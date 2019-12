Quel smartphone choisir pour Noël (2019) ?

2019 a été une année très riche sur le marché des smartphones. Arrivée d’Oppo. Embargo de Huawei. Révolution de la gamme A chez Samsung. Et au milieu, de nombreux mobiles, dont certains attirent plus l’œil que d’autres. Voici ceux que nous avons préférés.

Chaque année, à la fin du mois de novembre, c’est l’heure de faire un bilan. Au cours de l’année écoulée, de plusieurs dizaines de smartphones sont arrivés sur les étals, comme partout dans le monde. Toutes les marques encore actives ont répondu à l’appel saisonnier des ventes de Noël que ce soit Huawei, Samsung, Honor, Sony, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Wiko et bien d’autres. Et leurs derniers sont encore en cours de livraison chez les distributeurs.

En 2019, nous avons vu arriver de nombreuses nouveautés dans toutes les gammes de prix, avec des tailles d’écrans diverses (même si la tendance est, comme les années précédentes, vers un élargissement de la dalle tactile). Il y en a évidemment pour tous les gouts et pour tous les usages : plutôt photo, plutôt selfie, plutôt jeu vidéo, plutôt films, plutôt baroudeur, plus travailleur. Les prix s’échelonnent de 70 euros environ pour un Y60 chez Wiko jusqu’à plus de 2000 euros pour un Galaxy Fold chez Samsung.

Pour faire le tri dans ce marché pléthorique où les lignes de démarcation entre les gammes sont parfois très floues, grâce au travail de démocratisation de certaines marques comme Xiaomi ou Honor, nous avons créé ce guide dans lequel vous retrouvez nos dix smartphones préférés de 2019. Ce sont dix smartphones qui, au-delà de leur fiche technique, ont un positionnement (fonctionnel ou tarifaire) ou une proposition technologique qui sort de l’ordinaire.

Apple iPhone 11 Pro

Si en 2018, nous avons choisi de mettre en avant l’iPhone XS Max, parce qu’il était le premier d’un nouveau genre chez Apple, nous choisissons cette année de vous conseiller l’iPhone 11 Pro qui non seulement offre un encombrement relativement maîtrisé (dans un marché tiré par les phablettes pantagruéliques), mais n’a rien à envier à son grand frère l’iPhone 11 Pro Max. Le tout à un prix plus doux. Notez que vous conseillons ici la version 256 Go, les deux autres étant moins intéressantes.

Nous l’aimons pour :

la durée du support technique, supérieure à tous les concurrents

le chipset A13 Bionic, la référence du processeur mobile en 2019

son écran OLED, l’un des meilleurs du marché

son triple capteur photo 12+12+12 mégapixels stabilisé

son écosystème cohérent avec les autres produits Apple

Huawei P30 Pro

En l’absence (au moins pour Noël 2019) du Mate 30 Pro, nous rabattons notre dévolu chez Huawei sur l’excellent P30 Pro. Toujours présent dans le Top5 des meilleurs smartphones dans le domaine de la photo, le P30 Pro reste une valeur sure plus de six mois après son lancement. Il est équipé d’un triple capteur photo 40+8+20 mégapixels avec stabilisateur optique, objectifs signés Leica et zoom optique 5x, l’un des plus puissants dans un smartphone.

Nous l’aimons pour :

son design étanche inspiré de la série Mate

son écran OLED de très bonne qualité

son triple capteur photo éblouissant

une grande batterie de 4200 mAh avec charge sans fil inversée

Samsung Galaxy Note 10+

Le Galaxy Note 10+ multiplie les superlatifs. Il est très grand. Sa batterie est immense. Son nouveau stylet est presque magique. Sa plate-forme est dynamique et son équipement photo est à la pointe. Aussi à l’aise pour profiter de contenus multimédias que pour travailler, le Note 10+ est l’une des meilleures phablettes haut de gamme du marché. Mais elle vaut son pesant d’or.

Nous l’aimons pour :

son stylet S-Pen avec accéléromètre et gyroscope

son écran Dynamic AMOLED à l’excellente résolution

son triple capteur photo, l’un des meilleurs au monde

une grande batterie de 4300 mAh avec charge sans fil inversée

OnePlus 7T

Parmi tous les smartphones sortis en 2019 chez OnePlus, et il y en a plus plus que les années précédentes, notre préférence va au OnePlus 7T. Pourquoi ? Parce qu’il est beaucoup moins cher que le OnePlus 7T Pro. Et les différences entre les deux modèles ne justifient pas forcément l’écart de prix, contrairement à celles entre le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro. Se faisant, le OnePlus 7T est une meilleure affaire.

