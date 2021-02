Quel est le meilleur smartphone haut de gamme en 2021 ?

Après cette année 2020 si particulière, il est temps de faire le point sur les meilleurs téléphones portables actuellement disponibles. Lequel choisir entre le tout nouveau Samsung Galaxy S21 Ultra, l’iPhone 12 Pro Max, le Xiaomi Mi 10 Pro, le OnePlus 8 Pro ou le Oppo Find X2 Pro. Voici quelques éléments de réponse qui devraient vous permettre de faire un choix le plus éclairé possible.

Comme le design est l’affaire de chacun, nous vous laissons seuls juges, mais sachez que la finition du Oppo Find X2 Pro en simili cuir est de loin la plus classe, même à côté des formes de l’iPhone 12 Pro Max. Le Samsung Galaxy S21 Ultra met son bloc photo largement en avant avec un décrochement significatif au niveau du dos. Le OnePlus 8 Pro propose des formes assez classiques, plutôt fin, similaires à celles du Xiaomi Mi 10 Pro. Après, c’est peut-être une affaire de gabarit et plus exactement de dimension qui peut faire la différence entre les modèles sélectionnés. Ils se tiennent dans un mouchoir de poche, mais c’est l’iPhone 12 Pro Max qui est le plus fin avec seulement 7,4 mm.

Des configurations les plus musclées du plateau

Modèles haut de gamme et donc vitrines technologiques pour leurs constructeurs respectifs, ces appareils disposent des meilleurs processeurs disponibles au moment de leur sortie. Ainsi, historiquement, le Oppo Find X2 Pro, le OnePlus 8 Pro et le Xiaomi Mi 10 Pro partagent la puce Qualcomm Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM pour les deux premiers et 8 Go pour le Mi 10 Pro. Tous profitent de la norme UFS 3.0 pour des échanges rapides tant en écriture qu’en lecture.

Samsung et Apple font confiance à leur propre puce, un Exynos 2100 pour le Galaxy S21 Ultra (avec 12 Go ou 16 Go de RAM) et un A14 Bionic (avec 6 Go de RAM) pour les mobiles américains. La capacité de stockage varie, selon les modèles choisis avec un minimum de 128 Go. Celle-ci est non extensible chez Apple. Les 5 mobiles, sauf le Xiaomi Mi 10 Pro sont certifiés IP68 donc résistant à l’eau et à la poussière. Ce n’est pas le cas du Mi 10 Pro de manière officielle, mais il est tout de même capable de subsister après quelques éclaboussures.

Une question d’écran, mais pas tous égaux

Les écrans sont une partie importante des smartphones actuels et encore plus pour les modèles les plus haut de gamme. Ainsi, tous profitent d’une dalle OLED, proposant les meilleures couleurs et les taux de contraste les plus élevés. En outre, l’iPhone 12 Pro Max a ceci de plus qu’il est compatible Dolby Vision (avec la possibilité de filmer aussi en Dolby Vision), là où les autres proposent au mieux du HDR10 ou du HDR, tout court. Seul l’écran de l’iPhone 12 Pro Max n’est pas incurvé. Il est également le seul à ne pas proposer une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est le cas de tous les autres mobiles sélectionnés sauf pour le Mi 10 Pro qui plafonne à 90 Hz. Tous ont des lecteurs d’empreinte digitale sous l’écran sauf l’iPhone 12 Pro Max. Ils profitent de la 5G et sont compatibles avec le Wi-Fi 6. Le Samsung Galaxy S21 Ultra va même un peu plus loin avec du Wi-Fi 6E afin d’offrir les meilleures performances en termes de connectivité sans fil.

Le nombre de capteurs et de pixels ne veut rien dire sur la qualité obtenue

La partie photo est également un critère de choix très important pour les utilisateurs qui sont de plus en plus exigeants. Toutes les configurations ne se valent pas non seulement en termes de nombre de capteurs, mais également dans la course au nombre de pixels. Les fonctions telles que l’ultra grand-angle ou le zoom optique, voire les macros sont un plus qui permettent d’aller vers plus de créativité. Celui qui embarque la combinaison la plus complète dirons-nous, c’est le Xiaomi Mi 10 Pro avec 108+8+12+20 suivi de près par le Samsung Galaxy S21 Ultra avec 108+12+10+10 mégapixels. Ensuite, il y a le OnePlus 8 Pro avec 48+48+8+5 et le Oppo Find X2 Pro avec 48+48+13. L’iPhone 12 Pro Max ferme la marche avec ses trois capteurs de 12 mégapixels.

Selon le classement établi par le laboratoire de mesure DxOMark, c’est l’iPhone 12 Pro Max qui propose les plus beaux clichés, suivi par le Xiaomi Mi 10 Pro, comme quoi, ce n’est pas qu’une histoire de nombre de capteurs ou de pixels embarqués. Le Oppo Find X2 Pro arrive ensuite puis le OnePlus 8 Pro. Le Samsung Galaxy S21 Ultra étant trop récent, il n’est pas intégré dans le classement de DxOMark pour le moment (à l’heure de l’écriture de ces lignes). Toutefois, vu qu’il propose les mêmes optiques que le S20 Ultra avec une partie logicielle optimisée, on peut se dire qu’il devrait proposer au moins les mêmes résultats. Le S20 Ultra est classé au même niveau que le Oppo Find X2 Pro.

La batterie pour l’autonomie ?

Enfin, terminons avec la batterie qui anime tous ces appareils. Celle qui propose la capacité la plus importante est installée dans le Samsung Galaxy S21 Ultra avec une charge à 25 Watts alors qu’elle est potentiellement de 65 Watts, donc beaucoup plus rapide, pour le Oppo Find X2 Pro ayant une capacité de 4260 mAh. Le Xiaomi Mi 10 Pro est intéressant car il propose une capacité de 4500 mAh avec une charge rapide à 50 Watts alors que le OnePlus 8 Pro propose la même capacité, mais pour une charge à 30 Watts maximum. C’est l’iPhone 12 Pro Max qui se charge le moins vite et qui dispose de la plus petite capacité, 3687 mAh. À part le Finx 2 Pro, ils peuvent être chargés par induction, sans fil.