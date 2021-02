Quel smartphone haut de gamme acheter en 2021 ?

Vous envisagez de vous offrir un smartphone dernier cri, mais vous ne savez pas vraiment quel modèle choisir ? Nous avons fait une petite sélection pour vous et détaillé dans cet article quelques éléments qui devraient vous permettre d’identifier les meilleurs dans les domaines que vous recherchez parmi les Samsung Galaxy S21, Xiaomi Mi 11, iPhone 12, OnePlus 8 et realme X50 Pro 5G.

Le caractère esthétique est un peu l’affaire de chacun. Toutefois, sachez que le nouveau Samsung Galaxy S21 propose un très beau design tout comme l’iPhone 12. Le Xiaomi Mi 11 arbore également de très belles formes avec notamment un écran incurvé sur les 4 bords pour une meilleure prise en main et des gestes de navigation facilités. Le realme X50 Pro 5G dispose d’une belle coque arrière dans des formes classiques, comme le OnePlus 8. C’est l’iPhone 12 le plus léger avec 162 grammes. Il est aussi le plus fin avec seulement 7,4 mm d’épaisseur. Le realme X50 Pro 5G est le plus lourd de la sélection avec 205 grammes sur la balance.

Une question d’affichage

L’écran du Xiaomi Mi 11 est le plus remarquable de la sélection. En effet, il mesure 6,81 pouces sur une dalle AMOLED, comme les autres, propose du 120 Hz, compatible HDR10+ et affichant une définition de 1440x3200 pixels sur 10 bits. Celui de l’iPhone 12 mesure 6,1 pouces, reste en 60 Hz, mais propose une compatibilité avec le standard Dolby Vision. L’écran du Galaxy S21 de Samsung s’affiche sur 6,1 pouces et propose les mêmes caractéristiques que celui du Xiaomi Mi 11. L’écran du realme X50 Pro 5G propose une fréquence de 90 Hz sur 6,44 pouces à partir d’une dalle AMOLED alors que celui du OnePlus 8 plafonne à 60 Hz sur 6,5 pouces pour une définition de 1080x2400 pixels.

Quelles performances ?

Concernant les performances de ces modèles, le Xiaomi Mi 11 dispose de la toute dernière puce Qualcomm, Snapdragon 888 qui surpasse légèrement l’Exynos 2100 installé dans le Samsung Galaxy S21. L’iPhone 12 dispose d’un Soc Apple A14 Bionic qui semble offrir de meilleures performances que le processeur Qualcomm, mais le mobile américain n’a que 4 Go de RAM contre 12 pour les Mi 11 et 8 Go pour le Galaxy S21. Viennent ensuite les appareils avec le Snapdragon 865 de l’année dernière, à savoir le OnePlus 8 et le realme X50 Pro 5G qui embarquent 8 ou 12 Go de RAM, selon la version choisie. Ils disposent d’au moins 128 Go de mémoire interne extensibles sauf pour l’iPhone 12 (au disponible avec 64 Go) et le realme X50 Pro 5G.

Pour prendre les plus belles photos ?

Pour la partie multimédia, c’est l’iPhone 12 qui propose le moins de capteurs : 2 de 12 mégapixels, mais avec un très bon traitement d’images. L’appareil peut filmer en Dolby Vision en Ultra HD à 60 images par seconde. Ensuite, le OnePlus 8 est le « moins bien équipé » avec tout de même un capteur principal 48 mégapixels accompagné d’un objectif grand-angle 16 mégapixels et un dernier de 2 mégapixels. Le mobile est capable de filmer avec une définition 4K à 60 images par seconde. Le realme X50 Pro 5G embarque une configuration 64+12+8+2 mégapixels avec une possibilité de filmer en Ultra HD à 30 images par seconde. On peut compter sur un capteur principal de 64 mégapixels avec deux autres capteurs de 12 mégapixels sur le Samsung Galaxy S21 tandis que le Xiaomi Mi 11 propose la configuration la plus musclée avec 108+13+5 mégapixels et une possibilité de filmer en 8K à 30 images par seconde, comme le Galaxy S21.

Une question de charge et d’autonomie

Enfin, terminons avec une comparaison des capacités des batteries de chaque modèle. Celle qui propose la plus importante est intégrée dans le Xiaomi Mi 11 avec 4600 mAh. Elle peut être rechargée extrêmement rapidement à 55 Watts, sans fil à 50 Watts et proposer une charge inversée. Ensuite, le OnePlus 8 dispose d’une batterie de 4300 mAh avec charge à 30 Watts, mais pas de charge sans fil ni inversée. Le realme X50 Pro 5G embarque une batterie de 4200 mAh pour une recharge à 65 Watts soit une charge complète en moins de 40 minutes. Le Samsung Galaxy S21 profite d’une capacité de 4000 mAh pour sa batterie qui se charge à 25 Watts avec possibilité de charge sans fil et inversée. Enfin, l’iPhone 12 est équipé d’une batterie de 2815 mAh sans charge rapide, mais avec la possibilité de charge sans fil par induction Qi à 7,5 Watts ou via l’accessoire MagSafe à 15 Watts.