Nous l’aimons pour :

son rapport qualité-prix excellent

son écran Fluid AMOLED avec taux de rafraichissement 90 Hz

son triple capteur photo stabilisé avec zoom optique

son Snapdragon 855+ avec 8 Go de mémoire vive

Samsung Galaxy S10e

Loin de l’exubérance ostentatoire de ses grands frères et de ses cousins Note, le Galaxy S10e est un smartphone presque à part. Il offre un écran bien plus petit que les autres modèles haut de gamme, mais sa plate-forme est tout aussi pointue. Seule vraie concession dans ce produit, inhérente à sa taille : la capacité de la batterie, à peine supérieure à 3000 mAh.

Nous l’aimons pour :

sa compacité rendant la prise en main facile

son écran Dynamic AMOLED rectiligne parfait le multimédia

son chipset Exynos 9820, aussi puissant qu’un Snapdragon 855

son capteur photo 12 mpx hérité de ses grands frères

Xiaomi Mi 9T Pro

Le Mi 9T Pro est un sérieux candidat au titre de flagship killer de l’année. S’appuyant sur l’excellent rapport qualité-prix des produits de la gamme Redmi (dont il fait partie en Chine) inspiré de OnePlus, le Mi 9T Pro combine une fiche technique de haut vol, un design moderne (avec un écran sans trou ni encoche) et un prix très modéré.

Nous l’aimons pour :

son prix, le plus bas pour un mobile avec Snapdragon 855

son écran sans encoche, sans trou et sans bordure

sa fiche technique sans défaut

son triple capteur photo avec zoom optique

`

Asus ROG Phone 2

Le ROG Phone 2 est un smartphone à part dans ce guide, mais il répond à un besoin : offrir la plate-forme mobile la plus performante possible aux « hardcore gamers ». Le ROG Phone 2 n’est pas le seul à adresser ces utilisateurs avertis et exigeants. Mais le ROG Phone 2 est non seulement le meilleur en comparaison des concurrents, mais aussi le plus cohérent en termes de logiciel et d’accessoires.

Nous l’aimons pour :

ses performances techniques hors-norme

son écran AMOLED au taux de rafraîchissement de 120 Hz

son ergonomie hardware et software pensée pour les joueurs

ses accessoires qui optimisent l’expérience de jeu

Honor 20 Pro

Entre le Honor 20, un mobile déjà proche du P30 de Huawei, et le Honor 20 Pro, la différence de prix généralement constatée est de 100 euros. Et cet écart se justifie amplement par les améliorations apportées : plus de RAM, plus de stockage, quatre capteurs photo plus utiles (dont un avec zoom optique) et une batterie renforcée sont au programme du Honor 20 Pro.

Nous l’aimons pour :

son Kirin 980 associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage

son équipement photo dont deux capteurs stabilisés

sa batterie de 4000 mAh avec charge rapide

son prix plus accessible que la série P de Huawei

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

La série Redmi Note a conquis le coeur des consommateurs européens grâce à une fiche technique bien supérieure à ce que laisse présager son prix de vente. Ou inversement. Le Redmi Note 8 Pro, légèrement plus cher que le Redmi Note 8T, est aussi bien plus intéressant. Meilleure plate-forme, plus de mémoire, meilleure équipement photo, batterie plus imposante. Un vrai flagship du low-cost.

Nous l’aimons pour :

son excellent rapport qualité-prix

sa batterie de 4500 mAh avec charge rapide

son Helio G90T avec 6 Go de mémoire vive

son quadruple capteur photo avec capteur 64 mpx

Wiko Y80

Remplaçant du Lenny 5, le Y80 de Wiko est un bel exemple de ce que la marque française propose sous la barre des 100 euros. Vendu juste sous cette barre symbolique, le Y80 est un smartphone fonctionnel et complet. Double capteur photo à l’arrière. Grand écran de 6 pouces à l’avant. Batterie de 4000 mAh, en très forte augmentation vis-à-vis du Lenny 5.

Nous l’aimons pour :