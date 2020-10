Quel est le meilleur smartphone à moins de 400 euros

Si vous avez un budget d’un peu moins de 400 euros pour vous offrir un nouveau smartphone, regardez du côté de ces modèles : Xiaomi Mi Note 10 Lite, Google Pixel 4a et Samsung Galaxy A71. Il s’agit des références du moment. Mais lequel est le meilleur ? Voici quelques critères pour vous permettre de comparer les différentes caractéristiques et leur fonction afin de faire le choix le plus éclairé possible.

Les meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2020

Parmi les trois smartphones que nous vous proposons pour cette sélection des mobiles à moins de 400 € qui valent le coup, il n’est pas évident d’avoir un avis éclairé. Aussi, voici plusieurs éléments qui devraient vous permettre de trancher pour vous décider. Ainsi, on peut commencer par le design des appareils. Les Xiaomi et Samsung proposent des coques avec des reflets et une attention toute particulièrement a été réalisée sur le modèle Mi Note 10 Lite. Par contre, pour le Google Pixel 4a est sobre avec un dos totalement mat. L’écran du Xiaomi Mi Note 10 Lite est incurvé sur les deux bords gauche et droit alors qu’ils sont plats pour les deux autres. Selon nous, cela permet de lui conférer un aspect plus haut de gamme. Celui du Mi Note 10 Lite mesure 6,47 pouces contre 6,7 pouces pour le Samsung et 5,81 pouces le Pixel 4a. Tous les trois profitent d’une dalle AMOLED avec un petit plus pour le Mi Note 10 Lite qui est compatible HDR10+. Il y a une encoche sur ce dernier. Samsung comme Google ont préféré utiliser un poinçon dans l’écran, plus discret.

Photo : 4 capteurs contre 1

Pour la partie photo, les Samsung et Xiaomi embarque 4 capteurs alors qu’il n’y en a qu’un seul pour le Google Pixel 4a, il est de 12 mégapixels mais propose des photos exceptionnelles qui peuvent largement surpasser les résultats obtenus avec n’importe quel capteur des autres. Le nombre de pixels ne fait pas tout, loin de là car il ne faut pas oublier le traitement logiciel qui peut faire de merveilles ce qui est le cas sur le smartphone de Google. Avec le Samsung Galaxy A71, on peut compter sur la présence d’un capteur principal de 64 mégapixels avec un capteur de 12 mégapixels et deux autres de 5 mégapixels pour les photos macro. C’est un 2 mégapixels qui s’en charge chez Xiaomi, le calcul de la profondeur de champ étant confié à un capteur de 5 mégapixels tandis que l’objectif grand angle est un 8 mégapixels et le module principal embarque 64 mégapixels. A l’avant, le Samsung dispose d’un capteur de 32 mégapixels contre la moitié pour le Xiaomi et moitié moins encore, soit 8 mégapixels chez Google. Seul le Xiaomi peut enregistrer des vidéos avec une définition Ultra HD 4K. Les autres sont limités au Full HD.

Une même puissance de calcul ou presque

Concernant la puissance des smartphones sélectionnés, ils profitent tous d’une puce Qualcomm Snapdragon 730 ou sa déclinaison pour le jeu, le 730G. Il y a 6 Go de mémoire vive dans tous les cas et c’est le Xiaomi qui ne propose que 64 Go mais sans possibilité d’extension, comme le Google Pixel 4a mais avec 128 Go internes. Le Samsung embarque 128 Go et offre la possibilité d’une carte mémoire supplémentaire jusqu’à 1 To. C’est le Mi Note 10 Lite qui a la capacité de batterie la plus importante avec 5260 mAh contre 4500 mAh pour le Samsung et 3140 mAh pour le Google Pixel 4a. Il permet également la recharge la plus rapide avec une compatibilité 30 W. Le lecteur d’empreinte digitale est situé sous l’écran tandis qu’il est au dos du Pixel 4a.

Avec ces éléments comparatifs, vous devriez maintenant avoir une idée plus précise de votre choix pour votre futur smartphone à moins de 400 €.