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro, l’iPhone SE 2020, l’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 11 et l’iPhone XR, lequel est le meilleur ? Voici quelques critères pour vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Commençons par le moins récent des iPhone, l’iPhone XR. Lancé en 2018, il dispose d’un design plus arrondi que les nouveaux iPhone 12. Il profite d’un écran Retina HD de 6,1 pouces avec une encoche. Compatible 4G, il peut tout de même vous permettre de naviguer sur Internet en situation de mobilité avec une vitesse de connexion tout à fait satisfaisante. Il est équipé d’un unique capteur photo de 12 mégapixels capable de faire des photos grand-angle et géré par la puce Apple A12 Bionic associé à 4 Go de mémoire vive. Comme les autres iPhone, il est étanche à l’eau et à la poussière. Fun, il est décliné en plusieurs coloris : bleu, blanc, noir, jaune, rose ou rouge.

L’iPhone 11 pour sa compatibilité avec le Wi-Fi 6

L’iPhone 11 a toujours des arguments à défendre même s’il date de plus d’un an maintenant. En effet, il profite un excellent écran IPS de 6,1 pouces Retina et ne fait que 8,3 mm d’épaisseur pour un poids de 194 grammes. Il est étanche, comme tous les iPhone de cette sélection. Il profite d’un processeur de la génération suivante par rapport à l’iPhone XR, soit la puce Apple A13 Bionic. Il ajoute un capteur de plus par rapport à l’iPhone XR, de très bonne qualité qui sont associés à un traitement logiciel offrant de très belles images, même en cas d’obscurité. Autorisant le paiement sans contact, il est compatible Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0. Il supporte la 4G. Il est proposé en plusieurs coloris dont le noir, le vert, le jaune, le mauve, le blanc ou le très beau rouge « RED Product ».

iPhone SE 2020 pour son très bon rapport qualité/prix

L’iPhone SE 2020 est un modèle ultra compact et très abordable. Il est équipé d’un écran IPS qui mesure 4,7 pouces avec une définition HD. Étanche, il fonctionne à l’aide de la même puce Apple A13 Bionic que l’iPhone 11 lui offrant d’excellentes performances. Pour la partie photo, il utilise un seul capteur de 12 mégapixels aidé par le traitement d’image post-capture. Il est aussi compatible avec le réseau Wi-Fi 6 et supporte le Bluetooth 5.0, le NFC et la 4G. L’iPhone SE 2020 est proposé en noir, blanc ou rouge (toujours aussi beau) RED Product.

iPhone 12 mini pour sa compacité

Si vous souhaitez avoir un iPhone encore plus petit dans la poche que l’iPhone SE 2020, il faut vous tourner vers l’iPhone 12 mini avec ses dimensions de 131,5x64,2x7,4 mm pour seulement 133 grammes. Il s’agit de l’iPhone le plus compact actuellement disponible. Malgré tout, cela ne lui empêche pas d’embarquer un écran de 5,4 pouces Super Retina ALOED XDR Dolby Vision, comme les autres iPhone 12. Il fonctionne avec la nouvelle puce A14 Bionic, plus véloce. En outre, il est équipé de deux capteurs photo capables de filmer en Dolby Vision chacun de 12 mégapixels. Compatible 5G, il supporte le Wi-Fi 6 et autorise les paiements sans contact via NFC. Il est proposé en plusieurs coloris : noir, blanc, vert, bleu ou rouge RED Product.

iPhone 12 (tout court) pour son écran Dolby Vision

L’iPhone 12 (tout court) est un peu plus grand que l’iPhone 12 mini mais finalement pas tant que cela. Il mesure 146,5 mm de haut et toujours 7,4 mm d’épaisseur malgré son écran Super Retina XDR Dolby Vision de 6,1 pouces. Il dispose également de deux capteurs photos de 12 mégapixels chacun, comme l’iPhone 12 mini. Il s’appuie sur le processeur Apple A14 Bionic et ses 4 Go de mémoire vive pour vous proposer des performances à la hauteur de sa marque. Il dispose de la même large connectivité que son petit frère, se tient prêt pour les réseaux d’aujourd’hui et de demain et il est proposé dans les mêmes coloris que la version mini.

iPhone 12 Pro pour ses 6 Go de RAM

Avec l’iPhone 12 Pro, on monte d’un cran malgré le fait qu’il propose le même design que les deux précédents (et que le suivant, l’iPhone 12 Pro Max). Il mesure 146,7x71,5x7,4 mm et intègre le même écran que l’iPhone 12. Par rapport à ce dernier et à la version mini, il est équipé d’un capteur photo supplémentaire (un 12 mégapixels encore) pour pouvoir réaliser des photos ultra grand-angle. En outre, on peut aussi compter sur la présence d’un scanner LiDAR lui permettant de mesurer l’environnement qui l’entoure avec une précision extrême. Il est aussi animé par la puce A14 Bionic mais propose, cette fois, 6 Go de mémoire vive pour un peu plus de fluidité. Il bénéficie de toute la connectivité nécessaire à un appareil prêt pour aujourd’hui et demain et il est étanche.

iPhone 12 Pro Max pour son très grand écran

Enfin, l’iPhone 12 Pro Max représente la version ultime des smartphones de la marque à la pomme. Il embarque toutes les technologies intégrées sur les autres iPhone 12 mais dans un format un peu plus grand avec des dimensions de 160,8x78,1x7,4 mm pour un poids de 226 grammes. Il dispose d’un écran mesurant 6,7 pouces et utilisant la technologie OLED Super Retina compatible Dolby Vision. Si vous aimez les grands smartphones, c’est le meilleur choix que vous puissiez faire. Sinon, regardez du côté d’un modèle plus compact, voire petit à l’image des SE 2020 ou iPhone 12 mini.