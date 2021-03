Quel est le meilleur smartphone à moins de 200 € en 2021 ?

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone, mais votre budget est limité à 200 € ? Nous avons sélectionné pour vous plusieurs modèles qui correspondent et dont les caractéristiques techniques sont assez intéressantes pour vous permettre d’en profiter pleinement pour tous vos usages et parmi eux le Oppo A53s, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro, le Samsung Galaxy A12, le realme 7i ou le OnePlus Nord N100. Voici plusieurs critères de différenciation qui devraient vous permettre de faire votre choix.

Le design est un peu l’affaire de chacun, mais parmi les smartphones que nous avons sélectionnés, c’est le Oppo A53s qui présente la coque arrière la plus originale avec des reflets de lumière qui l’égaye. Les autres sont plus mats et peut-être moins remarquables. C’est le Redmi Note 9 Pro qui est le plus lourd avec 209 grammes contre 186 grammes pour le plus léger de notre sélection, le Oppo A53s. Ce dernier embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh qui tiendra la journée et plus, comme le OnePlus Nord N100, le Samsung Galaxy A12 et le Redmi Note 9 Pro (5020 mAh). Ce dernier offre la possibilité d’une charge « rapide » à 30 Watts, plus véloce que les autres. Le realme 7i les surpasse tous puisqu’il dispose d’une batterie affichant une capacité de 6000 mAh qui devrait tenir au moins deux jours, voire plus.

Pour la puissance brute, le Redmi Note 9 Pro en figure de proue

Pour la partie technique, le Redmi Note 9 Pro semble le plus performant avec une puce Qualcomm Snapdragon 720 G avec 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d’espace de stockage. Le realme 7i utilise une puce Mediatek Helio G85 alors que le Samsung Galaxy A12 s’appuie aussi sur le fondeur avec une puce MK6765 associée, dans les deux cas à 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage.

Les Oppo A53s et OnePlus Nord N100 embarquent un Snapdragon 460 avec 4 Go de RAM et 64 Go d’espace mémoire internes.



Ils sont tous compatibles 4G et Wi-Fi ac ainsi que NFC (sauf pour le realme 7i). Le Redmi Note 9 Pro dispose d’un port infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle via une application pour piloter les équipements audio et vidéo.

Une fréquence de rafraîchissement de 60 ou 90 Hz ?

Le smartphone qui propose l’écran le plus grand est le Xiaomi Redmi Note 9 Pro avec 6,67 pouces en diagonale sur une définition de 1080x2400, proposant la meilleure densité de notre sélection.

Tous les autres mobiles du jour disposent d’un écran de 6,5 pouces LCD (IPS pour le OnePlus Nord N100) affichant une définition de 720x1080 pixels. Seuls les Oppo A53s et OnePlus Nord N100 tirent leur épingle du jeu en proposant une dalle 90 Hz pour des défilements plus fluides que sur les autres.

Des smartphones bien équipés en capteurs photo

Enfin, la partie photo est devenue très importante et les constructeurs l’ont bien compris n’hésitant pas à mettre des configurations musclées au sein de modèles d’entrée de gamme.



Ainsi, dans notre sélection, c’est le Xiaomi Redmi Note 9 Pro qui a la plus importante collection de capteurs avec 64+8+5+2 mégapixels et un capteur frontal de 16 mégapixels ainsi qu’une capacité à filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde.

Ensuite, le Samsung Galaxy A12 propose également une configuration intéressante avec 48+5+2+2 mégapixels et un capteur 8 mégapixels pour les selfies. Le realme 7i utilise un capteur principal de 48 mégapixels, un objectif 8 mégapixels pour le grand-angle et un dernier capteur de 2 mégapixels.

Enfin, les OnePlus Nord N100 et Oppo A53s proposent tous les deux une configuration 13+2+2 mégapixels avec, encore une fois, un 8 mégapixels en façade.

