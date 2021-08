Quel smartphone choisir pour un adolescent pour la rentrée 2021 ?

Vous avez décidé d’offrir un smartphone à votre adolescent pour sa rentrée 2021 mais vous ne savez pas vraiment vers quel modèle vous orienter ? Voici une proposition de 5 smartphones qui valent le coup pour ses besoins et quelques éléments croisés pour vous aider à faire votre choix parmi les Xiaomi Redmi Note 10, realme C21, Poco M3, Samsung Galaxy A12 et Oppo A15.

Parmi les smartphones de notre sélection, plusieurs proposent différents coloris dont le Poco M3 qui est décliné en jaune, en bleu ou en noir. Chez Samsung, on a opté pour une proposition noire, une autre bleue et une dernière en blanc. Le Xiaomi Redmi Note 10 est décliné en noir, en blanc ou en vert. Le Oppo A15 est disponible en noir ou en bleu clair, comme le realme C21. De tous, c’est le Oppo A15 qui est le plus léger avec seulement 175 grammes sur la balance et c’est aussi le plus fin avec 7,9 mm d’épaisseur contre 179 grammes et 8,29 mm pour le Xiaomi Redmi Note 10, 190 grammes et 8,9 mm d’épaisseur pour le realme C21, 198 grammes et 9,6 mm de finesse pour le Poco M3 alors que le Samsung est le plus lourd avec 205 grammes et 8,9 mm d’épaisseur. Le lecteur d’empreinte digitale est installé dans le dos des Oppo A15 et realme C21 alors qu’il est sur le profil pour les autres.

Pour l’affichage, le Xiaomi prend l’avantage

C’est le Xiaomi Redmi Note 10 qui possède l’écran le plus remarquable. En effet, celui-ci s’appuie sur une dalle AMOLED alors que les autres sont en LCD, moins vif et moins contrasté proposant, en plus la meilleure définition, soit 1080x2400 pixels contre 1080x2340 pixels pour le Poco M3 mais seulement 720x1600 pixels pour les trois autres. L’écran du Xiaomi Redmi Note 10 mesure 6,43 pouces en diagonale, contre 6,5 pouces pour le Samsung Galaxy A12, comme le realme C21 alors que le Oppo A15 s’étire sur 6,52 pouces et le Poco M3 sur 6,53 pouces. Ils sont tous avec une fréquence de 60 Hz et aucun n’embarque la 5G, étant limité au réseau 4G et au Wi-Fi ac. Seul le Poco M3 fait l’impasse sur le NFC et ils proposent tous un connecteur jack 3,5 mm pour brancher un casque. Le port USB-C permet de recharger la batterie.

Pour les performances, l’avantage reste au Xiaomi Redmi Note 10 avec sa puce Qualcomm Snapdragon 678 avec 4 Go de RAM suivi par le Poco M3 disposant d’une puce Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM aussi puis par le realme C21 embarquant un Soc Mediatek Helio G35 décliné avec 3 ou 4 Go de mémoire vive. Les Oppo A15 et Samsung Galaxy A12 sont dotés du même processeur, un Mediatek Helio P35 avec 3 Go de RAM pour le premier et 4 pour le second, le rendant plus fluide à l’utilisation que son concurrent chinois du jour.

Une batterie jusqu’à 6000 mAh embarquée

Celui qui devrait avoir le plus d’autonomie est le Poco M3 avec son impressionnante batterie de 6000 mAh contre 5020 mAh pour le Xiaomi Redmi Note 10, 5000 mAh pour les Samsung Galaxy A12 et realme C21 suivis par le Oppo A15 avec ses 4230 mAh. C’est le Xiaomi qui se charge le plus rapidement supportant la charge à 33 watts. Ensuite, le realme C21 et le Poco M3 charge à 18 watts et il faut compter sur une puissance maximale de 15 watts pour le Samsung et seulement 9 watts pour le Oppo A15. Enfin, notez que c’est le Xiaomi Redmi Note 10 qui possède la configuration photo la plus avancée en termes de nombre de pixels embarqués avec 48+8+2+2 mégapixels et un capteur frontal de 13 mégapixels suivi par le Samsung Galaxy A12 avec 48+5+2+2 mégapixels au dos et 8 mégapixels à l’avant. Ensuite, il y a le Poco M3 avec 48+2+2 mégapixels et un 8 mégapixels pour se prendre en selfie. Les Oppo A15 et realme C21 se partagent la même configuration avec 13+2+2 mégapixels et un objectif de 5 mégapixels dans l’encoche.