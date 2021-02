Quel smartphone Oppo choisir en 2021 ?

Vous hésitez entre les différents modèles de la marque Oppo ? Voici quelques critères pour vous aider à faire le choix le plus éclairé possible en fonction de vos besoins, mais également de votre budget, car tous ne sont pas au même niveau de prix. Nous avons sélectionné pour vous les Oppo Find X2 Pro, Find X2 Neo, A72, Reno4 5G et Reno2.

Si vous avez le budget et que vous n’êtes pas une personne qui sait faire des compromis, sans réfléchir, foncez sur le Find X2 Pro, le plus haut de gamme chez le constructeur, mais également le meilleur smartphone de l’année 2020. Ultra performant grâce à une plateforme Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM, des objectifs photos extrêmement efficaces aussi bien en grand-angle qu’en zoom et en basse lumière et arborant un design luxueux qui est particulièrement agréable à avoir en main. Il profite d’un magnifique écran 6,7 pouces 120 Hz AMOLED. Avec lui, aucune surprise, il sera tout le compagnon de vos jours même les plus chargés. Il remplit sa batterie en quelques minutes et il ne faillit jamais à sa mission numérique grâce à la 5G et au Wi-Fi 6.

Find X2 Neo, avec quelques compromis

Si vous pouvez faire quelques compromis, regardez du côté du Find X2 Neo. Il utilise la même plateforme aussi efficace que le X2 Pro avec 512 Go de mémoire interne. Ultra fin ne mesurant que 7,7 mm d’épaisseur, il embarque une batterie qui ne se charge pas aussi vite que son ainé. Du côté de la photo, il utilise le même capteur principal accompagné d’un autre de 13 mégapixels pour le grand-angle et d’un de 8 mégapixels et d’un dernier de 2 mégapixels. Il est aussi compatible 5G, mais ne propose que le Wi-Fi 5.

Reno4 5G, pour une 5G abordable

Le smartphone Oppo Reno4 5G propose des arguments sérieux pour séduire un public aussi large que possible. Très fin aussi avec seulement 7,8 mm d’épaisseur, il dispose d’un écran AMOLED de 6,4 pouces et il est compatible 5G. Wi-Fi 5, il est équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 765G plutôt efficace et associée à 8 Go de mémoire vive avec 128 Go d’espace de stockage interne. Sa batterie supporte la charge très rapide 65 Watts, comme les Find X2 Pro et Neo. Il partage également son capteur principal de 48 mégapixels avec un autre capteur de 8 mégapixels et un dernier de 2 mégapixels. À l’avant, il embarque le même objectif de 32 mégapixels que les Find X2 Pro et Neo.

Le Reno2 pour son rapport qualité/prix

Toujours disponible au catalogue, le Oppo Reno2 est proposé à un tarif intéressant au regard de sa fiche technique. En effet, celui-ci dispose de 8 Go de mémoire vive avec une puce Qualcomm Snapdragon 730G et d’une batterie de 4000 mAh sans charge rapide. Il utilise un capteur photo principal de 48 mégapixels qui est suppléé par un autre capteur de 13 mégapixels pour s’occuper des prises de vue grand-angle. Il y a encore un autre capteur de 8 mégapixels et un dernier de 2 mégapixels. Pour se prendre en selfie, il faut utiliser l’objectif de 16 mégapixels installé dans le poinçon dans l’écran.

Le Oppo A72 pour les plus petits budgets

Enfin, le smartphone Oppo A72 représente l’entrée de gamme chez le constructeur. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 665 avec 4 Go de mémoire vive et une batterie de 5000 mAh qui devrait lui permettre de tenir deux jours avec une seule charge. La configuration photo est identique à celle du Find X2 Lite, soit un capteur principal de 48 mégapixels avec un autre de 8 mégapixels pour le grand-angle et deux derniers de 2 mégapixels chacun. Son écran est classique, du LCD sur 6,5 pouces à 60 Hz. Le mobile est Wi-Fi 5 et 4G.