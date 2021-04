Quel smartphone compact Apple choisir ?

La marque Apple propose dans son catalogue deux smartphones particulièrement compacts. Il s’agit de l’iPhone SE 2020 et de l’iPhone 12 mini. Mais entre les deux, lequel est fait pour vous ? Voici quelques éléments croisés pour vous aider à faire votre choix.

Les iPhone SE 2020 et iPhone 12 mini sont les deux mobiles Apple les plus compacts. Le premier propose des formes arrondies alors qu’elles sont plus rectilignes sur l’iPhone 12 mini qui présente aussi un aspect plus haut de gamme face aux plastiques du SE 2020. L’iPhone 12 mini fait seulement 133 grammes sur la balance contre 148 grammes pour le SE 2020. Il est aussi plus petit avec des dimensions de 131,5x64,2x7,4 mm contre 138,8x67,3x7,3 mm. Cela est peut-être dû à la batterie plus imposante sur le modèle SE 2020 et qui propose une capacité de 3150 mAh contre 2227 mAh pour l’iPhone 12 mini. Les deux appareils sont certifiés étanches et disposent du Wi-Fi 6. Par contre, seul l’iPhone 12 mini est compatible 5G.

Un Soc de 2020 contre un autre de 2021

L’iPhone 12 mini profite de la nouvelle puce Apple A14 Bionic alors que l’iPhone SE 2020 embarque la précédente A13 Bionic, légèrement moins véloce. Tous les deux disposent de 4 Go de mémoire vive et sont déclinés en plusieurs versions de stockage : 64, 128 ou 256 Go. Si l’iPhone SE 2020 ne propose qu’un seul capteur photo de 12 mégapixels au dos, l’iPhone 12 mini double la mise avec deux objectifs de 12 mégapixels, comme à l’avant. Les deux mobiles sont capables de filmer avec une définition 4K à 60 images par seconde.

Apple iPhone 12 Mini acheter au meilleur prix Rakuten

659,89 € Rakuten

Fnac Marketplace 672,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon 749,00 € acheter Amazon Voir tous les prix

Des écrans compacts mais bien différents

En ce qui concerne l’écran, les smartphones compacts d’Apple ne jouent pas dans la même cour. En effet, alors que l’iPhone SE 2020 s’appuie sur une dalle IPS de 4,7 pouces affichant une définition de 750x1334 pixels à 60 Hz, l’iPhone 12 mini propose une dalle AMOLED de 5,4 pouces capable d’afficher 1080x2340 pixels et supportant le HDR10, même si sa fréquence de rafraîchissement plafonne à 60 Hz. Notez également pour ce dernier, le support de la technologie Dolby Vision.