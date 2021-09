Quel modèle d’iPhone 13 acheter ? Nos conseils

Après plusieurs mois d’attente et des rumeurs en tout genre, Apple a enfin dévoilé les caractéristiques techniques et physiques, mais également les dates de disponibilité ainsi que les prix des différentes versions de l’iPhone 13. Mais justement, puisqu’il y a 4 modèles. Lequel choisir ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider à faire votre choix.

Les nouveaux smartphones Apple iPhone 13 sont désormais disponibles en précommande et bientôt en boutique. Si votre choix n’est pas encore arrêté, voici quelques caractéristiques qui pourraient vous aider à vous décider pour l’un ou l’autre des 4 modèles proposés par la marque à la pomme en cette rentrée.

Les iPhone 13 et iPhone 13 mini, une base solide

Posons déjà les bases qui veulent que les iPhone 13 mini et iPhone 13 proposent des caractéristiques techniques identiques mises à part la taille de leur écran et de la capacité de leur batterie. Sinon, c’est du pareil au même.Ainsi, ils sont déclinés en rose, en bleu, en noir, en blanc et en rouge (RED Product).

Logiquement, l’iPhone 13 mini est le plus petit. Il propose les mêmes dimensions que l’iPhone 12 mini (ce qui est valable pour les autres modèles respectifs) sauf pour l’épaisseur qui est maintenant de 7,65 mm contre 7,4 mm.

Comme l’iPhone 13, la version mini est équipée d’une configuration photo basée sur 2 capteurs de 12 mégapixels avec un stabilisateur optique et un autre 12 mégapixels pour se prendre en selfie.

Ils sont 5G, Wi-Fi 6 et UWB, comme les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Ils sont tous aussi certifiés IP68, les rendant résistant à l’immersion sous l’eau ainsi qu’à la poussière.

Leur écran est compatible HDR10 et Dolby Vision. Celui de l’iPhone 13 mini mesure 5,4 pouces et celui de l’iPhone 13 fait 6,1 pouces sur une base AMOLED avec une fréquence de 60 Hz.

Comme les autres iPhone 13, la version mini profite de la nouvelle puce Apple A15 Bionic, mais nous ne savons pas quelle quantité de mémoire vive est proposée. La capacité de la batterie n’est pas non plus précisée par la marque qui indique juste qu’elle est plus endurante que la précédente, ce qui est le cas pour tous les modèles d’iPhone 13 par rapport aux iPhone 12.

Les iPhone 13 Pro et Pro Max, de meilleurs écrans et plus de capteurs photo

Pour les versions Pro et Pro Max, le design est identique. Ils sont proposés, quant à eux en or, argent, graphite ou bleu clair. L’iPhone 13 Pro a un écran de 6,1 pouces, comme l’iPhone 13, mais cette fois avec une définition plus importante donc une meilleure lisibilité (1170x2532 pixels contre 1284x2778 pixels) alors qu’il est de 6,7 pouces pour l’iPhone 13 Pro Max (1278x2778 pixels). Mais la grande différence avec les autres modèles c’est qu’ils ont une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en mode adaptatif ce qui signifie qu’ils sont capables d’ajuster automatiquement celle-ci pour économiser de l’énergie, en fonction de l’application en cours d’utilisation.

Sans conteste, c’est la version Pro Max qui est la plus imposante avec 240 grammes sur la balance contre 204 grammes pour la version Pro alors que l’iPhone 13 mini ne fait que 141 grammes. Là aussi, Apple indique une plus grande autonomie des iPhone 13 Pro et Pro Max par rapport aux iPhone 12 Pro et Pro Max.

Pour la partie photo, les deux disposent d’un capteur de 12 mégapixels stabilisé avec un autre 12 mégapixels aussi stabilisé et permettant d’avoir un zoom optique 3x. Un dernier capteur de 12 mégapixels est aussi présent alors que les selfies se font toujours avec le module de 12 mégapixels installés dans l’encoche à l’avant. Notez que les versions Pro et Pro Max peuvent utiliser le format vidéo Pro Res lorsqu’elle sera disponible via une mise à jour. Cela leur permet d’enregistrer des vidéos avec beaucoup d’informations, des métadonnées, utiles pour la postproduction.

Les prix et les dates de disponibilité

Les nouveaux iPhone 13 disponibles en précommande depuis le 17 septembre à 14h sur le site Apple pour une disponibilité en boutique dès le 24 septembre.Les prix varient selon la capacité de mémoire interne de stockage.

Comptez sur des prix de 809 € pour l’iPhone 13 mini de 128 Go, 929 € pour avoir 256 Go et 1159 € pour la version 512 Go.

Pour l’iPhone 13, il est proposé à 909 € pour 128 Go, 1029 € pour 256 Go et 1259 € pour 512 Go.

L’iPhone 13 Pro est disponible à 1159 € pour 128 Go, 1279 € pour 256 Go, 1509 € pour 512 Go et 1739 € pour 1 To.

Enfin, pour l’iPhone 13 Pro Max comptez sur des prix respectifs de 1259 €, 1379 €, 1609 € et 1839 € pour les versions de 128, 256, 512 Go et 1 To.

