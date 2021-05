Quel est le meilleur smartphone pliable en 2021 ?

2021 sera l’année de la maturité des smartphones pliables. Mais certains sont déjà disponibles : Samsung Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Microsoft Surface Duo et le Huawei Mate Xs. Mais entre ceux-ci, difficile de faire la différence. Aussi, voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Les différents smartphones pliables

Le côté esthétique est un peu l’affaire de chacun. Sachez toutefois que le Huawei Mate Xs s’ouvre vers l’extérieur avec un seul écran qui se déplie pour s’agrandir proposant une surface d’affichage de 8 pouces en totalité. Le Samsung Galaxy Z Fold 2 propose un écran principal à l’extérieur de 6,2 pouces et lorsque le mobile s’ouvre, il y a un autre écran à l’intérieur de 7,2 pouces. La Microsoft Surface Duo dispose de deux écrans identiques s’ouvrant tel un livre pour une surface de 5,6 pouces ou de 8,1 pouces si on utilise les deux. Enfin, le Samsung Galaxy Z Flip 5G est le plus compact avec seulement 183 grammes proposant un écran principal à l’intérieur s’ouvrant sur 6,7 pouces et d’un écran secondaire, beaucoup plus petit de 1,05 pouce. Il est tout en hauteur à la différence des trois autres. C’est le Huawei Mate Xs qui est le plus lourd avec 300 grammes sur la balance contre 282 grammes pour le Galaxy Z Fold 2 et 250 grammes pour le Surface Duo de Microsoft. Par contre, le Mate Xs est le plus fin sur sa partie affichage de seulement 5,4 mm (11 mm pour sa partie la plus épaisse). Le Galaxy Z Fold 2 propose une incroyable finesse de 6,9 mm.

Lequel smartphone pliable est le plus puissant ?

Parmi notre sélection, les plus puissants sont les Samsung Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip 5 embarquant une puce Qualcomm Snapdragon 865+ avec, respectivement, 12 et 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 et 512 Go. Ensuite, il y a le Huawei Mate Xs avec une puce Kirin 990 et 8 Go de RAM puis la Surface Duo qui est équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855 datant de 2019, avec 6 Go de mémoire vive. C’est lui qui va se charger le plus rapidement avec le support de 33 Watts pour remplir les 4500 mAh de sa batterie. C’est aussi la capacité de la batterie du Samsung Galaxy Z Fold 2 mais qui ne peut supporter qu’une charge à 25 Watts. La Surface Duo dispose d’une batterie de 3570 mAh à 18 Watts alors que celle du Galaxy Z Flip 5G propose une capacité de 3300 mAh à 15 Watts.

Quelles configurations pour les photos ?

Pour la partie photo, on peut dire que c’est le Huawei Mate Xs qui est le mieux équipé avec une configuration 40+16+8 mégapixels. Le Samsung Galaxy Z Fold 2 n’est pas loin avec 3 capteurs de 12 mégapixels chacun au dos et une caméra de 10 mégapixels à l’avant. Ensuite, le Galaxy Z Flip 5G embarque 2 capteurs de 12 mégapixels et aussi un objectif de 10 mégapixels pour se prendre en selfie. Enfin, le Microsoft Surface Duo propose un unique capteur de 11 mégapixels. C’est le seul 4G alors que les autres supportent les réseaux 5G. Seul le Samsung Galaxy Z Fold 2 propose du Wi-Fi 6 alors qu’il faut se contenter du Wi-Fi 5 pour les autres. À noter que le Mate Xs de Huawei propose un port infrarouge pour en faire une télécommande universelle.